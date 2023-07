Nồi áp suất cơ - Mối nguy hiểm rình rập trong bếp nếu dùng không đúng cách?

Nồi áp suất là một trong những thiết bị nấu ăn quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt hiện nay. Đối với các gia đình ít người, đun nấu đơn giản thì có thể tích hợp nấu mọi món chỉ trong một chiếc nồi. Còn đối với những gia đình bận rộn, có trẻ nhỏ thì đây là một thiết bị không thể thiếu vì khả năng nấu nhanh, tiết kiệm thời gian đến mức tối đa, giữ trọn chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.

Mối nguy hiểm từ nồi áp suất cơ khi nấu nướng

Những chiếc nồi áp suất cơ cũ, thường chỉ có 1 núm xoay bằng tay để cài đặt thời gian nấu, núm xoay này có thể vặn ngược lại khi cần. Tuy nhiên hướng dẫn cài đặt thời gian này chỉ mang tính tham khảo, còn khi nấu đa phần dựa vào kinh nghiệm nấu ăn của người đứng bếp.

Với thiết kế kín giúp hơi nước không thoát ra ngoài khi đun nấu, nhiệt độ trong nồi áp suất cơ có thể lên đến 150 độ C nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gây ra cháy nổ và bỏng hơi.

Nồi áp suất cơ dễ phát nổ nếu không sử dụng đúng cách. (Ảnh minh họa)

Gần đây có nhiều trường hợp nổ nồi áp suất cơ gây thương tích trong quá trình đun nấu thức ăn. Nhiều trường hợp bỏng áp suất gây chấn thương ngực, chấn thương chi thể khiến việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân khó khăn, thậm chí là gây thương tật suốt đời.

Nồi áp suất có thể bị nổ hơi trong trường hợp như người dùng vội mở, cố cạy vung ra khi nồi chưa được xì hết hơi; các bộ phận như gioăng, ốc trong nồi sau thời gian dài sử dụng bị nhờn, bung ra; van an toàn kém chất lượng, bị kẹt, hỏng do đã dùng lâu ngày, không được vệ sinh thường xuyên nên không kiểm soát được áp suất trong nồi...

Chị Nguyễn Phương Loan kể về câu chuyện nổ nồi áp suất cơ của gia đình mình: "Nhà tôi sử dụng nồi áp suất cơ thì bị đứt gioăng cao su vòng tròn trong nồi, bị nổ một tiếng rất lớn. Nước và hơi bắn lên người khiến bố tôi bị bỏng khá nặng, đến bây giờ vẫn còn thương tích".

Anh Hoàng Minh Thái cho biết, đa số những vụ nổ nồi áp suất cơ mà tôi biết thì hầu hết là do hơi bị nén quá nhiều bên trong, van áp suất không thoát được khi ra ngoài dẫn đến nổ.

Vì vậy, gia đình anh Minh Thái đã tìm tới những loại nồi áp suất điện tử vừa có khả năng kiểm soát áp suất chính xác, van xả hơi an toàn và đặc biệt là có nhiều chế độ nấu nướng giúp thực đơn món ăn được đa dạng hơn.

Nồi áp suất điện tử HAWONKOO - "Bảo bối" an toàn cho người sử dụng

Với mong muốn trở thành đơn vị tiên phong cung cấp cho thị trường những thiết bị thời trang gia dụng và đồ dùng tiện ích gia đình thông minh. HAWONKOO mang đến cho người tiêu dùng những thiết bị nhà bếp không những an toàn với nhiều tính năng hiện đại mà còn rất thời trang, bắt mắt.



Khắc phục được hết những nhược điểm không an toàn trước đây của sản phẩm nồi áp suất cơ, nồi áp suất điện tử HAWONKOO được trang bị chức năng khóa nắp an toàn giúp vô hiệu hóa tất cả các chức năng nếu nắp không được khóa đúng vị trí. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị "OPEN" và phát ra tiếng 'bíp bíp' liên tục cảnh báo người dùng kiểm tra lại trước khi nấu.

Theo ông Nguyễn Trung Toàn, Trưởng phòng phân tích kỹ thuật HAWONKOO, chức năng xả áp suất an toàn giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Khi trong nồi vẫn còn áp suất cao, lẫy khóa an toàn sẽ được kích hoạt, nắp nồi sẽ không thể mở được.

"Ở nồi áp suất cơ, van áp suất tự thoát hơi cực cao lên đến 116 - 120 độ, van không chuẩn, không thể cân bằng được áp suất. Nồi áp suất điện tử HAWONKOO có gạt lẫy, nắp tự động khóa chặt và còn được tích hợp van phao phụ cảnh báo vẫn còn áp suất trong nồi. Khi van phao này đang ở trạng thái cảnh báo thì người sử dụng không thể mở nắp nồi, tránh tình trạng nổ hơi, bỏng hơi hoặc các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra", ông Trung Toàn nói.

Đặc biệt, sản phẩm nồi áp suất điện tử HAWONKOO còn có hệ thống lỗ khí nhỏ được bố trí dàn đều quanh viền để giảm độ nóng khi nồi xả hơi.

Hiện sản phẩm nồi áp suất điện tử HAWONKOO đang được bày bán tại các siêu thị điện máy hoặc hệ thống BTP Store trên toàn quốc với giá chỉ hơn 3 triệu đồng.

