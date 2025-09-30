Ngày mai, miền Bắc và Hà Nội tiếp tục mưa to đến rất to
Theo dự báo, từ chiều mai, mưa lớn miền Bắc giảm dần.
Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/9), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thái Nguyên và Hà Nội có mưa to đến rất to.
Dự báo, từ chiều mai (1/10), mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/9 và ngày1/10
Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 18-30 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.