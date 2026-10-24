Lona Kiều Loan lúng túng khi bị mời rời thảm đỏ sự kiện?

Tối 23/10, thảm đỏ sự kiện ra mắt Chị Chị Em Em 3 trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ đông đảo sao Việt đến chúc mừng dàn diễn viên như Ninh Dương Lan Ngọc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Tuy nhiên, lượng khách mời đông đúc cũng khiến khu vực thảm đỏ trở nên náo nhiệt, kéo theo một số tình huống phát sinh trong quá trình đón tiếp nghệ sĩ.

Đáng chú ý, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lona Kiều Loan đang tạo dáng trên lối dẫn vào thảm đỏ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nàng hậu xuất hiện với thần thái tự tin, đang thoải mái thả dáng trước ống kính thì được một nhân viên nhắc nhở, yêu cầu di chuyển xuống khu vực xếp hàng chờ đến lượt.

Thời điểm này, hàng nghệ sĩ chờ chụp ảnh vẫn còn khá dài, trong đó có những gương mặt quen thuộc như S.T Sơn Thạch, Ngô Kiến Huy... Trước tình huống bất ngờ, Lona Kiều Loan tỏ ra khá bối rối và chia sẻ: “Giờ không biết đi như thế nào luôn á".

Clip: Lona Kiều Loan bối rối vì đang tạo dáng thì bị nhắc nhở phải lùi lại (Nguồn: Vietdaily life)

Theo những hình ảnh được ghi lại, khả năng là nữ nghệ sĩ đã đi nhầm lối hoặc chưa hoàn tất quy trình check-in trước khi bước vào khu vực chụp ảnh. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của tình huống này chưa được chia sẻ. Sau khi được nhắc nhở, Lona Kiều Loan đã phối hợp di chuyển về phía sau và chờ đến lượt mình.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng. Khoảnh khắc này chủ yếu cho thấy sự bối rối nhất thời của nữ nghệ sĩ khi được yêu cầu thay đổi vị trí. Trong khi những ý kiến khác cho rằng tại các sự kiện có đông nghệ sĩ tham dự, việc điều phối khách mời và phân luồng thảm đỏ đôi khi khó tránh khỏi những tình huống lúng túng. Dù vậy, từ đoạn video hiện có, chưa thể kết luận sự việc xuất phát từ lỗi của Lona Kiều Loan hay khâu tổ chức sự kiện.

Lona Kiều Loan thể hiện sự hoang mang vì không tìm được vị trí đúng giữa thảm đỏ rất đông nghệ sĩ

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, từng đại diện Việt Nam thi Miss Grand và dừng chân vị trí top 10. Không chỉ cuộc thi nhan sắc, cô còn thử sức với lĩnh vực MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Nhất cử nhất động trong cuộc sống của Lona Kiều Loan đều dễ trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH

Ảnh: FBNV