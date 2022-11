'Nổi da gà' với siêu Nhí học vượt hẳn 2 lớp khiến Hòa Minzy xúc động

Được ví như “bách khoa toàn thư”, cậu bé Nam Anh (8 tuổi) khiến mọi người phải bất ngờ khi thông thạo cả 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Trung. Để minh chứng, bé liền trổ tài giới thiệu bản thân bằng các thứ tiếng bé đã học qua. Đến câu hỏi siêu “hack não” khiến MC Hòa Minzy cũng bối rối: Bà của Hùng sẽ có chuyến du lịch Madagascar trong 21 ngày. Biết bà đi vào thứ 6 ngày 18/2 năm nhuận. Hỏi khi bà về sẽ là thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Ngay tức thì, Nam Anh đã đưa ra đáp án đúng là thứ 6 ngày 10/3, bé giải thích cho câu trả lời: “Bà sẽ đi về vào ngày 21, con lấy 18 + 21 bằng 39. Nhưng ngày 39 không có trong tháng nên con lấy 39 trừ cho số ngày tháng 2 của năm nhuận là 39 - 29 bằng 10. Là ngày 10 tháng 3, thứ thì con nhẩm”.

Hòa Minzy sau khi nghe xong lời giải thích của Nam Anh cũng phải “nổi da gà”, 2 đội trưởng liên tục dành lời khen cho bé. Cuối cùng, với những pha trả lời xuất sắc, Nam Anh đã chinh phục được 6 câu hỏi.

“Siêu Trí Tuệ Nhí” - Hoài Thương (8 tuổi) từ đội Will đã trình làng một màn thi ấn tượng. Qua cách bé xử lý câu hỏi và đưa ra đáp án đã khiến mọi người ngưỡng mộ không ngớt. Khi bước đến câu số 8 bé còn dư rất nhiều thời gian, với câu hỏi: Năm 2014 có sự đặc biệt là chữ số hàng đơn vị (số 4) gấp 2 lần chữ số hàng nghìn (số 2). Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì lại có 1 năm có tính chất như vậy?. Hoài Thương ngay lập tức đưa ra đáp án đúng là “10 năm - 2004”, với sự phản xạ tính toán nhanh như chớp.

Chinh phục xong được 9 câu hỏi, bước đến câu cuối cùng: “Bạn Hùng hỏi năm sinh của bạn Nam. Bạn Nam thân thiện trả lời: “Lấy số liền trước số lẻ lớn nhất có ba chữ số, nhân với số liền sau số lẻ bé nhất có 1 chữ số, sau đó cộng với số liền trước số lẻ bé nhất có 2 chữ số, thì Hùng sẽ biết được năm sinh của mình”. Vậy bạn Nam sinh năm bao nhiêu? Liền tích tắc, Hoài Thương nhanh trí trả lời đáp án “2006” khiến nữ MC phải rơi nước mắt, cô cũng bất ngờ hỏi bé đã tính toán từ lúc nào trong khi mình chưa đọc xong. Khép lại vòng thi của mình, Hoài Thương là siêu Nhí tiếp theo chinh phục được cỗ máy sấm chớp.

MC Hòa Minzy tiếp tục ngỡ ngàng khi bé giới thiệu mình mới 8 tuổi nhưng đã học lớp 5. Hoài Thương chia sẻ: “Con học mẫu giáo con thấy học không được, lên lớp 1 con học được nên con học luôn”. Đây đích thị là trường hợp thần đồng Nhí khi học vượt lớp hẳn 2 năm.

Mẹ của bé cũng xuất hiện trên sân khấu để nói thêm về quá trình học của con: “Cấp tiểu học được phép vượt lớp, về công văn thì có, nhưng tiền lệ thì chưa ai đã làm nên khá sợ nếu làm vậy không biết con có giỏi không, mang trách nhiệm rất nặng nề”. Phụ huynh của bé cảm thấy biết ơn quê hương của mình vì đã nhìn thấy tài năng vượt trội của bé: “Họ thấy con không thể nào nằm ở lớp 1, và cũng không thể nào nằm ở lớp 2 khi con 6 tuổi. Bởi vì, lúc 5 năm tuổi con đã có bằng Flyers của Anh Quốc. Con rất giỏi tiếng Anh nên con vừa đạt giải cá nhân xuất sắc cuộc thi hùng biện ở giải tỉnh. Trong các kì thi quốc tế, ít nhất bé đạt giải đồng, thường thì đạt giải bạc, giải vàng”.

Đội trưởng Will rất ngưỡng mộ khi trong đội có 1 thần đồng Nhí như Hoài Thương, phụ huynh bé chia sẻ thêm khi học vượt cấp và chung với môi trường các anh chị hơn tuổi, bé còn giúp cô giáo trợ giảng, chấm bài và hạnh phúc khi được làm như vậy.

Tiếp nối là phần thi của 2 đội trưởng. Will há hốc ngay từ khi nghe chủ đề thi là văn học. Chỉ khởi động ở vài câu đầu nhưng Will đã trong trạng thái “hoang mang” vì các câu hỏi đánh đố quá nhiều. Xuyên suốt quá trình “test IQ” Will, khán giả được dịp cười bò khi anh bất lực trước bộ câu hỏi và quằn quại trên cỗ máy sấm chớp. Đội trưởng Võ Tấn Phát bước đến phần thi của mình, khi biết được thông tin đối thủ trả lời được ít câu hỏi, Võ Tấn Phát “ra dẻ” anh có thể trả lời hơn thế.

Ở vòng thi đồng đội với chủ đề “Những người thân của con là ai?”, đội của Will xung phong thi trước và tiếp tục chinh phục được hết 10 câu hỏi, đội Võ Tấn Phát trả lời được 9 câu. Và chiến thắng của Tập 3 đã gọi tên đội của Will.

Tuần sau, đến với Nhanh Như Chớp Nhí Mùa 4 - 2022 Tập 4, khán giả lại được “bội thu” tiếng cười với sự xuất hiện của 2 đội trưởng: Duy Khánh - Quốc Khánh, cùng 4 bé Nhí cực “bánh cuốn” trong tạo hình rất dễ thương. Tập 4 sẽ lên sóng lúc 20h Chủ Nhật - 27/11.