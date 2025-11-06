Giữa lúc Philippines đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão Kalmaegi, một chiếc trực thăng quân sự được điều động làm nhiệm vụ cứu trợ đã bất ngờ gặp nạn. Vụ việc khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trở thành một trong những mất mát đau lòng nhất kể từ khi bão đổ bộ.

Mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ, được phát hiện giữa rừng sâu

Theo thông tin từ Philippine Air Force (PAF), trưa 4-11, một chiếc trực thăng UH-1H Super Huey thuộc Phi đội Không quân 505 cất cánh từ thành phố Davao để thực hiện nhiệm vụ đánh giá thiệt hại và nhu cầu khẩn cấp (Rapid Damage Assessment and Needs Analysis – RDANA) tại các khu vực bị tàn phá sau bão Kalmaegi.

Khoảng 40 phút sau khi rời căn cứ, chiếc trực thăng mất liên lạc. Ngay sau đó, lực lượng quân đội và cứu hộ được huy động khẩn cấp để tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, xác máy bay được tìm thấy tại khu rừng hẻo lánh thuộc làng Sabud, thành phố Loreto (tỉnh Agusan del Sur, miền nam Philippines).

Chiếc trực thăng được tìm thấy trong rừng sâu, bị rơi trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ nạn nhân bão Kalmaegi tại Philippines (Ảnh Times of India)

Hình ảnh gây chú ý đăng trên báo chí địa phương cho thấy, xác chiếc trực thăng không còn nguyên vẹn. Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận toàn bộ 6 quân nhân trên khoang – gồm phi công, kỹ sư và nhân viên cứu hộ – đều đã thiệt mạng. Cơ quan này cho biết, chưa xác định được độ cao hay nguyên nhân cụ thể của vụ rơi, song loại trừ khả năng máy bay gặp bão trực tiếp vì thời tiết khu vực thời điểm đó được đánh giá là "không quá xấu".

PAF đã lập ủy ban điều tra nguyên nhân, đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động của dòng trực thăng Super Huey để rà soát kỹ thuật. Các thi thể nạn nhân sau đó được đưa về căn cứ để làm lễ truy điệu.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các quân nhân, ca ngợi "sự hy sinh quả cảm của họ vì nhiệm vụ cứu dân giữa thảm họa", đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân vùng bão bằng mọi giá.

Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn được xác định đã tử vong (Ảnh AFPA Office)

Bão Kalmaegi tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến sáng 5-11, ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 80 người bị thương do bão Kalmaegi.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Cebu, Bohol và Leyte, nơi mưa lớn và lũ quét khiến hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, cầu đường bị sập và hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều nơi vẫn bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đất và mất điện trên diện rộng.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, riêng tại tỉnh Cebu, các đội cứu hộ phải dùng xuồng máy và trực thăng để tiếp cận người dân mắc kẹt. Một số gia đình buộc phải leo lên mái nhà để chờ cứu viện khi nước lũ dâng cao quá nhanh.

Theo Báo Tin Tức, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn liên tục, đường xá hư hỏng và nguồn nhiên liệu khan hiếm. Tuy nhiên, các hoạt động cứu trợ vẫn được duy trì không gián đoạn.

Thiệt hại bão Kalmaegi gây ra khi càn quét qua Philippines (Ảnh Times of India)

Hướng di chuyển mới của bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), sau khi đi qua Philippines, bão Kalmaegi đã tiến vào Biển Đông và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 24–48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20–25 km/h, hướng về khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có khả năng gây mưa lớn, gió mạnh, sóng cao và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung.

Theo VietnamPlus, Chính phủ Việt Nam đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó "từ sớm, từ xa". Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp và sườn núi có nguy cơ sạt lở.

Bão Kalmaegi đang có xu hướng đi vào biển Đông, ảnh hưởng tới miền Trung Việt Nam (Ảnh VNN)

Bộ Nông nghiệp & PTNT khuyến cáo các tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn, không ra khơi khi bão ở gần. Trên đất liền, người dân cần gia cố mái nhà, cửa sổ, chằng chống cây lớn và di dời vật dụng dễ bay. Các gia đình ở vùng ngập sâu nên chuẩn bị lương thực, nước sạch, pin, đèn và thuốc men thiết yếu để phòng khi mất điện kéo dài.

Các cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo, dù tâm bão rời đi, mưa lớn sau bão vẫn có thể kéo dài 2–3 ngày, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền núi Trung Bộ.