Nối tiếp Hồng Diễm, Thanh Hương vừa có cảnh say đỉnh cao trong Mùa hoa tìm lại, khiến khán giả hết cười lại khóc

Mùa hoa tìm lại tập 5 lên sóng tối qua trên kênh VTV3 đã đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Trong tập này, nữ chính Lệ (Thanh Hương đóng) khiến người xem nức lòng với phân cảnh "trừng trị" gia đình chú thím - những người họ hàng đã lừa bà cô bán đất rồi còn đẩy chính mẹ ruột ra đường.

Tuy nhiên, cũng vì chuyện này mà Lệ bị Việt - người bạn thân, cũng là người mà Lệ từng yêu thầm trách móc. Việt cho rằng cách mà Lệ ăn miếng trả miếng những người họ hàng khiến cô cũng trở nên tồi tệ giống như họ.

Đau lòng, Lệ bỏ đi uống rượu đến say mèm. Và cảnh quay Lệ say rượu trở về, gây sự với anh hàng xóm Đồng, rồi còn tâm sự đủ chuyện trong cơn say khiến khán giả vừa cảm thấy hài hước, lại vừa cảm động.

Lệ - cô gái ngoài mạnh mẽ, trong yếu đuối của Mùa hoa tìm lại

Ban đầu, những biểu cảm đáng yêu của Lệ khi say như nhận xét Đồng: "Nay nói nhiều thế, mọi khi chỉ nói 1 từ, 2 từ, cùng lắm là 5 từ" khiến khán giả phải bật cười thích thú. Tuy nhiên, tiếng cười dần bị thay thế bởi những giọt nước mắt sụt sùi khi người xem chứng kiến Lệ tâm sự với Đồng trong cơn say: "Tôi làm gì sai à? Tôi chỉ đòi lại tiền cho bà tôi thôi! Các người dằn nát một đứa con gái tí tuổi đầu là tôi. Các người vu vạ cho tôi, các người đánh lừa bà tôi. Tôi làm cái gì sai nào?'.

Khi say cũng là khi con người ta thật nhất. Lệ bên ngoài hiên ngang, mạnh mẽ, kiêu hãnh là thế, nhưng đúng như Việt nói. Những lúc Lệ giương cao "móng vuốt", xù lông nhím như vậy cũng chính là những phút giây cô cảm thấy cô đơn, yếu đuối nhất. Vì không có ai ở cạnh bảo vệ, nên Lệ mới phải tự mình đứng lên chống trả những kẻ bắt nạt mình, bắt nạt bà mình.

Một mặt, Lệ muốn bắt những kẻ đã gây tội với bà mình phải trả giá. Nhưng mặt khác, từ sâu thẳm trong Lệ, không phải cô không lấn cấn với những hành động của mình. Cô không phải gỗ đá để mà có thể cảm thấy bình thản trước những lời thóa mạ mà họ hàng, ruột thịt dành cho cô.

Và điều khiến Lệ đau đớn hơn, là trong lúc cô thật sự cô đơn, muốn dựa dẫm, thì người thân thiết và luôn bảo vệ cô như Việt lại chính là người trách móc, thậm chí dùng những lời lẽ khá nặng nề để nói vế cô.

Chứng kiến Lệ say xỉn, không vào được nhà, Đồng đành phải cho cô ngủ lại nhà mình. Trong phân cảnh hồi tưởng của Đồng, Lệ đã túm lấy tay anh, như thể tìm kiếm một sự đồng cảm trong lúc chông chênh, cần một ai đó để bấu víu nhất.

"Tôi có phải là người xấu không? Tôi lừa đảo à? Tôi vô đạo đức đúng không? Tôi cũng giống như đám người kia đúng không? Anh có thương tôi không? Có ai thương tôi không? Dù chỉ một tí thôi..." - những lời than vãn của Lệ đã chạm tới trái tim Đồng, khiến anh không thể không thương cảm, xót xa.

Thanh Hương khiến khán giả khóc cười với Mùa hoa tìm lại

Phân cảnh Lệ say đã chạm tới trái tim khán giả. Sau khi tập 5 Mùa hoa tìm lại lên sóng, rất nhiều người xem đã để lại bình luận khen ngợi diễn xuất của nữ chính Thanh Hương trong vai Lệ.

Thể hiện một cô gái trở về quê hương sau nhiều năm buôn ba, vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường, thậm chí lúc cần có thể "chợ búa", "giang hồ", nhưng bên trong lại ôm ấp những vết thương lòng, những nỗi đau khó tỏ bày, những yếu đuối cô đơn và mặc cảm, Thanh Hương, tính tới thời điểm này đã lột tả xuất sắc từ ngoại hình đến nội tâm nhân vật.

Về ngoại hình, có thể nhân vật Lệ không chiếm được thiện cảm của người xem lúc ban đầu bởi mái tóc vàng hoe bị chê "giả trân", bởi những bộ trang phục khiến cô trông "lệch tông" với làng xóm, họ hàng... Nhưng thực tế, với một cô gái quê ra thành phố, rồi từ thành phố trở lại quê hương, việc Lệ có ngoại hình "ăn chơi", đôi khi "lồng lộn" hơi thái quá như vậy là hoàn toàn hợp lý với tính cách, hoàn cảnh của nhân vật.

Về nội tâm, vai Lệ có thể nói đo ni đóng giày cho Thanh Hương, nữ diễn viên được biết đến với khả năng thể hiện những dạng vai "ngoài cứng trong mềm" đầy đa dạng, biến hóa. Có thể nói, với những khán giả đã từng theo dõi Thanh Hương qua các vai diễn từ trước đến nay, thì việc thể hiện diễn biển tâm lý, cảm xúc của nhân vật Lệ không thể làm khó được nữ diễn viên luôn được xếp vào hàng diễn xuất thực lực này.

Mùa hoa tìm lại Nông thôn

45 phút Mùa hoa tìm lại xoay quanh Mỹ Lệ. Trở về làng sau 10 năm bôn ba, cô muốn làm lại cuộc đời, phụng dưỡng bà nội, và cũng muốn những người từng xem thường cô phải "trắng mắt ra". Và quả thật, cô đã khiến những người xung quanh phải kiêng dè không dám đụng đến. Nhưng tư tưởng thù hằn ấy dần thay đổi khi cô gặp lại Việt, chàng trai mà cô thầm yêu. Tình yêu của Việt khiến cô tin rằng, mình vẫn có quyền hạnh phúc. Vào lúc tưởng như cuộc đời Lệ sẽ bước sang trang mới tươi sáng thì một lần nữa, những bất hạnh lại kiên trì bám lấy cô. Một bí mật khủng khiếp được phơi bày khiến Lệ nhìn ra bộ mặt thật của người mà cô đã từng tin tưởng nhất… Đạo diễn: Vũ Minh Trí Diễn viên: Thanh Hương, Duy Khoa, Duy Hưng, Hương Giang

Gần đây, khi nhắc về các cảnh say rượu ấn tượng trên màn ảnh Việt, người ta hay nói đến Hồng Diễm, với cảnh say xuất thần trong Hoa hồng trên ngực trái, hay mới đây là Hướng dương ngược nắng.

Tiếp nối Hồng Diễm, và cũng tiếp nối bộ phim Hướng dương ngược nắng, Thanh Hương có lẽ chính là cái tên sẽ còn được nhiều người nhắc tới sau này bởi cảnh say đỉnh cao trong Mùa hoa tìm lại.

Đón xem các tập tiếp theo của Mùa hoa tìm lại tiếp tục lên sóng tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3.