Bà Nhân Vlog lên tiếng giải thích chi tiết sau ồn ào từ thiện ở Phú Yên

Theo Bà Nhân Vlog, đoàn từ thiện của cô đã đến hỗ trợ các hộ dân ở Phú Yên chịu thiệt hại nặng sau cơn bão đêm 10/11. Trước khi di chuyển, cô đã liên hệ với chính quyền địa phương để nhận danh sách những hộ dân khó khăn nhất, nhằm phát quà kịp thời và đúng đối tượng. "Tôi lên kế hoạch từ thiện chuyến này chỉ trước 1 - 2 ngày thôi. vì tôi có tinh thần giúp bà con một cách nhanh nhất, kịp thời nhất chứ không muốn chờ đợi gì thêm", cô mở lời.

Hình ảnh Bà Nhân Vlog bên cạnh bà con Phú Yên tại buổi thiện nguyện

Tuy nhiên, lượng người dân đến đông làm việc phát quà theo danh sách gặp nhiều khó khăn. Nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho những người cao tuổi, Bà Nhân Vlog ưu tiên phát quà cho họ trước, dự kiến hoàn tất danh sách còn lại sau đó. Điều này khiến nhiều người khác chờ đợi lâu cũng như dẫn đến thiếu quà và một số phản ứng bức xúc từ người dân. Nói về vấn đề trên, Bà Nhân Vlog tâm sự "cách phát quà cho bà con cũng thiếu sót, vì tôi lúng túng và đông quá nên không biết phải làm sao".

Về thời gian và địa điểm, Bà Nhân Vlog cho biết xe chở quà có mặt tại thôn từ khoảng 4–5 giờ chiều, nhưng việc phát quà thực tế bắt đầu lúc 8h45-8h55 tối. Thông tin cho rằng bà con phải chờ từ buổi chiều đến tối là không chính xác. Cô kể lại: "Khi tôi ra đến chỗ bà con đã tầm 8h45 tối. Sau khi tôi chào hỏi bà con thì cỡ 8h55 là phát quà luôn cho bà con, chứ tôi không hề bắt bà con đợi tôi từ 4 giờ chiều đến 8 - 9 giờ tối như các thông tin khác đưa. Có sự hiểu nhầm không đáng có ở đây là vì xe chở mì của tôi có treo băng rôn "Gia đình nhà Nhân hỗ trợ bà con" đã đến nơi sớm lúc 4 giờ chiều và đậu trước thôn luôn. Tôi xin khẳng định là không kêu gọi bà con có mặt tại đó lúc 4 - 5 giờ chiều".

Đồng thời, Bà Nhân Vlog có để lại những bình luận nhân chứng có mặt tại thôn lúc đó để minh bạch thông tin này.

Bà Nhân Vlog trong clip lên tiếng sau ồn ào từ thiện ở Phú Yên, đồng thời viện dẫn các bằng chứng cho thấy bản thân đến đây vào thời điểm 20 giờ 45 phút chứ không phải từ chiều.

Trong suốt video, Bà Nhân Vlog nhiều lần gửi lời xin lỗi chân thành tới bà con Phú Yên và những ai bị ảnh hưởng bởi hiểu nhầm. Cô thừa nhận thiếu sót trong khâu tổ chức là do chuyến thiện nguyện mang tính tự phát, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, sắp xếp kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thông báo rõ ràng về danh sách, thời gian, địa điểm cho các chuyến đi tiếp theo.

Trước những thông tin cho rằng đi làm từ thiện để "đánh bóng tên tuổi", Bà Nhân Vlog khẳng định toàn bộ kinh phí cho chuyến đi là 100% nguồn lực cá nhân, không kêu gọi quyên góp. "Tôi không kêu gọi sự quyên góp của bất kỳ ai", cô nhấn mạnh. Việc ghi hình chỉ nhằm minh bạch quá trình hỗ trợ, để cộng đồng có thể nhìn thấy thực tế hoàn cảnh của bà con. Bà Nhân Vlog cũng nhấn mạnh, trước khi nổi tiếng, bản thân đã nhiều lần lặng lẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ.

Bà Nhân Vlog khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện với tinh thần minh bạch, trách nhiệm, đồng thời mong muốn cộng đồng cùng nhìn nhận thiện nguyện một cách công bằng, tôn trọng sự đóng góp thực tế và giá trị tích cực cho xã hội.

Bà Nhân Vlog tên thật Lê Thị Đức Nhân, sinh năm 1995, là một trong những YouTuber Việt nổi tiếng tại Nhật. Các video về ẩm thực, đời sống hôn nhân và văn hóa Nhật Bản của bà thu hút hàng triệu lượt xem.