Nổi tiếng nhờ nhan sắc đẹp ngất trời nhưng khi ở nhà, Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi lại hoàn toàn mờ nhạt khi đứng cạnh mẹ ruột

Hôm nay (9/5) chính là Ngày của Mẹ. Trong ngày này, bên cạnh việc quan tâm tới động thái của các sao Hoa ngữ dành cho mẹ thì cộng đồng mạng còn chú ý tới nhan sắc của mẹ ruột dàn mỹ nhân đình đám Cbiz.

Nổi tiếng nhờ nhan sắc mỹ miều và nổi bật tuy nhiên không ít người đẹp Hoa ngữ lại mờ nhạt hẳn đi khi đứng chung khung hình với chính mẹ ruột của mình.



Trong số những mỹ nhân đình đám sở hữu nhan sắc vạn người mê của làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi được đánh giá khá cao. Người đẹp còn được công nhận là "thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc thanh thuần và tinh khiết.

Tuy nhiên, chính Lưu Diệc Phi cũng từng chia sẻ rằng, trong gia đình cô không phải người đẹp nhất. Trong đó phải nói tới mẹ ruột Lưu Diệc Phi - bà Lưu Hiểu Lợi. Thậm chí, khi đứng cạnh nhau, nhan sắc Lưu Diệc Phi được nhận xét là hoàn toàn nhạt nhòa, lu mờ trước vẻ đẹp sắc sảo của mẹ.

Nhan sắc xinh đẹp của Lưu Diệc Phi hoàn toàn lu mờ khi chung khung hình với mẹ ruột.

Nếu mẹ Lưu Diệc Phi sở hữu nhan sắc tinh khiết, nhẹ nhàng thì mẹ Lưu Thi Thi lại được đánh giá có ngoại hình sắc sảo và mặn mà. Khá kín tiếng về đời tư, nên Lưu Thi Thi không chia sẻ bất cứ thông tin gì về mẹ ruột. Chân dung của mẹ ruột Lưu Thi Thi chỉ lộ vào thời điểm đám cưới giữa cô cùng ông xã Ngô Kỳ Long diễn ra.

Chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng mẹ Lưu Thi Thi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nhờ sở hữu nhan sắc đẹp mặn mà. Thậm chí vẻ đẹp của mẹ Lưu Thi Thi còn được đánh giá là sắc nét hơn hẳn con gái.

Nhan sắc mặn mà của mẹ Lưu Thi Thi được công chúng đánh giá cao.

Hiện tại, Dương Tử đang là một trong những mỹ nhân hot nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhờ thành công qua nhiều tác phẩm đình đám. Tuy thành công về mặt diễn xuất nhưng nhan sắc của Dương Tử lại liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Đặc biệt, vấn đề cân nặng lên xuống thất thường của Dương Tử cũng được công chúng quan tâm.

Cư dân mạng cũng "đào mộ" được bức hình ngày trẻ của mẹ Dương Tử và đem ra so sánh với mỹ nhân 9X. Không ít người cho rằng, thời trẻ, mẹ Dương Tử sở hữu nhan sắc xinh đẹp với đường nét rõ ràng. Dương Tử được đánh giá sở hữu đôi mặt to tròn giống hệt mẹ.

Dương Tử được nhận xét sở hữu đôi mắt to tròn giống mẹ ruột.

Trương Dư Hi từng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên, khi nhìn vào nhan sắc của mẹ cô, không ít người lại có quan điểm ngược lại. Nhìn bức hình hai mẹ con chụp chung với nhau, nhiều người cho rằng, Trương Dư Hi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ mình. Nhan sắc của mẹ Trương Dư Hi được đáng giá khá cao nhờ khuôn mặt cân đối, đôi mắt hai mí cùng nụ cười duyên.

Nhan sắc mẹ ruột Trương Dư Hi khiến công chúng ngỡ ngàng.

"Mỹ nhân 4.000 năm" Cúc Tịnh Y cũng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khi lộ loạt bức hình thời điểm mới đi tham gia thi tuyển. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y thời điểm đó được đánh giá thấp vì sở hữu gương mặt thô và nước da đen kém sang.

Vậy nhưng, một blogger thạo tin xứ Trung đã "đào mộ" tấm hình mẹ của Cúc Tịnh Y ngày trẻ. Nhan sắc mẹ "Mỹ nhân 4.000 năm" đẹp đến mức khiến công chúng ngỡ ngàng. Các đường nét trên gương mặt mẹ Cúc Tịnh Y rất hài hoà, gương mặt cân đối, đôi mắt sắc sảo. Đặt bức hình của hai mẹ con Cúc Tịnh Y cạnh nhau, có thể thấy rõ nhan sắc của "mỹ nhân 4.000 năm" hoàn toàn thua xa mẹ mình.

Mẹ Cúc Tịnh Y sở hữu nhan sắc vạn người mê khi còn trẻ.

"Nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng được đánh giá là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đẹp tự nhiên và vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp đó được chứng minh ngay từ khi Phạm Băng Băng mới bước chân vào nghề.



Tuy nhiên, chính Phạm Băng Băng từng khẳng định rằng, mẹ cô mới là người sở hữu nhan sắc đỉnh cao. Phạm Băng Băng luôn tự hào vì mình thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Mẹ Phạm Băng Băng là bà Trương Truyền Mỹ, một cựu diễn viên múa. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng mẹ Phạm Băng Băng vẫn giữ được đường nét thanh thoát trên gương mặt và sở hữu gu thời trang trẻ trung, sành điệu.