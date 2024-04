Nỗi lo sợ của các "Mẹ siêu nhân"

Phạm Quỳnh Anh lo lắng về mối quan hệ giữa hai con gái - Tuệ An và Tuệ Lâm, có thể khi trưởng thành cả hai sẽ không còn yêu thương, gắn kết với nhau như thời điểm hiện tại. Bởi Tuệ An và Tuệ Lâm có tính cách gần như đối lập nhau. Nếu như chị gái Tuệ Lâm hướng ngoại, thừa năng lượng, thì Tuệ An lại khép kín, ít bày tỏ cảm xúc và chỉ thích làm những việc mà bản thân cảm thấy an toàn.

Thế nên, trong thử thách “sống nhờ” ở nhà người lạ ở tập 5 Mẹ siêu nhân, lẽ ra chỉ có Tuệ An và Phạm Quỳnh Anh tham gia, nhưng vì muốn tăng kết nối tình cảm, nữ ca sĩ quyết định đưa con gái lớn đồng hành.

Phạm Quỳnh Anh cùng hai con gái tham gia thử thách trong tập 5 Mẹ siêu nhân

Sự xuất hiện của Tuệ Lâm trong thử thách cũng được sắp đặt theo “kịch bản bí mật” của Phạm Quỳnh Anh và chương trình. Những tưởng Tuệ An sẽ vui mừng và cảm thấy thú vị trước cách xuất hiện bất ngờ này, thì cô bé lại mếu máo, bật khóc và cho biết bản thân không vui vì hành động của chị gái. Chia sẻ với chương trình về sự việc này, Phạm Quỳnh Anh bày tỏ suy nghĩ: “Đã là chị em thì phải thương nhau. Tôi rất sợ rằng, đến một ngày nào đấy, nhỡ đâu tất cả những gì mình mong muốn sẽ đi ngược lại, hai chị em không còn cùng suy nghĩ hay hòa hợp về tính cách nữa”.

Cũng trong tập 5 Mẹ siêu nhân, Emily lại tất bật luôn chân luôn tay khi trông coi cháu gái gần 1 tuổi của người em họ hàng xa. Thử thách lần này của chương trình nhắm đến “nỗi sợ” của nữ ca sĩ là... sinh thêm con vì công việc hiện tại quá bận rộn.



Emily bận rộn chăm sóc cháu gái

Khác biệt với nỗi sợ với các bà mẹ còn lại, Thảo Trang lại có nỗi lo khó thấu hiểu được con do không thường xuyên ở cùng, gần gũi với con. Vì thế trong tập 5 Mẹ siêu nhân, hai mẹ con Thảo Trang - Alex cùng bà ngoại và em họ của Alex đã dành một ngày vui chơi bên nhau tràn ngập tiếng cười. Trong các thử thách như bơi thuyền, bắt cá, nấu ăn đoán khẩu vị, chơi game hiểu ý... Thảo Trang cũng giành phần thắng trước bà ngoại - người thường xuyên chăm sóc, nấu ăn cho Alex những lúc nữ ca sĩ tham gia các show diễn.

Thảo Trang và con trai Alex

“Những thử thách khiến Thảo Trang dần dần nhận thấy bản thân cũng không đến nỗi không hiểu con. Đó là do mình quá lo sợ thôi. Thảo Trang nghĩ là khi con trưởng thành, thì mình cũng sẽ trưởng thành theo cùng con, cùng vượt qua những nỗi sợ. Nếu con thay đổi tính tình thì mẹ cũng sẽ nương vào con mà thay đổi, giúp con trở thành một người tốt”, Thảo Trang chia sẻ.