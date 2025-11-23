Nổ "kinh hoàng" ở chung cư người cao tuổi của Mỹ, người khuyết tật khổ sở thoát thân

Chiều 22-11 (giờ địa phương), vụ nổ lớn đã rung chuyển và phá hủy một phần đáng kể của chung cư dành cho người cao tuổi và người khuyết tật có tên Phoenix House, nằm trên đường N. Meridian ở thị trấn Austintown, bang Ohio.

Vụ việc xảy ra ngay trước 13 giờ (giờ địa phương), gây ra khung cảnh hỗn loạn. Ông Tom O’Hara thuộc Sở cứu hỏa Austintown xác nhận vụ nổ khiến nhiều người bị thương.

Theo ông, phần lớn nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được mô tả là những người "có thể tự đi lại được". Tuy nhiên, có ít nhất một trường hợp bị thương nghiêm trọng. Điều đáng mừng là tại thời điểm này, các nhà chức trách đã xác nhận chưa có ca tử vong nào xảy ra.

Chung cư Phoenix House sau vụ nổ. Ảnh: WKBN

Các cư dân của Phoenix House đã mô tả vụ nổ bằng những từ ngữ kinh hoàng. Bà Cindy Duke chia sẻ nỗi sợ hãi với FOX 8 rằng vụ nổ "cảm giác như một quả bom". Tương tự, ông Michael Kosach, người sống ở tầng hai, nói rằng ông cảm thấy "như một trận động đất" và chỉ nhận ra mức độ tàn phá sau khi thoát ra ngoài.

Câu chuyện của ông Don Lampley, một người khuyết tật, đặc biệt cảm động. Ông đang xem trận đấu bóng bầu dục Ohio State ở phòng bạn trên tầng 4 thì nghe thấy "một tiếng nổ lớn, sau đó là "bùm"". Với tình trạng không có chân, ông Lampley buộc phải "trượt xuống bằng mông" để tìm lối thoát trước khi được lính cứu hỏa đưa lên xe lăn.

Tại hiện trường, bãi đậu xe chung cư tràn ngập xe cứu hỏa. Các cáng cứu thương liên tục ra vào. Cư dân, nhiều người đang mặc đồ ngủ, quấn chăn, hốt hoảng tụ tập thành từng nhóm.

Khu vực xung quanh tòa nhà bị phong tỏa, trong khi các phương tiện của người thân đổ về tìm kiếm thông tin người nhà.

Nhiều hình ảnh và thông tin ghi nhận tại hiện trường cho thấy một mảng lớn của tòa nhà bị tốc mái và hư hại nghiêm trọng.

Tòa nhà hư hại nghiêm trọng. Ảnh: FOX 8

Các đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt, thực hiện nhiều lần rà soát tòa nhà để đảm bảo không còn ai mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ từ nhiều khu vực lân cận như Weathersfield, McDonald, Girard, Liberty và Lordstown cũng đã điều động hỗ trợ khẩn cấp.

Cùng lúc đó, chính quyền địa phương và các cơ quan khẩn cấp đã triển khai kế hoạch di tản cư dân an toàn.

Trong khi những câu chuyện kinh hoàng này được kể lại, các báo cáo tại hiện trường cũng ghi nhận có mùi gas thoang thoảng trong không khí, một chi tiết quan trọng đang được các nhà chức trách xem xét trong lúc điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Chủ tịch Ủy ban Tín thác Thị trấn Austintown, Bruce Shepas, cùng các ủy viên hạt Mahoning (thuộc bang Ohio) đã kêu gọi công chúng tuyệt đối tránh xa khu vực này để nhường chỗ cho công tác cứu hộ và điều tra tiếp diễn.