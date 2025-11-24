Giữa khoảnh khắc tất bật của những ngày gom đồ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua, tại một điểm nhận đồ cứu trợ ở TP.HCM, cư dân mạng bất ngờ chú ý đến sự xuất hiện của… một nồi cháo. Không phải nồi cháo bán rong quen thuộc mỗi đêm, mà là một nồi cháo 0 đồng, đủ đầy và trọn vẹn nghĩa tình.

Sự xuất hiện của nồi cháo 0 đồng giữa lòng TP.HCM

Theo chia sẻ của nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon - người đăng tải video, khi anh và các tình nguyện viên đang sắp xếp và phân loại hàng, một cô bán cháo bất ngờ ghé tới. Cô đẩy theo chiếc xe, bên trên là một nồi cháo lớn còn nghi ngút khói, kèm theo đầy đủ dụng cụ phục vụ như bát, thìa... Khi được hỏi: "Cháo này cô bán phải không cô?", cô mỉm cười, lắc đầu: "Không, cô không bán. Cô hỗ trợ tụi con."

Câu nói ngắn mà khiến những người có mặt khựng lại vài giây - vừa bất ngờ, vừa xúc động. Trong đêm khuya sau một ngày làm việc liên tục, nồi cháo nóng ấy như một cái ôm nhẹ, ấm và đầy tình cảm.

Cô còn nói thêm, giọng đầy chân tình: "Thôi bây giờ cô không ra ngoài đó để trực tiếp hỗ trợ được, thì cô hỗ trợ hậu phương cho các con. Có gì cô giúp nấy."

Không thể có mặt cùng đoàn tình nguyện tại các tỉnh miền Trung, cô chọn cách đứng sau, chăm chút bằng nồi cháo nóng cho các bạn trẻ - những người đang làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để nhận hàng, phân loại hàng, đóng gói nhu yếu phẩm để kịp chuyển đi. Mỗi người một việc, mỗi tấm lòng một cách để san sẻ.

Khi vài bạn trẻ trêu đùa rằng: "Cái nồi cháo này chắc nhiều tiền lắm hả cô?", cô lập tức xua tay liên tục: "Không nhiêu đâu, không có bao nhiêu hết á! Cô làm lẹ lắm con".

Sự chân chất từ câu nói, sự giản dị trong cách cho đi... tất cả khiến nồi cháo 0 đồng càng thêm đặc biệt. Giữa đêm khuya, lúc mọi người đang chạy đua với thời gian, nồi cháo ấy như tiếp thêm sức lực, tiếp thêm tinh thần, tiếp thêm cả niềm tin rằng lòng tốt vẫn luôn len lỏi mọi nơi trong thành phố này.

Bằng cách này hay cách khác, ai cũng đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung

Được biết, hiện tại điểm cứu trợ nơi Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng hàng trăm bạn trẻ, các nhóm thiện nguyện và tình nguyện viên đang tham gia đã di chuyển tới Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ). Tại đây, hàng hóa tiếp tục được phân chia và đưa đến tay bà con vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Chỉ là một nồi cháo, nhưng lại khiến người ta thấy rõ một điều: Dù ở gần hay xa, dù góp công, góp sức, góp tiền, hay chỉ đơn giản góp một nồi cháo nóng hổi… thì mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn tìm cách để hướng về nhau trong những lúc khó khăn nhất.

(Nguồn: Vĩnh Thích Ăn Ngon)