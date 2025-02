Nóng: Chủ tịch showbiz lĩnh án tù, thái độ vô cùng trắng trợn khi bị tố cáo

Tối 18/2, tờ Xportsnews đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Park Yong In (nhóm Urban Zakapa) kiêm CEO của công ty Virtual Company vừa bị tuyên án tù vì vi phạm Đạo luật quảng cáo và dán nhãn sản phẩm. Theo đó, trong phiên xét xử đầu tiên vào chiều 18/2, tòa án trung tâm quận Đông Seoul đã tuyên phạt nam nghệ sĩ họ Park 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm vì có hành vi quảng cáo sai sự thật đối với 1 sản phẩm đồ uống. Đồng thời, công ty Virtual Company do Park Yong In làm chủ phải nộp phạt 10 triệu won (177 triệu đồng) sau khi tung sản phẩm này ra thị thường.

Theo nguồn tin, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 cho tới tháng 1/2023, công ty của Park Yong In đã tung 1 loại bia ra thị trường, đồng thời dán nhãn “bia bơ” dù sản phẩm này không hề chứa bơ trong thành phần. Không chỉ vậy, các tài liệu quảng cáo liên quan đều đánh lừa người tiêu dùng rằng trong bia có chứa bơ.

Park Yong In lĩnh án tù vì hành vi quảng cáo phóng đại, sai sự thật

Tại tòa án, các công tố viên lên án hành vi của Park Yong In: “Mặc dù sản phẩm không hề chứa bơ, nhưng phía bị cáo đã cho hiển thị nổi bật từ “bơ” trên nhãn hàng hóa, đồng thời quảng cáo rằng sản phẩm có hương vị bơ. Hành vi này đã khiến người tiêu dùng tưởng lầm rằng trong sản phẩm có chứa bơ và tạo nên quảng cáo sai sự thật. Hành vi của bị cáo đã làm tổn thương lòng tin của người tiêu dùng và gây ảnh hưởng tới công bằng thương mại". Đặc biệt, ngay cả sau khi dính cáo buộc, phía Park Yong In vẫn tiếp tục tuyên bố trắng trợn, sai sự thật rằng sản phẩm có chứa bơ.

Được biết, Park Yong In được hưởng án treo do chưa từng có tiền án tiền sự và phía công ty của nam nghệ sĩ đã có những biện pháp nhằm khắc phục hậu quả từ hành vi quảng cáo phóng đại, sai sự thật.

Các công tố viên đã lên án hành vi vi phạm pháp luật của nam nghệ sĩ nổi tiếng tại tòa án

Park Yong In sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 21 tuổi với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc Urban Zakapa. Trong suốt thời gian hoạt động, Urban Zakapa đã gặt hái được vô số thành công với nhiều single giành vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc. Sau đó, Park Yong In đã chuyển hướng sang kinh doanh.

Park Yong In gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cầm mic

Nguồn: Allkpop