Ninh Bình: Người dân kể lại giây phút bàng hoàng khi mở chiếc túi bạt, phát hiện thai nhi xấu số

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thai nhi trong túi đựng đồ ở ven đường Trần Quang Khải, địa bàn phường Nam Hoa Lư.

Nhiều người vẫn chưa hết xôn xao sau sự việc

Trưa 6/11, theo ghi nhận của PV, nhiều người dân trong lúc đợi đón con đi học về, vẫn đang bàn tán xôn xao sau sự việc phát hiện thai nhi để bên ven đường vào ngày hôm qua, hiện vẫn chưa biết nguyên nhân và kết quả.

Người đàn ông - một trong số những người có mặt từ đầu chứng kiến sự việc kể lại, vào khoảng 11h30 ngày 5/11, trong lúc đi làm trên đường Trần Quang Khải, khi đến đối diện cổng trường tiểu học Ninh Sơn, bất ngờ thấy một chiếc túi bạt bạt được bỏ lại ven đường nên đã dừng lại tìm hiểu.

Khu vực phát hiện thai nhi

"Do chiếc túi còn mới, vuông vắn giống chiếc vali nên một người đàn ông điều khiển xe máy đi qua nghi ngờ dừng lại để tìm hiểu. Lúc đó có cả một số anh bộ đội ở gần cũng tiến đến. Chúng tôi quay clip ghi lại diễn biến lúc mở túi ra, mọi người hốt hoảng bên trong là một thai nhi (bé trai) còn nguyên dây rốn nhưng không còn sự sống", người chứng kiến kể.

Một cụ bà cũng đang có mặt chờ đón cháu đi học về, cho rằng, do khu vực đường vắng không có camera giám sát, rất có thể người mẹ nào đó lỡ mang thai, hoặc cố ý bỏ con sau khi sinh nên đã tìm đến bãi cỏ để bỏ đi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã gọi điện báo cho công an đến phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Người đàn ông mở điện thoại thuật lại với PV, về đoạn clip ghi lại diễn biến mở túi bạt kiểm tra bên trong

Theo nguồn tin của PV, liên quan đến vụ việc, sáng nay công an vẫn đang tiếp tục rà soát và thu thập thông tin từ các nhân chứng để xác minh nhân thân của thai nhi xấu số.