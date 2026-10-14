Nội dung tin nhắn Hoa hậu Quỳnh Anh gửi thẳng cho người bị nói xấu trong nhóm chat

Mới đây, trong một buổi livestream, CEO Lâm Ngân - thành viên ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2026 - bất ngờ cho biết đã nhận được tin nhắn xin lỗi từ Hoa hậu Quỳnh Anh sau ồn ào bị nói xấu. Nữ giám khảo công khai tin nhắn từ Quỳnh Anh và đọc rõ nội dung:

"Dạ em chào chị Ngân ạ, em xin lỗi vì những lời lẽ chưa chuẩn mực trong tin nhắn vừa qua đã khiến chị buồn lòng, em đã thấy mình đã không phù hợp trong cách diễn đạt và rất mong chị thông cảm và bỏ qua cho em lần này, em thành thật xin lỗi chị".

CEO Lâm Ngân công khai tin nhắn từ Quỳnh Anh (Clip: @thebeautyera)

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi nữ giám khảo cũng là một trong những người bị nhắc tên giữa ồn ào liên quan đến nhóm chat đang gây tranh luận.

Theo chia sẻ của CEO Lâm Ngân trong livestream, dường như lời xin lỗi vẫn chưa giải tỏa được hết những băn khoăn của cô. Nữ giám khảo cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc một cá nhân bị tổn thương bởi lời nói, mà còn liên quan đến cách ứng xử và trách nhiệm của người đang mang danh hiệu hoa hậu.

Nữ giám khảo bày tỏ: "Sáng nay nhận tin nhắn nay, chị thấy việc xin lỗi là rất cần thiết và nên là bước đầu tiên. Chị không có gì giận em cả, trong câu chuyện này chị không mất gì cả, mà người mất rất nhiều là em. Em mất đi sự yêu thương, tin tưởng từ chương trình và khán giả theo dõi em trong thời gian qua.

Chị là người bảo vệ em để em có vương miện, em chưa quay qua cảm ơn, chưa nói được lời tử tế hoặc em làm 1 hành động gì đó đẹp truyền cảm hứng để cho thấy chọn em hoa hậu là xứng đáng nhưng không! Thôi thì coi như chị chọn em là hoa hậu cũng là lỗi một phần trách nhiệm của chị".

CEO Lâm Ngân cho biết không giận Quỳnh Anh, nhưng đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho nàng hậu vì ồn ào này đã ảnh hưởng đến Quỳnh Anh rất nhiều

Trước đó, những hình ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn trong một nhóm chat liên quan đến các nhân vật của Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận. Một số cái tên được nhắc đến trong các bài đăng khiến sự việc thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Tối 13/10, Hoa hậu Quỳnh Anh chính thức gửi lời xin lỗi đến những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời thừa nhận bản thân cần thận trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử. Cô viết: "Có những lời nói, khi nhìn lại, Quỳnh Anh nhận ra mình đã có thể diễn đạt khác đi, cẩn trọng hơn, tinh tế hơn và nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới.

Quỳnh Anh muốn gửi lời xin lỗi đến các chị và các cá nhân có liên quan trong câu chuyện đã vô tình bị ảnh hưởng từ vụ việc vừa qua. Quỳnh Anh cũng gửi lời xin lỗi những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình, và đặc biệt là những khán giả đã luôn dành cho Quỳnh Anh nhiều tình cảm, kỳ vọng".

"Quỳnh Anh trân trọng những lời góp ý thiện chí và chân thành ghi nhớ sự việc này như một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai của mình", nàng hậu chia sẻ.

Quỳnh Anh nhận lỗi sau ồn ào nhóm chat gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua

Ảnh: FBNV