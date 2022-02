Nỗi đau người mẹ mất cả 2 con trong "chuyến du lịch định mệnh" ở Hội An: Ngày đi mẹ ôm ấp dặn dò cẩn thận, chẳng thể ngờ không có ngày gặp lại con!

Chiều 27/2, gia đình có đến 5 nạn nhân tại thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh luôn chật kín người ra vào hỏi thăm sau sự việc đau lòng.

Tang thương bao trùm vùng quê nghèo, người dân vùng quê vẫn chưa hết bàng hoàng, cả thôn đã mất đi 8 người có quan hệ họ hàng với nhau. Nhiều người dân khu vực này kể, đêm vừa qua thôn Đoài dường như không ngủ, bởi trong tổng số 14 người cùng là anh em họ hàng trú tại đây đi du lịch thì có 8 người gặp nạn tử vong, 6 người khác may mắn thoát nạn.

Mẹ của 2 bé luôn phải có người thân chăm sóc

Anh em, họ hàng đến động viên

Trong gian nhà bên cạnh gia đình bố mẹ chồng, chị Nguyễn Thị Minh (mẹ của 2 cháu bé đã tử vong) luôn có nhiều người thân bên cạnh chăm sóc, an ủi, để đợi mang thi thể các con về lo hậu sự.

Cứ mỗi lần có người ra vào hỏi thăm, chị Minh chỉ có thể chợp mắt rồi như tối sầm vì quá sốc, quá mệt sau 1 ngày không đứng vững.

Cố gắng trò chuyện với chúng tôi, chị Minh với giọng khó nhọc cho hay, bản thân không thể ngờ hai con của mình ra đi trong đau đớn như vậy. Trước khi đi, chị Minh vẫn ôm các con vào lòng dặn ăn uống, cẩn thận vì dịch bệnh đang phức tạp, nào ngờ đây là lời căn dặn cuối cùng của chị đối với hai con trai. "Còn hai cháu nhỏ chưa tìm thấy, các anh chị đã về rồi, hai cháu mau về đi", người mẹ nói trong sự đau xót tột cùng.

Nói thêm, chị Minh cho biết, gia đình chị và thông gia đều làm công nhân cùng một công ty, thời gian qua dành dụm tiền để đi du lịch nhưng do dịch bệnh phải hoãn lại mấy lần. Hôm vừa qua có điều kiện đi, thì xảy ra cơ sự hết sức đau lòng.

Ông Đẩn đau đớn nói về vụ việc

Liên tục có đoàn đến hỏi thăm

Còn đối với ông Ngô Văn Đẩn (SN 1960), - ông nội của hai bé, mỗi khi có người đến thăm hỏi, chia buồn, ông lại gạt nước mắt.

Ông Đẩn kể, gia đình ông cùng lúc mất đi quá nhiều người, bao gồm: hai cháu nội, một cháu ngoại, con rể, con gái và một người cháu của thông gia tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Đẩn, khoảng hơn 14h hôm qua, con rể ông (quê ở Vĩnh Phúc) gọi điện thông báo "cả nhà gặp đại hạn rồi". Khi hỏi lại, thì người con rể nói bị lật ca nô.

"Tôi bảo, vậy thì mất tất cả rồi", ông Đẩn đau buồn nói thêm: "Nếu tôi chết đi mà tất cả sống lại, tôi cũng cam lòng. Trước khi đi, tôi cũng nói với các cháu dịch bệnh thì không nên đi. Do các cháu đặt vé từ lâu nên chúng nó vẫn cố đi, không thì sẽ bị hủy vé".

Nghĩ lại sự việc, ông Đẩn bảo, còn may một chút, do công ty con dâu của ông là chị Nguyễn Thị Minh có nhiều người mắc Covid nên chị không thể đi theo đoàn.

Tang thương tại làng quê vốn yên bình

Trong khi đó, anh Ngô Đức Đương, chồng chị Minh may mắn thoát chết, một số thông tin kể, do anh này say sóng nên ở lại khách san.

"Nếu cháu đi thì không biết sẽ như thế nào nữa. Vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh nên chưa thể đi. Gần đây, cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau, mong muốn gắn kết gia đình. Tôi tuổi cao, không đi được nên ở nhà, nào ngờ…chuyến đi quá bão táp, tôi mất hết rồi", ông Đẩn kể.

