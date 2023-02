Nổ súng ở Đồng Nai: 2 chị em bị kẻ lạ mặt bắn thương tích

Trưa 13-2, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 chị em bị thương.

Vào tối 11-2, chị Nguyễn Thị L. (SN 1998) và em gái là Nguyễn Thị Thu H. (SN 2003, cùng quê tỉnh ĐắkLắk) đứng phơi quần áo trước cửa phòng trọ tại tổ 10, thuộc khu phố 11 phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Đúng lúc này, một đối tượng bước từ trong ô tô màu trắng xuống, chĩa súng về phía 2 chị em và nổ nhiều phát súng.

Nghe tiếng nổ, chị L.T.M.L, là chị chồng của 2 nạn nhân ở cùng dãy phòng trọ chạy ra, thấy đối tượng lên xe bỏ đi cùng với một đối tượng lái xe.

Chị L. và em gái bị bắn vào chân, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an phường An Bình, Công an TP Biên Hoà đã lấy lời khai từ người thân nạn nhân và tiến hành trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án.