Lan Phương hậu biến cố hôn nhân: “Sau cơn đại hồng thủy, tôi vẫn đứng vững, vui vẻ và đẹp hơn”

Sau nhiều năm gắn liền với màn ảnh nhỏ và những vai diễn có màu sắc cá tính, Lan Phương đang có màn trở lại đáng chú ý với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, hiện đang dần tiến đến mốc 180 tỷ. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Sáy - một người mẹ mang nỗi oan khuất, bị đẩy vào bi kịch đau đớn nhưng sâu bên trong vẫn là tình mẫu tử mãnh liệt. Vai diễn lần này cho thấy một Lan Phương gai góc, dữ dội hơn, khác biệt đáng kể so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Để hoàn thành vai diễn, Lan Phương trải qua nhiều thử thách thể chất lẫn tinh thần, từ nhiều ngày quay trong Hang Dơi với không gian kín, lạnh buốt, ngập khói lửa đến việc bị viêm phổi suốt hơn 1 tháng sau khi đóng máy. Với cô, thành công hiện tại của phim không chỉ nằm ở doanh thu mà còn là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của cả ê-kíp.

Không chỉ chia sẻ về hành trình quay trở lại với diễn xuất, Lan Phương cũng lần đầu trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn. Nữ diễn viên vừa nhận thêm tin vui khi thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây, cô được quyền nuôi 2 con. Lan Phương cho biết cô không xem đây là một sự đổ vỡ, mà là lựa chọn cần thiết để tìm lại cuộc sống tốt hơn cho bản thân và hai con.

“Tôi thấy điều thay đổi rõ rệt nhất là được trở lại là chính mình”, Lan Phương nói. Sau nhiều biến cố, cô học cách giữ ranh giới cá nhân, tìm đến tâm lý học để chữa lành và xây dựng nội lực. Ở hiện tại, Lan Phương hiện lên như hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh: vừa mạnh mẽ trở lại với nghề, vừa làm mẹ đơn thân, gồng gánh nhiều trách nhiệm nhưng vẫn giữ cho mình sự tích cực và niềm tin vào tương lai.

Toàn bộ cuộc trò chuyện của Lan Phương

Tình mẫu tử là điều khiến tôi rất hứng thú tham gia Phí Phông

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng, nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn. Cảm xúc hiện giờ của chị thế nào khi bộ phim nói chung và vai diễn của chị nói riêng được khán giả đón nhận như vậy?

Tôi chắc chắn rất hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy công sức của cả đoàn phim ít nhiều đã được mọi người nhìn nhận, đón nhận tác phẩm. Đây là một bộ phim mà trong quá trình quay gặp rất nhiều khó khăn. Mọi người đã dành toàn bộ công sức để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh nhất dành cho khán giả.

Điều gì ở nhân vật hoặc kịch bản Phí Phông khiến chị Phương quyết định tham gia bộ phim này ngay từ những ngày đầu?

Tôi nhận được lời mời từ nhà sản xuất. Sau đó, tôi có gặp trực tiếp đạo diễn. Khi ngồi cùng đạo diễn, bạn ấy đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của phim. Đạo diễn cũng nói rõ đây không chỉ là một bộ phim hù dọa thông thường mà còn muốn cho khán giả thấy được yếu tố nhân văn bên trong, đó là tình mẫu tử.

Bản thân tôi là một người mẹ có hai con, tôi rất yêu con mình. Vì vậy, khi đạo diễn chia sẻ về điều cốt lõi của bộ phim rằng vượt lên trên nỗi sợ hãi, vượt lên trên tất cả những điều khó lường của con người hay ma quỷ thì điều tồn tại duy nhất, mãi mãi vẫn là tình mẫu tử, điều đó khiến tôi rất hứng thú tham gia.

Nhìn lại quá trình quay phim, có khoảnh khắc nào khiến Lan Phương cảm thấy ám ảnh nhất về mặt cảm xúc trong suốt sự nghiệp đóng phim?

Xuyên suốt sự nghiệp đóng phim, mỗi dự án đều là một hành trình độc lập. Những gì tôi cảm nhận, trải qua đều là cảm xúc và trải nghiệm riêng của dự án đó. Thông thường, tôi không bị ám ảnh đến mức kéo dài. Nhưng mỗi dự án sẽ luôn có những khoảnh khắc hoặc vài điều khiến tôi nhớ mãi.

