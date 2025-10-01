Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu trong ngày 30/9. Sau giờ tan tầm, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường, người dân phải khổ sở dắt xe đến các tiệm sửa chữa.

Ghi nhận của PV tối cùng ngày, tại nhiều cửa hàng sửa xe trên các tuyến phố lớn, cảnh tượng người dân xếp hàng chờ đợi diễn ra nhộn nhịp không kém giờ cao điểm. Các tiệm sửa xe hoạt động hết công suất, thợ làm không nghỉ tay nhưng vẫn không xuể trước nhu cầu quá lớn.

Rất nhiều xe máy xếp hàng trước quán sửa xe (Ảnh: Trung Lê)

Thợ sửa xe làm việc liên tục trước lượng khách lớn (Ảnh: Trung Lê)

Rất đông người xếp hàng dài trước một quán sửa xe trên đường Tây Sơn (Ảnh: XL)

Bên trong các cửa hàng, thợ sửa phải chia nhau làm từng công đoạn, từ tháo bugi, xả nước trong pô, thay dầu, cho đến vệ sinh toàn bộ động cơ với những xe ngập quá nặng. Hầu hết khách hàng đều mệt mỏi sau một ngày dài, chưa thể về nhà khi chiếc xe còn nằm chờ đến lượt.

Một thợ sửa chia sẻ: “Nhiều xe máy khi bị ngập, nếu cố tình đề nổ sẽ khiến động cơ hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng triệu đồng. Do lượng xe quá đông, không ít trường hợp chúng tôi buộc phải giữ lại xe qua đêm để xử lý”.

Trong khi đó, một số người vì chờ đợi quá lâu đành ngậm ngùi dắt bộ phương tiện về nhà, tiếp tục chịu cảnh “khốn khổ” vì mưa ngập.