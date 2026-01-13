Chi hơn 5,3 tỷ đồng để thưởng cho nhân viên

Những ngày gần đây, chuỗi bán lẻ Pangdonglai đã công bố tình hình chi trả cho các hạng mục “Giá trị văn minh” trong giai đoạn từ tháng 1 – 12/2025.

Trong đó, có tổng cộng 2.657 trường hợp được khen thưởng, với tổng số tiền chi trả lên đến 1.416.371 NDT (khoảng 5,3 tỷ đồng). Đáng chú ý, tiền bồi thường do bị xâm phạm nhân phẩm đạt 392.000 NDT (khoảng 1,48 tỷ đồng); tiền thưởng cho hành động “dũng cảm – chính nghĩa” là 340.800 NDT (khoảng 1,28 tỷ đồng); tiền thưởng cho các hạng mục dịch vụ đạt 146.115 NDT (khoảng 550 triệu đồng); ngoài ra còn có giải thưởng văn chương là 94.400 NDT (khoảng 355 triệu đồng).

Công ty cho biết, việc thiết lập và triển khai các khoản thưởng này là nhằm tôn vinh những hành vi tích cực, đề cao nhân phẩm, chính nghĩa và tinh thần phục vụ của nhân viên. Qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh nhân văn, công bằng và văn minh.

Nhiều người dùng mạng xã hội bình luận rằng, “Pangdong có dịch vụ tốt như vậy là nhờ đội ngũ nhân viên tuyệt vời, mà nhân viên tốt lại không thể tách rời khỏi 1 người lãnh đạo tốt.”

Có thể nói, chính văn hóa doanh nghiệp được đánh giá là “có tâm và có tầm” này đã giúp Pangdonglai liên tục nhận được sự ghi nhận và lời khen ngợi từ phía người tiêu dùng.

Câu chuyện ở cửa hàng “Tam Béo”

Ví dụ như tại trung tâm thương mại Pangdonglai ở Tân Hương, thường được người dân địa phương gọi thân mật là “Tam Béo”, mới đây đã xảy ra 1 câu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp.

Trung tâm thương mại trong vụ việc

Một khách hàng trong lúc mua sắm thì bất ngờ đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng dữ dội và phải ở trong nhà vệ sinh khá lâu. Khi đó, nữ nhân viên vệ sinh đã gõ cửa hỏi thăm, chủ động hỏi cô có cần băng vệ sinh hay không, đồng thời đưa cô về phòng làm việc để nghỉ ngơi. Ngoài ra, nhân viên còn chuẩn bị nước nóng, thuốc giảm đau và miếng dán giữ ấm cho khách.

Vị khách hàng nữ đó cho biết, cô vô cùng cảm kích nhân viên, vì nếu không nhận được sự phục vụ chu đáo và tận tình như vậy, có lẽ cô đã phải tự chịu đựng cơn đau thêm vài tiếng đồng hồ.

Về phía nhân viên, họ chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự công nhận và động viên của quý khách hàng. Từ đó đến nay, chúng tôi sẽ và luôn xem khách hàng như người thân trong gia đình.”

Bồi thường hơn 100 triệu đồng cho nhân viên

Trước đó, ngày 17/11/2025, tài khoản chính thức của Tập đoàn Thương mại Pangdonglai còn công bố “Tiêu chuẩn bồi thường đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm tại Pangdonglai”.

Trong giai đoạn từ 1/1 – 31/10/2025, Pangdonglai đã ghi nhận 33 trường hợp nhân viên bị xâm phạm nhân phẩm, với tổng số tiền bồi thường lên đến 359.000 NDT (khoảng 1,35 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Trong 33 vụ việc trên, mức bồi thường cao nhất là 30.000 NDT (khoảng 113 triệu đồng) cho 1 nhân viên, mức thấp nhất cũng đạt 3.000 NDT (khoảng 11,3 triệu đồng). Phần lớn các trường hợp xảy ra trong quá trình làm việc, khi nhân viên bị khách hàng tát, lăng mạ hoặc xô đẩy. Tùy theo tình tiết cụ thể, cách thức xử lý cũng khác nhau: có vụ việc được hòa giải sau khi công an vào cuộc, có trường hợp đương sự bị xử phạt hành chính bằng hình thức tạm giam.

Đặc biệt là vụ việc ngày 26/1/2025, tại cửa hàng Bắc Hải, thành phố Hứa Xương, 1 nhân viên thuộc bộ phận điện máy của siêu thị trong lúc đi kiểm tra khu vực đã can ngăn 1 khách hàng đang chửi mắng nhân viên khác và đưa người này rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi nhân viên này thiếu sự đề phòng, khách hàng đã liên tiếp tát 2 lần vào mặt nhân viên.

Trong quá trình công an tiến hành hòa giải, gia đình người gây việc đã xuất trình giấy tờ chứng minh người này mắc bệnh tâm thần. Sau đó, Pangdonglai đã đứng ra chi trả khoản bồi thường 30.000 NDT cho nhân viên bị hại.

Thông qua việc xây dựng “Tiêu chuẩn bồi thường đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm tại Pangdonglai”, doanh nghiệp hướng đến tạo dựng 1 môi trường nhân văn trong nội bộ, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và chính nghĩa, đồng thời lan tỏa nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân phẩm của bản thân và người khác.

Pangdonglai nhấn mạnh, không nên vì sự thờ ơ trong nhận thức hay thậm chí là hành vi cố ý, tùy tiện, mà xâm phạm, làm tổn hại đến người khác, gây ra những mất mát tinh thần nghiêm trọng và đau đớn.