Ví dụ với Phí Phông là cái lạnh và việc quay trong Hang Dơi - một hang kín, rất rộng. Chúng tôi mất mấy ngày trời để tạo hiệu ứng, đốt khói, đốt lửa rất nhiều. Trong không gian kín, cộng thêm khói lửa khiến mọi người bị ám khói, bám than. Khi hít thở, rất nhanh sẽ bị đen.

Tôi lại vào vai một con ma. Trên phim khán giả không thấy hết nhưng quá trình quay dài hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Vai của tôi phải gào thét, bộc lộ cảm xúc dữ dội. Càng bộc lộ thì tôi càng hít thở nhiều, mà hít càng nhiều thì khói càng đi sâu vào phổi. Sau khi quay xong, cộng thêm cái lạnh của Mộc Châu, tôi bị viêm phổi hơn 1 tháng sau mới khỏi.

Khi phải hóa thân vào vai diễn, phải gào thét và có hành vi mất kiểm soát, làm thế nào chị có thể thoát vai?

Khi diễn, tôi tập trung hoàn toàn vào diễn xuất nên không cảm nhận rõ bằng lúc xem lại monitor. Khi xem lại, cộng thêm ánh sáng và cách nhìn thấy cử chỉ, hành động, gương mặt của chính mình, xúc cảm trong tôi càng dâng lên mãnh liệt.

Đa số cảnh quay tôi diễn sau lưng Kiều Minh Tuấn, hình ảnh đôi bàn tay, gương mặt trắng và một người phụ nữ đã chết, hóa đá suốt nhiều năm cứ in sâu trong đầu tôi. Những chuyển động đó khiến tôi cảm nhận rằng dù người mẹ ấy biến thành ma, hóa đá suốt cảm giác như hàng ngàn năm, tình yêu dành cho con vẫn còn ở đó.

Người mẹ ấy vẫn cố gắng hết sức, trồi lên khỏi lớp đất đá đã phủ kín bản thân suốt nhiều năm chỉ để chạm vào con. Đó là cảm xúc và ấn tượng khó quên của tôi. Khi xem lại, tôi tự nhiên rơi nước mắt và rất thương nhân vật ấy.

Đã trải qua 1 khoảng thời gian khá dài chị mới trở lại đóng phim. Ở sự trở lại lần này, liệu đây có phải là bước chuyển mình trong hình ảnh xuyên suốt sự nghiệp hay đơn thuần chỉ là cách chị vượt qua những biến cố?

Khi quay, tôi nghĩ đơn giản hơn nhiều. Trước tiên, tôi có khoảng 2 năm gần như dừng đóng phim, đôi khi từ chối một vài dự án vì mang thai, sinh con. Những vấn đề của cuộc sống gia đình cũng cần giải quyết.

Lúc đó, tôi trân trọng mọi cơ hội mình nhận được. Nếu bộ phim hay vai diễn đó, dù nhỏ hay lớn, nhưng khiến tôi cảm thấy có nhiều điều thú vị để diễn, thúc đẩy sự sáng tạo và diễn xuất của bản thân thì tôi sẽ nhận.

Đó cũng là lý do tôi muốn quay trở lại công việc. Khi đi quay, tôi chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ đến những gánh nặng cuộc sống. Những vai diễn giúp tôi phát huy khả năng sáng tạo, tìm ra những điểm khác biệt để khán giả nhìn thấy tôi ở nhiều góc độ hơn.

Ngoài ra, tác phẩm phải đủ cuốn hút tôi và có giá trị nhân văn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Tôi mong khán giả nhìn thấy tôi ở nhiều góc độ hơn thay vì một vài hình ảnh bị đóng khung. Đặc biệt là khán giả ngoài Bắc, những người thường xem tôi trên VFC và có thể quen với những vai hơi phản diện, cực đoan trong tính cách.

Đối với Lan Phương, vai diễn Sáy có phải vai nặng ký nhất về tâm lý?

Khó để đánh giá là nặng ký nhất. Mỗi vai đều có sự nặng ký riêng. Hồi quay Tết Ở Làng Địa Ngục, một bộ phim dài 12 tập, tôi cũng có những cảnh đòi hỏi sự tập trung tâm lý rất cao, nhiều chuyển biến cảm xúc phức tạp.

Những vai diễn hay đều cho tôi cơ hội phát huy nhiều khía cạnh, chuyển biến cảm xúc và thể hiện nhiều trạng thái trong cùng một cảnh quay.

