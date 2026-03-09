Ngày 9/3, tờ Page Six đưa tin biệt thự tại Beverly Hills (Mỹ) của Rihanna vừa bị một kẻ có vũ trang tấn công. Theo báo cáo của cảnh sát, một người phụ nữ 30 tuổi đã ngồi trong xe rồi nổ hơn chục phát súng vào nhà riêng của ngôi sao nhạc pop, trong đó có 1 viên đạn xuyên qua bức tường của biệt thự. Sau khi nã súng, nghi phạm này đã nhấn ga bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo nguồn tin, Rihanna có mặt tại nhà vào thời điểm vụ việc kinh hoàng xảy ra. Hiện, vẫn chưa thể xác định được tình trạng của nữ ca sĩ hàng đầu và liệu cô có bị thương trong vụ tấn công này không. Ngoài ra, cũng chưa rõ rapper A$AP Rocky - bạn trai Rihanna và 3 con của họ có ở trong nhà vào lúc vụ nã súng nổ ra hay không.

Biệt thự của Rihanna bị nã súng. Nữ ca sĩ có mặt bên trong nhà vào thời điểm vụ tấn công xảy ra. Ảnh: Getty Images.

Cảnh sát giăng dây phong tỏa hiện trường và nghi phạm gây ra vụ việc cũng đã bị bắt giữ. Ảnh: BACKGRID.

Theo thông tin từ cảnh sát, đã có hơn chục phát súng bắn vào nhà của nữ ca sĩ hàng đầu, trong đó có 1 viên đạn đã xuyên qua tường nhà của Rihanna. Ảnh: BACKGRID.

Hiện, động cơ khiến người phụ nữ tấn công nhà riêng của Rihanna vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng cho biết họ đang tiếp tục điều tra, thu thập bằng chứng để làm rõ nguyên nhân. Rihanna và gia đình vẫn chưa lên tiếng hay cập nhật tình hình của mình sau vụ tấn công.

Theo Page Six, đây không phải lần đầu Rihanna gặp phải sự cố đáng sợ, nguy hiểm đến tính mạng ở căn biệt thự trị giá 13,8 triệu USD (hơn 358 tỷ đồng). Năm 2018, một người đàn ông 27 tuổi từng trèo tường đột nhập vào nhà riêng của nữ ca sĩ. Khi đó, Rihanna không có mặt ở nhà, và kẻ đột nhập đã ở bên trong nhà hơn 12 tiếng mới bị phát hiện. Sau đó, hắn đã nhận tội quấy rối và bị cấm tiếp cận ngôi sao nhạc pop trong vòng 10 năm.

Năm 2018, căn biệt thự tại Beverly Hills (Mỹ) này của Rihanna cũng từng bị kẻ lạ mặt đột nhập. Ảnh: CG Images.

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh năm 1988 tại Saint Michael, Barbados. Khi còn học trung học, Rihanna đã thành lập bộ 3 âm nhạc với 2 người bạn cùng lớp người Barbados và thử giọng cho nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers. Người này người ngay lập tức bị thu hút bởi tài năng của cô.

Rihanna chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu với ca khúc đầu tay mang tên Pon de Replay. Kể từ đó tới nay, Rihanna liên tục gặt hái được những thành công vang dội với hàng loạt bản hit và album "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng lớn.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật gây tiếng vang lớn, Rihanna còn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh. Vào năm 2017, cô thành lập thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty. Sau đó, nữ ca sĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục ra mắt thương hiệu đồ lót Savage X Fenty vào năm 2018.

Rihanna gây ấn tượng mạnh với vai trò ca sĩ kiêm doanh nhân. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six