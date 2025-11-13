Ninh Dương Lan Ngọc: "Ở Running Man Việt Nam, chúng tôi không gọi là chơi dơ mà coi đó là kỹ xảo”

Mặc dù ngày càng có nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhưng Running Man Việt Nam luôn chiếm một vị trí riêng, khó lòng thay thế với khán giả. Những ai yheo dõi suốt 3 mùa đều biết Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát chính là hai thành viên trụ cột đã gắn bó từ những ngày đầu. Một người là "bóng hồng" lầy lội và vui nhộn, người có thể lực khó ai đọ lại, cả hai không chỉ góp phần định hình bản sắc của chương trình mà còn trở thành điểm nhấn khiến người xem khó lòng quên. Bước sang mùa 3, dù trải qua không ít thử thách, chấn thương và áp lực, bộ đôi vẫn giữ nguyên năng lượng tích cực, sự duyên dáng và tinh thần "cháy" hết mình trong từng thử thách.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc nói về sự trở lại của Trấn Thành sau 6 năm vắng bóng. Trong mắt Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát, đàn anh vẫn là "khủng long" không hề giảm sức mạnh. Bộ đôi Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát cũng chia sẻ về những ảnh hưởng do gặp chấn thương từ những ngày đầu ghi hình.

Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành chia sẻ về sự tái xuất ở Running Man, nể sợ trước Trấn Thành

Chào Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát - 2 thành viên kỳ cựu của Running Man Việt Nam, lần trở lại thứ 3 này cảm xúc của 2 bạn thế nào?

Liên Bỉnh Phát: Phát nghĩ đó là một vinh dự, vì cả hai đứa đều được tham gia cả ba mùa. Đối với Phát, Running Man Việt Nam là một chương trình đặc biệt.

Ninh Dương Lan Ngọc: Nhưng Ngọc thấy sáng nay Phát nói khác. Phát nói từ nhỏ đã thích chơi kiểu chia phe ra đánh lộn rồi dí nhau này nọ. Nên đi quay Running Man Việt Nam giống như đi chơi chứ không phải đi làm. Nhưng mà mình đâu có đánh lộn. Nói vậy mấy bé nghe kỳ lắm.

Liên Bỉnh Phát: (Cười), thì ý Phát là mình cứ chia phe ra chơi xong đi làm nhiệm vụ rồi cuối cùng đối kháng với nhau. Thật sự mình rất thích chơi game này. Còn Lan Ngọc hình như có vẻ không thích lắm, bị ép chơi hoặc chơi vì tiền thì mình không biết…

Ninh Dương Lan Ngọc: Ngọc rất biết ơn vì cả hai chúng tôi và các thành viên khác đã có cơ hội góp mặt trong Running Man Việt Nam. Mỗi khi tham gia một chương trình nào đó, Ngọc và Phát hay kể cả các thành viên khác đều luôn cố gắng làm hết sức có thể, nên khi được đồng hành các mùa tiếp theo thì mình rất biết ơn. Khi có tin Running Man Việt Nam mùa 3, các anh em rất háo hức, không biết sau thời gian quá dài như vậy khán giả có đón nhận hay không, có chờ đợi hay không. Biết ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương và dành rất nhiều tâm huyết cho từng tập một. Không những mấy anh chị em mình đâu ha, mà còn ekip, còn tất cả các anh chị người Hàn nữa, bay qua bay về để đem đến nhiều hơn nữa những điều thú vị gửi đến mọi người.

Vậy với Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc, điều khác biệt lớn nhất mà 2 bạn cảm nhận được trong mùa 3 Running Man Việt là gì?

Ninh Dương Lan Ngọc: Khác biệt rõ rệt nhất đó là sức khỏe của những người già này. Hồi xưa thì sẽ rất nô nức, háo hức, còn bây giờ nô nức khúc đầu, khúc sau hơi rệu rã…

Liên Bỉnh Phát: Về lứa tuổi thì đúng là chúng tôi có lớn, có cao thật nhưng sức trẻ ở bên trong thì luôn luôn tràn trề. Phát cảm thấy sự khác biệt liên quan đến các thử thách, về tinh thần thì nó vẫn như vậy. Khi mình quay lại mình chơi, mình vẫn cảm nhận được "Quao, đây đúng là Running Man nè", có những cái đặc trưng, “đặc sản” mà thật sự chỉ có ở Running Man.

Ninh Dương Lan Ngọc: Ngọc nghĩ ngoài sự thay đổi về ekip thì cái khác tiếp theo là dàn cast, mỗi người khác nhau thì sẽ có tương tác vui theo kiểu khác nhau. Mình cảm thấy rất vui khi dàn cast năm nay cũng được mọi người đón nhận rất nhiều. Khi mỗi tập chiếu lên, mấy anh em cũng thường hay đọc comment thì thấy hầu như tất cả thành viên đều được mọi người yêu thương.