Kiều Minh Tuấn là diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Lan Phương cảm nhận gì khi có cơ hội hợp tác lại với anh?

Cách đây 10 năm, tôi từng đóng cùng Tuấn trong phim truyền hình Những Nàng Bầu Hành Động. Khi đó chúng tôi đóng vai vợ chồng. Tôi rất thích cách diễn của Tuấn.

Tuấn thể hiện hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, luôn bảo vệ vợ rất tự nhiên. Ngoài đời, anh cũng rất hài hước. Thời gian quay chung rất vui. Đến khi có dịp hợp tác lại, nhờ những kỷ niệm đó mà chúng tôi rất thoải mái, cảm giác thân lại ngay lập tức dù không cần nói chuyện nhiều.

Khi diễn, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Có những cảnh Tuấn diễn khiến tôi thật sự nổi da gà. Đến lúc đi lồng tiếng, xem lại một số cảnh của Tuấn, tôi còn phải thốt lên: “Tuấn diễn đoạn đó quá hay”.

Ngoài Kiều Minh Tuấn, chị ấn tượng với diễn viên nào nhất trong dàn cast?

Tôi ấn tượng với Nina dù cả hai không có cảnh quay chung. Chúng tôi chỉ gặp đúng một lần ở bản quay.

Khi Nina bước vào phòng make-up, bé có thần thái rất tự nhiên, dạn dĩ và đầy biểu cảm. Điều đó không dễ thấy ở một diễn viên nhỏ tuổi. Chỉ cần bước vào thôi, cách bé nhìn mọi người cùng nụ cười sáng bừng, vừa ngây thơ vừa có sự giao tiếp tự nhiên đã khiến tôi nhớ mãi.

Với nhân vật Sáy, Lan Phương có cảm thấy bản thân thay đổi góc nhìn về những người có tổn thương tâm lý?

Câu hỏi này khá thú vị. Nếu nói rằng sau vai diễn này tôi cảnh giác hơn với những người có vấn đề tâm lý thì không đúng đâu. Cách diễn giải như vậy hơi thiếu sự đồng cảm, thiếu hiểu biết và lòng trắc ẩn với những gì họ đã trải qua.

Có nhiều người chưa từng đi qua chấn thương tâm lý hoặc chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu nên nhìn nhận đó như một điều gì rất tiêu cực. Nhưng thật ra, những người trải qua chấn thương tâm lý trước tiên là những người đáng thương, họ không may mắn như người khác.

Tôi cũng nghiên cứu tâm lý học suốt 1 năm nay. Nếu những đứa trẻ bị chấn thương từ bé mà không được giúp đỡ, khi lớn lên một phần trong số đó có thể trở thành những người tiêu cực.

Ngược lại, cũng có những người trải qua tổn thương nhưng có khả năng phục hồi rất mạnh, đủ nhận thức để tự giải thoát chính mình. Họ là những người cực kỳ bản lĩnh và mạnh mẽ.

Trong phim này, Sáy thực ra không phải người bị chấn thương tâm lý. Cô ấy đơn giản là bị oan, đột ngột bị tước khỏi cuộc sống, buộc trở thành một con ma. Nỗi đau của Sáy là chưa kịp nói lời chào, chưa kịp nhìn con đã bị tách khỏi con mãi mãi.

Nỗi oan, sự uất ức vì không được ở cạnh con biến thành lòng hận thù. Nhưng sâu bên trong vẫn là tình mẫu tử. Đó là vẻ đẹp của nhân vật.

Tôi lựa chọn ly hôn để có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và hai con

Sau biến cố đời sống cá nhân, Lan Phương thấy điều gì thay đổi rõ rệt nhất?

Điều thay đổi rõ rệt nhất là tôi được trở lại là chính mình.

Khi tìm lại được bản thân, được sống theo cách của mình, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn vì vẫn còn nhiều điều phải đối diện, nhưng khoảng 60% được trở về là chính mình đã là điều vô cùng hạnh phúc.

Trong cử chỉ, nụ cười, bước đi, mọi hành động, tôi đều cảm nhận được sự tự do. Điều đó khiến tôi yêu bản thân và yêu cuộc sống hơn rất nhiều.

Khi nhìn lại, đâu là giai đoạn khó khăn nhất sau những đổ vỡ gia đình?

Tôi không thích gọi đó là đổ vỡ. Đơn giản là tôi cần tìm lại cuộc sống của mình và lựa chọn ly hôn để có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và hai con.

