Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/9), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thái Nguyên và Hà Nội có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều mai (1/10), mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Mưa lớn kéo dài cả ngày 30/9 khiến Hà Nội ngập nặng (Ảnh: Trung Lê).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/9 và ngày1/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.