Nói với người thân là đi thể dục, rồi nhảy cầu tự tử

Chiều 13/9, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tìm thấy và tiến hành trục vớt thi thể anh Đ.Đ.L (SN 1988, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh) tự tử.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.

Trước đó, chiều 12/9, anh L. nói với người thân là đi thể dục rồi đạp xe đi ra khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, không thấy anh L. về nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 13/9, người thân phát hiện xe đạp và đôi dép để lại trên cầu Bến Thủy 1, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h chiều nay, thi thể anh L. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Được biết, anh L. bị bệnh trầm cảm.