Khó khăn thì gần như chưa bao giờ ngừng lại. Có những giai đoạn tôi phải tự an ủi bản thân rất nhiều. Tôi tìm đến tâm lý học để lý giải cho mọi thứ xung quanh và nhờ đó mới có thể trụ vững.

Tôi luôn nhắc mình rằng mọi chuyện đôi khi chỉ có thể tệ hơn trước khi thực sự trở nên tốt hơn.

Có những giai đoạn rất kinh khủng. Nhưng nhờ hiểu vấn đề, mỗi lần sóng gió đến, tôi tiếp nhận nó dễ dàng hơn. Không phải là dễ, nhưng tôi hồi phục nhanh hơn. Sau mỗi “cơn đại hồng thủy”, tôi vẫn đứng vững, vui vẻ và đẹp hơn. Tôi tự nói vậy (cười).

Nếu có cơ hội nói với bản thân trước những biến cố, chị sẽ nói gì?

Có lẽ tôi sẽ nói với bản thân rằng trước tiên phải chấp nhận mình đang sống ở một nơi luôn có sóng thần.

Cách duy nhất là bồi đắp kiến thức và nội lực để trụ vững. Sau những chuyện tồi tệ, chuyện tốt đẹp hơn sẽ đến.

Bạn kiên cường và bản lĩnh hơn nhiều so với những gì bạn từng nghĩ hoặc người khác nghĩ về bạn. Tôi rất yêu bản thân vì điều đó.

Làm mẹ đơn thân của hai con, đâu là áp lực lớn nhất đối với chị?

Áp lực lớn nhất là dù trải qua rất nhiều sóng gió, tôi vẫn phải bình tĩnh, ổn định và bình yên nhất khi ở bên các con. Bước ra ngoài là một cuộc chiến mỗi ngày. Nhưng khi về với con, tôi phải trở lại là một người mẹ dịu dàng, bình tĩnh, không khóc và mang lại cảm giác an toàn cho các con.

Điều đó rất khó. Tôi cũng phải gánh rất nhiều áp lực cùng lúc: nuôi con, kiếm tiền, điều hành công ty, giữ hình ảnh mạnh mẽ trước nhân viên, giải quyết chuyện sửa nhà, các vấn đề pháp lý… Có những lúc tôi chỉ muốn nằm xuống vì quá mệt.

Làm sao để cân bằng tất cả?

May mắn là tôi có khả năng phục hồi khá nhanh. Một trong những cách cân bằng là luôn xác định điều gì quan trọng nhất. Hiện tại, hai con là ưu tiên số một. Vì vậy, tôi dành tối đa thời gian cho các con.

Khi đi quay hay đi cinetour, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở nhà rồi mới tập trung 100% cho công việc. Bí quyết nằm ở sự chuẩn bị rõ ràng và khả năng điều phối nhiều việc cùng lúc sao cho đạt hiệu quả tối ưu.

Chị còn tin vào tình yêu không?

Tôi vẫn luôn muốn yêu.

Đương nhiên, khi một người phụ nữ gánh quá nhiều trách nhiệm, sẽ có lúc cô độc và ước có ai đó để san sẻ, đôi khi chỉ là một cái ôm. Tôi vẫn tin vào tình yêu. Nhưng sau khi trải qua nhiều điều và học tâm lý học, cái nhìn của tôi về con người rõ ràng hơn, thực tế hơn. Ngày trước tôi ngây thơ hơn, dễ bị thao túng, luôn cố làm hài lòng người khác và không biết giữ ranh giới cá nhân.

Bây giờ, tôi nhìn mọi thứ rõ hơn. Tôi vẫn tin vào lòng tốt nhưng cũng hiểu có khoảng 20% những người độc hại ngoài kia. Điều quan trọng là phải nhận ra họ và giữ ranh giới để bảo vệ bản thân, bảo vệ các con. Tình yêu thì tôi vẫn mơ ước. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không biết mình có may mắn đó không. (cười)

Nếu một ngày mở lòng lần nữa, điều kiện tiên quyết đối với chị là gì?

Trước tiên, tôi phải nhìn xem người đó nói và làm có đi cùng nhau hay không.

Có những người nói rất hay nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Tôi nghĩ chỉ có người trung thực, chân thành và tử tế mới có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Một lần thất hứa đã là báo động đỏ - red flag rồi. Bản thân tôi là người nói là làm.

Xin cảm ơn khán giả của Here to Hear đã lắng nghe câu chuyện của tôi!