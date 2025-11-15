CLIP: Cháy chung cư Dream Home Palace ở TP HCM

Ngày 15-11, Công an phường Bình Đông (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Dream Home Palace.

Hiện trường vụ cháy chung cư Dream Home Palace

Khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ tầng 12 Block A, chung cư Dream Home Palace trên đường Trịnh Quang Nghị, phường Bình Đông. Nghe chuông báo cháy cùng loa thông báo từ ban quản lý chung cư, hàng trăm cư dân đã sơ tán theo lối cầu thang bộ.

Sau ít phút, lửa bốc ra từ cửa sổ căn hộ, cột khói bốc cao. Lúc này, một số cư dân cùng bảo vệ đã cố gắng chữa cháy bước đầu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế, ngăn cháy lan sang căn hộ bên cạnh.

Chung cư Dream Home Palace có 4 block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ.

Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

CLIP: Cảnh sát mau chóng dập tắt đám cháy ở chung cư Dream Home Palace.



