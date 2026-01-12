Chúng ta thường nhìn thấy gia đình xứ Wales với hình ảnh hoàn hảo: Những đứa trẻ ngoan ngoãn và một cặp vợ chồng luôn sát cánh bên nhau. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Vương phi Kate đã phải trải qua những giây phút "kinh hoàng" thực sự mỗi khi nghĩ đến việc chồng mình, Thân vương William cầm lái máy bay trực thăng. William vốn là một phi công tài năng, từng phục vụ trong Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn của Không quân Hoàng gia (RAF), nên bầu trời và buồng lái là đam mê cháy bỏng của anh. Nhưng với Kate, đó lại là nguồn cơn của những đêm mất ngủ.

Theo các nguồn tin thân cận từ Hoàng gia, Kate không hề giấu giếm sự lo lắng tột độ mỗi khi William muốn tự mình lái máy bay đưa cả gia đình di chuyển giữa các cung điện. Hãy tưởng tượng tâm trạng của một người mẹ, khi biết rằng tính mạng của chồng và cả ba đứa con thơ – George, Charlotte và Louis đều đang "treo lơ lửng" trên bầu trời, phụ thuộc hoàn toàn vào tay lái của một người, dù người đó có giỏi đến đâu. Sự cố kỹ thuật hay thời tiết xấu là những điều không ai lường trước được. Với bản năng của một người phụ nữ vun vén cho tổ ấm, việc đặt cược tất cả những người thân yêu nhất vào một chuyến bay chung là điều khiến Kate cảm thấy "rùng mình". Cô luôn mong muốn William "giữ đôi chân trên mặt đất" nhiều hơn, theo đúng nghĩa đen, để đảm bảo rằng các con được lớn lên trong sự an toàn tuyệt đối.





Lời cảnh báo đanh thép từ Nữ hoàng và quy tắc "sinh tồn" của Hoàng gia

Nỗi sợ của Kate không phải là vô căn cứ, và cô không đơn độc trong "cuộc chiến" tâm lý này. Cố Nữ hoàng Elizabeth II, người bà đáng kính với kinh nghiệm trị vì dày dạn, cũng từng chia sẻ nỗi ám ảnh tương tự. Sinh thời, Nữ hoàng đã có những cuộc trò chuyện thẳng thắn, thậm chí là gay gắt với cháu trai William về vấn đề này. Bà đã "thức trắng nhiều đêm" vì lo lắng khi biết William thường xuyên tự lái trực thăng chở cả gia đình bay quãng đường dài từ London đến Norfolk.

Trong quy tắc ngầm của Hoàng gia Anh, có một điều luật bất thành văn nhưng cực kỳ quan trọng: Những người thừa kế ngai vàng không nên bay cùng nhau trên một chuyến bay. Điều này nhằm tránh rủi ro thảm khốc nhất, nếu tai nạn xảy ra, dòng dõi kế vị sẽ không bị "xóa sổ" hoàn toàn. Việc William (người thừa kế thứ nhất) bay cùng George (người thừa kế thứ hai) là một sự phá vỡ quy tắc khiến Nữ hoàng vô cùng bất an.

Một nguồn tin cho biết, Nữ hoàng đã từng nói với bạn bè rằng bà cảm thấy "ớn lạnh" trước rủi ro đó. Bà đã yêu cầu William phải dừng ngay việc tự lái máy bay chở gia đình, bởi ranh giới giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm với vận mệnh quốc gia là vô cùng mong manh.





Sự thỏa hiệp vì tương lai của những đứa trẻ

Mặc dù William là một phi công xuất sắc và luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng trước sức ép từ nỗi lo của vợ và lời răn dạy của bà nội, anh đã buộc phải nhìn nhận lại. Theo chuyên gia Hoàng gia Robert Jobson, tác giả cuốn sách tiểu sử mới về Vương phi Kate , William đã phải chấp nhận "xuống nước". Sau khi Nữ hoàng qua đời và Vua Charles lên ngôi, ý thức về trách nhiệm bảo vệ dòng dõi càng trở nên nặng nề hơn. William hiểu rằng, anh không chỉ là một người chồng, người cha muốn đưa con đi chơi, mà còn là niềm hy vọng của cả một chế độ quân chủ.





Hiện tại, dù đam mê bay lượn vẫn còn đó, nhưng William đã phải kìm nén cái tôi để xoa dịu nỗi sợ hãi của Kate. Những chuyến bay cả gia đình cùng chen chúc trên một chiếc trực thăng do bố lái đã giảm đi hoặc chấm dứt. Đó là sự hy sinh cần thiết của một người đàn ông trưởng thành. Câu chuyện này cho thấy, dù ở vị trí cao sang đến đâu, những lo toan đời thường về sự an toàn của chồng con, về những rủi ro tai nạn vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí người phụ nữ. Với Kate, hạnh phúc không phải là những chuyến bay hào nhoáng trên bầu trời, mà là sự bình an của những người thân yêu khi đặt chân xuống mặt đất. Đó là sự bảo bọc, là tình mẫu tử thiêng liêng mà bất kỳ người mẹ nào, dù là Hoàng gia hay thường dân, đều thấu hiểu và trân trọng.