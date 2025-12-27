Nối thành công 2 ca đứt lìa cổ chân sau tai nạn lao động

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.Q.C. (51 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng đứt lìa cổ chân, được chuyển đến sau khoảng 3 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. Ca phẫu thuật do BSCKI Nguyễn Duy Quyết, Trưởng khoa Chi trên - Bỏng - Chấn thương Nhi cùng ekip thực hiện. Sau 12 ngày phẫu thuật, chi thể nối ổn định, bàn chân hồng ấm, các ngón chân có thể cử động.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.Đ.V. (62 tuổi, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đứt gần lìa hoàn toàn cổ chân, khoảng 4 giờ sau tai nạn. Ca mổ do BSCKI Phạm Xuân Bình, Phó Trưởng khoa Chi trên - Bỏng - Chấn thương Nhi làm phẫu thuật viên chính. Sau 7 ngày, vết mổ khô, chi thể ghép nối ấm, hồng và xuất hiện các dấu hiệu phục hồi khả quan.

Theo các bác sĩ, cổ chân là vùng giải phẫu phức tạp, chứa nhiều mạch máu, thần kinh, gân và cơ quan trọng, trong khi "thời gian vàng" để cứu sống chi thể rất ngắn. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương hồi sức, chống sốc, hội chẩn chuyên môn và nhanh chóng đưa người bệnh lên phòng mổ. Mỗi ca phẫu thuật kéo dài từ 5-6 giờ, đòi hỏi độ chính xác cao trong khâu nối mạch máu, thần kinh, gân và cơ.