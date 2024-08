Nổ mìn 1 người chết: Phó giám đốc chỉ đạo xóa dấu vết, khai nạn nhân bị sét đánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân (SN 1965, trú xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Hà Đình Tuyên (SN 2000, trú xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Sau khi VKSND tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định.

Bị can Tạ Quốc Dân thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, dự án Thủy điện Nậm Cấu do Công ty Năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bum Tở (huyện Mường Tè). Dự án có 5 đoạn hầm, nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn hầm số 3, do Công ty TNHH Duy Thành thi công.

Giám đốc công ty này đã bổ nhiệm và phân công Tạ Quốc Dân làm phó giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện.

Quá trình chỉ đạo tại công trường, Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên là thủ kho vật liệu nổ cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân.

Ngày 9/8, Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 công trình thủy điện Nậm Cấu dẫn tới sự cố làm 2 công nhân thương vong.

Đáng chú ý, trong thời gian dài, nhóm công nhân sử dụng hàng tấn thuốc nổ để thi công hầm nhưng lại không có chỉ huy nổ mìn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo cho công nhân tử nạn, dặn các công nhân khi công an hỏi sẽ khai nạn nhân bị sét đánh chết.

Đồng thời, Dân cũng chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn... để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Trước đó, chiều 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.