Dân mạng phê phán trào lưu phản cảm liên quan clip 'thân mật' ở phòng làm việc

Sau khi các hình ảnh và video ghi lại cảnh người đàn ông ( được xác nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một trường THPT tư thục ở tỉnh Ninh Bình) có hành vi không chuẩn mực với phụ nữ trong phòng làm việc lan truyền mạnh trên mạng xã hội, người này bị dư luận chỉ trích gay gắt vì điều này xảy ra ở nơi làm việc và trong môi trường sư phạm.

Sau đó, nhiều cư dân mạng tạo clip "nhái" hành vi lấy khăn che camera của người đàn ông trong clip trên, những người khác cũng bắt chước làm clip tương tự, nhanh chóng tạo thành trend.

Việc “tạo trend” trên mạng xã hội vẫn thường xuyên xảy ra như một cách để cộng đồng giải trí; tuy nhiên, trào lưu đăng clip che camera này bị nhiều người đánh giá là phản cảm, gây hiệu ứng xấu. Mặc dù có số lượng tương tác lớn, phần lớn các bình luận đều tỏ ý khó chịu hoặc phê phán, cho rằng đây là trò đùa đi quá xa mục đích giải trí, rất nhảm và thậm chí độc hại.

Hình ảnh trong clip gốc (bên trái) và hình ảnh giới trẻ tạo trào lưu bắt chước.

"Tôi thấy trào lưu này không có gì là bổ ích cả. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Thay vì bắt chước, dân mạng nên lên án để không còn các hành vi như vậy xuất hiện ở các trường"; "Nhiều người bây giờ đua nhau làm theo trào lưu, bất chấp những nội dung độc hại, chỉ với mục đích câu view. Tôi không hiểu trend này có gì bổ ích mà lại bắt chước theo"; "Mình thấy mọi người làm theo hành động sai chỉ nhảm nhí, gây phiền cho người khác chỉ nhằm mục đích câu view".

Phi Hùng chia sẻ quan điểm: "Hành vi đó xảy ra trong phòng làm việc là rất phản cảm, trái thuần phong mỹ tục; tôi tin chắc chúng ta cần tẩy chay, lên án thay vì tạo ra các trào lưu thiếu tinh tế, khuyến khích hành động sai trái như vậy".

Mạc Đan bình luận: "Hành vi lấy khăn che camera để 'thân mật' tại phòng làm việc là không thể chấp nhận được. Là những người dùng mạng văn minh, chúng ta cần phải tẩy chay thay vì lan tỏa điều đó".

Ngoài ra, nhiều người cũng chỉ trích trào lưu khác là dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để chế ảnh, ghép hình bản thân hoặc người nổi tiếng vào căn phòng trong clip đang khiến dư luận dậy sóng. "Tôi thiết nghĩ mọi người không nên lan tỏa điều tiêu cực, cái giả tạo như thế trên không gian mạng" , Phan Vũ viết.

Ngọc Bằng bày tỏ quan điểm: "Rất nhiều dân mạng ghép hình người nổi tiếng vào trong khung hình nơi xảy ra vụ việc. Mình nghĩ mọi người nên dừng lại. Vụ việc này vô cùng tiêu cực và đáng lên án, không phải chuyện hài hước, thú vị, bổ ích để đùa. Mình nhìn các bức ảnh ghép mà thấy phản cảm vô cùng".

Trước đó, từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là lãnh đạo của Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình (trước đây là trường THPT Dân lập Hải Hậu) - có cử chỉ không chuẩn mực trong phòng làm việc. Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm, hình ảnh người đứng đầu cơ sở giáo dục và ảnh hưởng tới uy tín nhà trường.

Theo thời gian trên clip thì sự việc diễn ra vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, người đàn ông trong clip là Chủ tịch Hội đồng trường THPT tư thục nêu trên, không giữ vai trò giảng dạy trong trường.