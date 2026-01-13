Theo HK01, tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), một tiệm vàng nhỏ bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng” sau buổi tiệc tất niên cuối năm. Nhân vật chính là vị chủ tiệm mới 21 tuổi nhưng đã khiến nhiều người nể phục bởi cách đãi ngộ nhân viên đầy nhân văn và hào phóng.

Trong buổi tiệc, anh trực tiếp trao tận tay mỗi nhân viên một thẻ vàng nặng 1 gram. Trong bối cảnh vàng đang là tài sản được săn đón, món quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự ghi nhận dành cho những người đã gắn bó với cửa hàng. Tính theo giá thị trường hiện tại, mỗi thẻ vàng trị giá khoảng 500 nhân dân tệ, tương đương gần 2 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục công bố thưởng thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt cho tập thể nhân viên. Cao trào của buổi tiệc là trò chơi “bốc tiền mặt” ngay tại hội trường. Những xấp tiền được trao trực tiếp, tiếng reo hò vang lên khắp khán phòng, nhiều nhân viên không giấu nổi sự xúc động.

Chủ tiệm 21 tuổi hào phóng tặng vàng và tiền mặt cho nhân viên trong tiệc tất niên. Ảnh: ETtoday

Theo chia sẻ của chủ tiệm, phần lớn nhân viên tại cửa hàng là các bà mẹ trẻ. Họ vừa phải đi làm, vừa lo cho gia đình trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và thị trường lao động còn nhiều áp lực. “Năm 2025 không phải là một năm dễ dàng. Tôi chỉ mong mọi người vui hơn, yên tâm hơn khi làm việc tại đây”, anh nói.

Điểm khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm không chỉ là vàng hay tiền thưởng, mà là chính sách phúc lợi được công bố ngay trong buổi tiệc. Khi biết có hai nữ nhân viên đang mang thai, chủ tiệm đã cam kết thưởng 10.000 nhân dân tệ cho lần sinh con đầu lòng, 20.000 nhân dân tệ cho lần sinh con thứ hai, đồng thời trả lương đầy đủ trong suốt thời gian mang thai và giữ nguyên vị trí công việc sau khi sinh.

Anh khẳng định, cửa hàng sẽ không để việc mang thai hay sinh con trở thành lý do khiến nhân viên mất việc. Với nhiều lao động nữ, đây được xem là cam kết “đắt giá” không kém những thẻ vàng được trao tặng, bởi nó mang lại cảm giác an tâm trong một giai đoạn nhạy cảm của cuộc sống.

Chia sẻ với truyền thông, chủ tiệm trẻ tuổi cho biết điều anh mong muốn nhất là giúp nhân viên giảm bớt nỗi lo bị sa thải khi lập gia đình và sinh con. “Khi nhân viên yên tâm, cửa hàng mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài”, anh nói.

Triết lý kinh doanh của anh bắt nguồn từ lời dạy của cha mình: “Đối xử tốt với người khác, người khác sẽ đối xử tốt với mình”. Từ những thẻ vàng nhỏ trong buổi tiệc tất niên cho tới các chính sách phúc lợi dài hạn, anh đang từng bước cụ thể hóa triết lý ấy bằng hành động.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, hàng loạt bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Đây mới là ông chủ nhà người ta”; “Tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn”; “Không chỉ cho vàng, mà cho cả sự an tâm”.

Trong bối cảnh vàng đang trở thành tài sản được nhiều người quan tâm và thị trường lao động vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, câu chuyện của vị chủ tiệm 21 tuổi không chỉ đơn thuần là một màn thưởng vàng gây chú ý. Đó còn là một cách “đầu tư” vào con người – thứ tài sản bền vững nhất để doanh nghiệp có thể đi đường dài.