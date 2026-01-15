Nói mãi không chừa: 4 thói xấu âm thầm kéo cả nhà đi xuống, càng sống càng mệt mỏi

Nhiều người vẫn nghĩ nhà xuống cấp là do thiếu tiền, do nhà nhỏ, do bận rộn nên không có thời gian chăm sóc. Nhưng thực tế, có không ít căn nhà mới ở vài năm đã trở nên bừa bộn, ngột ngạt, thiếu sinh khí chỉ vì những thói quen rất quen. Nghe thì tưởng biết rồi, ai cũng từng được nhắc, nhưng ngày nào cũng lặp lại, lâu dần chính những thói xấu ấy làm không gian sống mất đi sự gọn gàng, tinh thần gia đình nặng nề hơn mà không ai để ý. Dưới đây là 4 thói quen phổ biến đến mức nhiều người đang mắc mỗi ngày, kèm theo giải pháp rất cụ thể để sửa ngay, không cần tốn quá nhiều tiền.

1. Giày dép bừa bãi ở cửa ra vào

Cửa chính và khu vực tiền sảnh là nơi ra vào thường xuyên, cũng là không gian đầu tiên đập vào mắt mỗi khi về nhà. Thế nhưng không ít gia đình lại biến chỗ này thành nơi chất giày dép đủ loại, từ giày đi làm, dép đi chợ đến giày cũ ít dùng. Ban đầu chỉ là vài đôi để tiện, dần dần thành một đống lộn xộn chắn lối đi. Không gian cửa bị bít kín khiến cảm giác về nhà trở nên nặng nề, chưa kể bụi bẩn, vi khuẩn từ giày dép theo chân vào sâu trong nhà. Về lâu dài, thói quen này làm căn nhà luôn có cảm giác bừa bộn dù các khu vực khác đã dọn khá gọn.

Giải pháp rất rõ ràng:

Thứ nhất, loại bỏ ngay những đôi giày đã hỏng, không còn sử dụng. Thứ hai, đầu tư một kệ giày phù hợp diện tích, ưu tiên kệ kín hoặc kệ nhiều tầng. Giày thường xuyên đi nên để gọn ở tầng dưới, giày trái mùa cất lên trên hoặc cho vào hộp. Chỉ cần cửa nhà thoáng, cảm giác sạch sẽ và dễ chịu đã tăng lên rõ rệt.

2. Ban công trở thành kho chứa đồ

Ban công vốn là nơi đón ánh sáng và không khí, nhưng trong nhiều căn hộ lại bị biến thành chỗ để đồ cũ, thùng carton, đồ không dùng tới hoặc vật dụng chờ sửa. Khi ban công bị lấp kín, ánh sáng tự nhiên không vào được phòng khách, cả căn nhà trở nên tối và bí hơn hẳn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc để đồ linh tinh ở ban công còn tiềm ẩn rủi ro vệ sinh. Thùng giấy cũ có thể mang theo bụi bẩn, nấm mốc, côn trùng, đặc biệt nguy hiểm với gia đình có trẻ nhỏ.

Cách khắc phục không khó nhưng cần dứt khoát:

Ban công chỉ nên giữ lại những món thật sự cần thiết như máy giặt, giá phơi hoặc vài chậu cây gọn gàng. Những đồ không dùng trong ba đến sáu tháng nên mạnh tay loại bỏ. Nếu cần lưu trữ, hãy dùng tủ ban công chuyên dụng hoặc thùng nhựa kín. Khi ban công thoáng, ánh sáng tràn vào, cả căn nhà như được hồi sinh.

3. Xem nhẹ việc vệ sinh nhà vệ sinh

Nhiều người chăm chăm lau phòng khách, dọn bếp nhưng lại bỏ qua nhà vệ sinh vì nghĩ đây là khu phụ. Trên thực tế, nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp nhất, dễ phát sinh mùi và vi khuẩn nhất. Chỉ cần lơ là một thời gian ngắn, mùi ẩm mốc, cặn bẩn và vi sinh vật đã âm thầm tích tụ.

Nhà vệ sinh bẩn không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần sinh hoạt. Một căn nhà dù đẹp đến đâu nhưng nhà vệ sinh bốc mùi thì cảm giác thoải mái cũng giảm đi rất nhiều.

Giải pháp:

Cần thiết lập lịch vệ sinh cố định Ít nhất mỗi tuần một lần cần làm sạch toàn diện từ bồn cầu, sàn, lavabo đến các khu vực dễ bỏ sót như gầm tủ, miệng cống, kệ đồ. Nên dùng các dụng cụ riêng cho nhà vệ sinh và đảm bảo thông gió tốt. Khi nhà vệ sinh sạch sẽ, cả căn nhà cũng trở nên dễ chịu hơn.

4. Không có thói quen dọn dẹp định kỳ

Đây là thói quen gốc rễ khiến nhà nhanh xuống cấp nhất. Nhiều gia đình chỉ dọn khi quá bừa hoặc có khách, còn ngày thường thì để đồ đạc tích tụ từng chút một. Hôm nay là một túi đồ để tạm, ngày mai là một chồng giấy, lâu dần thành sự lộn xộn khó cứu.

Giải pháp không nằm ở việc tổng vệ sinh thật lớn, mà là tạo thói quen dọn gọn mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ cần 10 đến 15 phút để cất đồ về đúng chỗ, lau nhanh bề mặt thường dùng. Đồng thời, định kỳ mỗi tháng nên dành thời gian rà soát và loại bỏ những món không còn sử dụng. Khi việc dọn dẹp trở thành thói quen, nhà tự nhiên gọn mà không cần cố gắng quá nhiều.