Năm nay đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau 6 năm vắng bóng, trong số các thành viên dàn cast chỉ có 2 bạn có kinh nghiệm từng “chinh chiến” với “khủng long” Trấn Thành. Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát đã phản ứng thế nào khi nghe tin đàn anh trở lại?

Ninh Dương Lan Ngọc: Sợ, sợ dữ lắm. Anh Thành như cái xe tải phóng bon bon bon trên đường. Nói đùa thế thôi chứ Ngọc không nghĩ sau khoảng thời gian dài, đặc biệt là anh cũng có những chấn thương, căn bệnh riêng mà bước vào chương trình... những điều đó hình như không hề có. Mỗi khi ngồi nghỉ ngơi ảnh hay nói: "Trời ơi hôm nay anh mất ngủ quá, anh mệt lắm rồi, nay bị đau lưng rồi rồi nào là nhẹ thôi nha Phát, hôm nay chơi nhẹ nương nương nhau nha Phát". Thế nhưng, vô đến vòng xé bảng tên là ảnh là người đầu tiên lao vô người ta.

Trời ơi mọi người có biết không, Ngọc run sợ, Ngọc với Quang Trung phải nép ở đằng sau cầu nguyện là "Anh đừng thấy, anh đừng thấy". Bởi vì chỉ cần thấy thôi, anh không cần kiêng nể điều gì hết, anh sẽ xông vào và xé. Đó là tinh thần mà anh Thành truyền lửa lại cho mọi người rất tốt. Ngọc cũng học hỏi được tinh thần đó, cũng lao vào vài người... và ra đi.

Liên Bỉnh Phát: Có nghĩa là tinh thần thì copy rất tốt nhưng sức khỏe, năng lực thì không được (Cười).

Ninh Dương Lan Ngọc: Đúng, năng lực có hạn, sức khỏe tới đó thôi.

Liên Bỉnh Phát: Phát cũng thấy anh Thành hình như không khác già, vẫn là 1 mình chống với cả thế giới, không ngán bất cứ điều gì. Với anh Thành, thì 2 cũng chơi, 3 cũng chơi, còn nếu có 1 mình là sẽ bị ảnh xé như gà xé phay vậy đó. Phát cũng là một trong những người đụng độ anh Thành khá nhiều. Phát nghĩ mình cũng nhanh, cũng mạnh nên mình khá ung dung ở vòng xé bảng tên nhưng khi thấy đối thủ là Trấn Thành là bắt đầu cũng hơi thấy mệt mệt rồi đó.

Ninh Dương Lan Ngọc: Mọi người phải đến một ngày... Ủa, hết rồi, cũng hết cơ hội đến, tại vì đợt quay cuối cùng rồi, rất tiếc. Nhưng hy vọng chúng ta có thể manifest điều đó, là tiếp tục mình lại có những mùa tiếp theo để mọi người có thể một lần chứng kiến thực tế “Bò Biển” Trấn Thành đi săn mồi như thế nào.

Ở tập 3 có đoạn Trấn Thành ra tay xé bảng tên Liên Bỉnh Phát từ phía sau. Như vậy là đến mùa này Trấn Thành cũng đã bắt đầu học cách “chơi dơ” nhỉ?

Liên Bỉnh Phát: Thật ra sự “chơi dơ” của anh Thành đã bắt đầu từ mùa đầu tiên rồi. Chẳng qua mùa này thì ảnh bất chấp nhiều hơn, đậm nét hơn, ảnh dặm nhiều hơn. Nhưng thật ra đặc sản của Running Man là không chơi dơ là không thắng. Cho nên dù bạn có sức mạnh hay không có sức mạnh thì vẫn phải chơi dơ thôi.

Ninh Dương Lan Ngọc: Đúng rồi. Nhưng chúng tôi không gọi là chơi dơ, chúng tôi gọi đó là kỹ thuật, một chút kỹ xảo. Chứ còn bây giờ Ngọc như thế này làm sao vượt qua nổi 6 chàng trai kia. Mọi người thấy năm nay chàng trai nào cũng với đôi tay thoăn thoắt, làm sao Ngọc trụ nổi.

Liên Bỉnh Phát: Đúng vậy. Đó là một kỹ năng gì đó để vượt qua, để tồn tại đến cuối cùng.

