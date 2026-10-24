Trong suốt gần một thập kỷ qua, mối quan hệ rạn nứt giữa Meghan Markle và cha ruột - ông Thomas Markle Sr. luôn là chủ đề tốn nhiều giấy mực của truyền thông quốc tế. Meghan từng hứng chịu không ít lời mỉa mai và chỉ trích vì bị cho là lạnh nhạt, "ngoảnh mặt" với người cha già đau ốm sau khi bước chân vào gia đình Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khoảng cách dường như không thể hàn gắn ấy vừa được phanh phơi qua một tuyên bố hiếm hoi và chấn động từ chính Meghan, ngay sau khi những cáo buộc pháp lý nghiêm trọng nhắm vào ông Thomas Markle bùng nổ.

Tuyên bố chấn động và những cáo buộc nhắm vào ông Thomas Markle

Mới đây, đại diện của Meghan đã chính thức phát đi tuyên bố của Meghan Markle ngay sau khi báo chí đưa tin ông Thomas Markle Sr. (82 tuổi) đang bị cơ quan chức năng điều tra. Sự việc bắt đầu khi con trai ông - Thomas Markle Jr. trong lúc dọn dẹp căn hộ cũ của cha tại thành phố Cebu (Philippines) đã phát hiện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệp hình ảnh và video nhạy cảm liên quan đến trẻ em lưu trữ trong máy tính và các hộp đồ cá nhân.

Thomas Jr. sau đó đã lập tức trình báo cảnh sát địa phương cũng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trước thông tin này, Meghan Markle chia sẻ: "Tôi vô cùng bàng hoàng và đau xót trước những thông tin vừa được phơi bày trong 24 giờ qua. Hướng về phía trước, tâm trí và sự sẻ chia của tôi dành trọn cho bất kỳ đứa trẻ nào có thể đã bị tổn thương".

Bí mật từ năm 2018: Sự thật đằng sau lá thư của Cảnh sát Hoàng gia

Điểm đáng chú ý nhất trong phát ngôn của Meghan là việc cô lần đầu tiên tiết lộ một sự thật diễn ra ngay sau đám cưới hoàng gia với Hoàng tử Harry vào mùa hè năm 2018.

Meghan cho biết, vào thời điểm đó, Cảnh sát Hoàng gia Anh (Metropolitan Police - Đơn vị Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Đặc biệt) đã chia sẻ với cô nội dung một lá thư chứa đựng những cáo buộc vô cùng nghiêm trọng về cha cô. Khi ấy, cô nhận được lời cam kết từ phía cơ quan chức năng rằng các thông tin này đang được tiến hành điều tra nghiêm túc.

Để bảo vệ tiến trình điều tra của cảnh sát và tránh nguy cơ đối mặt với các rắc rối pháp lý khi chưa có kết luận chính thức, Meghan đã lựa chọn giữ im lặng tuyệt đối trước truyền thông suốt nhiều năm.

"Giải mã" khoảng cách nhiều năm: Tất cả vì sự an toàn của các con

Suốt từ năm 2018 đến nay, việc Meghan Markle không để cha dự đám cưới, đồng thời quyết định cắt đứt liên lạc và không cho ông Thomas Markle tiếp xúc với hai người con của mình là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet luôn bị dư luận thêu dệt theo hướng tiêu cực.

Tuyên bố mới nhất của cô đã đập tan những nghi vấn đó và mang lại một góc nhìn hoàn toàn khác:

"Tôi hy vọng giờ đây mọi người có thể hiểu rằng, bất chấp những bóp méo của một số phương tiện truyền thông trong nhiều năm qua, mọi khoảng cách giữa tôi và cha tôi, cũng như lựa chọn không để ông tiếp xúc với các con tôi, chỉ xuất phát từ một lý do duy nhất: Để bảo vệ các con".

Nữ công tước nhấn mạnh thêm rằng cô từng tin tưởng các cơ quan chức năng cũng đang thực hiện trách nhiệm bảo vệ tương tự cho các gia đình khác.

Mặc dù ông Thomas Markle Sr. từ Florida (Mỹ) đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực làm rõ. Khép lại tuyên bố của mình, Meghan khẳng định:

"Mặc dù quy mô của những gì vừa bị phơi bày đáng sợ và ghê tởm hơn những gì bất kỳ ai có thể hình dung, hy vọng chân thành nhất của tôi là công lý sẽ được thực thi một cách triệt để, và ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là sự an toàn của trẻ em".

*Theo townandcountry