Loạt xe chết máy khiến người dân đành phải xuống xe dắt bộ, lội bì bõm trong làn nước ngập ngang gối.
Dòng người dò dẫm từng bước tìm đường về nhà trong ngày Hà Nội ngập tứ phía.
Nhiều hộ kinh doanh dọc tuyến phố cũng chịu thiệt hại. Nước dâng nhanh khiến hàng quán phải đóng cửa sớm, đồ đạc kê cao để tránh ướt. Một số gia đình tận dụng bao tải, tấm ván chặn nước nhưng vẫn không ngăn được dòng chảy ào ạt từ lòng đường tràn vào.
Nhiều người lựa chọn chuyển sang đi bộ hoặc dùng xe đạp thay vì xe máy. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này cũng không giúp giảm được sự bất tiện.
Hàng loạt xe chết máy, nhiều người dân phải dắt bộ qua đoạn đường ngập.
Một ô tô chở học sinh bị chết máy, mắc kẹt giữa biển nước.