Lan Ngọc: Chứ còn bây giờ Ngọc như thế này làm sao vượt qua nổi 6 chàng trai kia. Mọi người thấy năm nay chàng trai nào cũng với đôi tay thoăn thoắt, làm sao Ngọc trụ nổi. Tới giờ… Ngọc cảm giác mỗi lần chơi chương trình này mình vui và xả stress rất nhiều. Ngọc biết khán giả cũng đã có những nụ cười cuối tuần như vậy thì tụi Ngọc cũng đang như vậy. Mỗi lần đi quay là mấy anh em chỉ có cười thôi. Hoặc chán ghét nhau thì cũng có đó, có khi bằng mặt thôi (Cười).

Lan Ngọc không may gặp chấn thương ngay khi tập đầu lên sóng, sau đó đến Liên Bỉnh Phát cũng gặp vấn đề sức khoẻ. Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch của các bạn ở Running Man Việt thế nào?

Ninh Dương Lan Ngọc: Ngọc vốn cũng đâu có thể lực nhiều, mình chỉ góp vui, ca múa nhạc, tấu hài xung quanh thôi. Cho nên Ngọc có hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng khi Ngọc vắng thì thấy Phát và các anh em cũng thương nhớ dữ lắm, kêu gọi phải quay trở lại ngay tập 4. Mặc dù Ngọc chưa khỏi nhưng Ngọc cũng quyết tâm trở lại.

Liên Bỉnh Phát: Phát bị chấn thương dây chằng, nó mổ nên khi mọi người xem từ tập thứ ba trở đi, là thấy một Liên Bỉnh Phát khác hẳn, hèn hơn. Vì chấn thương ở chân nên Phát không xông pha được nữa, chạy cũng không được. Mặc dù gặp vấn đề như vậy nhưng Phát không muốn vắng mặt, chỉ là những tập đó chúng tôi có thể là hơi vô dụng chút xíu thôi. Phát luôn giữ lời hứa là khi có Ngọc thì Phát sẽ đồng hành.

Xem dàn cast năm nay, có thể thấy các sao nam dường như rất nhường nhịn. Như Trang Pháp, Đông Nhi… được Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát hay cả Trấn Thành chơi nương tay. Lan Ngọc nghĩ mình có được ưu ái không vì vừa là “bóng hồng” duy nhất vừa đang bị chấn thương?

Ninh Dương Lan Ngọc: Nhường nhịn hả? Chưa bao giờ. Ngọc nhớ hoài một câu anh Thành nói từ mùa một: "Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ", nó ám ảnh trong đầu Ngọc cho đến bây giờ. Khi bước vào show hay thử thách nào đó, mọi người đều đang phải tập trung cho nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn chú ý đến chấn thương của bạn bè xung quanh, nhưng họ chơi vẫn rất nhiệt tình và đôi khi bỏ quên Ngọc luôn. Khi họ chạy là họ chạy luôn, "Chạy Ngay Đi" mà, chạy là chạy luôn, không ai ngoái nhìn Ngọc cả. Nên chấn thương này giúp Ngọc hiểu được tinh thần đồng đội là như thế nào. (Cười).

Sau thời gian quay hình cùng nhau, ai là thành viên khiến Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát bất ngờ nhất?

Ninh Dương Lan Ngọc: Ồ, nếu gọi là bất ngờ là Anh Tú , Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn… Năm nay mình có 4 tân binh thôi đó. Ngọc nghĩ mọi người cùng làm việc với nhau trong show này là một cái duyên. Ở mùa đầu tiên, mình không thân không quen tự nhiên va vào nhau làm nên chương trình, đến mùa 2 cũng vậy. Ngọc nghĩ đến lúc nào đó khán giả họ cũng sẽ tiếp cận và quen thuộc hơn. Lúc đầu Ngọc nghĩ anh Tú sẽ theo kiểu hài thôi, không có sức khỏe nhưng anh Tú khỏe khủng khiếp. Còn Quân A.P thì mình nghĩ mình sợ bị nhạt đúng không nhưng không ngờ Quân lại là yếu tố rất bất ngờ, gây hài rất tự nhiên, ngây thơ, rồi có niềm tin mãnh liệt lắm với lời nói của tất cả mọi người, chơi game là xông pha hết sức hết lòng.

Liên Bỉnh Phát: Anh Quang Tuấn và Quang Trung cũng vậy. Mỗi người Phát nghĩ đều có thế mạnh riêng, đó là những mảng màu khác nhau trong một dãy màu.

Ninh Dương Lan Ngọc: Hy vọng với những màu này sẽ mang tới thật nhiều món ăn tinh thần thú vị cũng như giải trí cho tất cả mọi người vào những ngày cuối tuần.

Cảm ơn những chia sẻ của Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát, chúc các bạn có mùa Running Man Việt Nam thành công!