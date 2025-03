Niềm vui đầu xuân của cặp vợ chồng Việt - Hàn trong hành trình tìm con

Giữ vững tâm lý, tinh thần lạc quan để bước tiếp hành trình

Nhìn chị Huyền ôm con trong vòng tay ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi mà ít ai biết rằng, vợ chồng chị vừa trải qua một hành trình đầy thử thách.

Luôn mong ước một mái ấm có tiếng con ê a gọi mẹ, bập bẹ cùng ba đọc những từ tiếng Hàn đầu tiên, vợ chồng chị Huyền từ sớm đã có kế hoạch sinh con đầu lòng. Thế nhưng cả hai lần chị cố gắng mang thai tự nhiên đều là thai ngoài tử cung, dẫn đến phải hủy thai kỳ, cắt cả hai bên vòi trứng.

"Trải qua hai lần không thành công cũng mất mát và lo lắng lắm, nhưng cả mình và chồng đều hiểu rằng lúc này nếu không sớm ổn định lại tâm lý để tiếp tục đi tìm "thầy hay thuốc tốt" thì hy vọng đón con yêu sẽ không tới" - Chị Huyền bộc bạch chia sẻ

Sau đó qua tìm hiểu, chuẩn bị các thủ tục thăm khám dành cho cặp đôi khi có vợ/ chồng là người nước ngoài, hai anh chị đã đến Trung tâm Y h ọ c Sinh s ả n và Hi ế m mu ộ n H ồ ng Ng ọ c Phúc Trư ờ ng Minh kiểm tra sức khỏe sinh sản tìm phác đồ.

Cả hành trình, chị Trương Thị Thanh Huyền đã luôn kiên trì, lạc quan

"Huyền là một trường hợp bệnh nhân mình khá ấn tượng vì hiếm có gia đình nào trên hành trình tìm con nhiều thử thách lại có thể luôn giữ được năng lượng tích cực, lạc quan vui vẻ như bạn ấy. Trong hỗ trợ sinh sản, đây là yếu tố quan trọng có thể giúp tối ưu tỷ lệ thành công." - Bác sĩ Nguyễn Bình Dương (trực tiếp tiếp nhận ca bệnh) chia sẻ.

Đặt niềm tin vào phác đồ điều trị, gia đình đón tin vui đậu thai

Cắt hai bên vòi trứng, việc trứng gặp tinh trùng bằng con đường tự nhiên là không thể nên bác sĩ xác định phương án phù hợp nhất dành cho hai vợ chồng chị Huyền là IVF (thụ tinh ống nghiệm).

Bắt đầu phác đồ, chị Huyền được kích thích buồng trứng, chọc hút thu 14 noãn (trứng), kết hợp với tinh trùng khỏe mạnh của chồng để thụ tinh ống nghiệm. Quá trình thụ tinh diễn ra trong phòng labo của Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiêu chuẩn ISO 5.

Phôi được nuôi cấy với hệ thống tủ cao cấp tối ưu mọi điều kiện về độ ẩm, khí, độ pH, ánh sáng; hệ thống camera tự động theo dõi liên tục giúp thuận lợi ghi lại toàn bộ quá trình phát triển của phôi, tăng cơ sở dữ liệu giúp chuyên viên phôi đánh giá. Kết quả thu được 5 phôi ngày 5 - những phôi tiềm năng để chuyển vào tử cung người mẹ.

Tuy nhiên, đón tin vui đậu thai sau lần chuyển phôi đầu tiên chưa được bao lâu thì một lần nữa, chị Huyền nhận kết quả thai ngoài tử cung. Theo bác sĩ, khi đã cắt hai bên vòi trứng, tỷ lệ có thai ngoài tử cung rất nhỏ nên với trường hợp của chị Huyền trước tiên cần có phương án xử lý khối thai, sau đó sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình để tìm hiểu nguyên nhân, điều chỉnh phác đồ.

Khối thai ngoài tử cung may mắn được phát hiện sớm, kích thước còn khá nhỏ do đó chị Huyền được chỉ định điều trị bằng phương pháp sử dụng thuốc liều thấp thay vì phẫu thuật. Theo dõi chặt chẽ suốt quá trình tiêm thuốc, thấy khối thai đã tự tiêu, xác định sức khỏe bệnh nhân ổn định, bác sĩ Bình Dương tiến hành thực hiện một chu kỳ chuẩn bị niêm mạc mới.

Bác sĩ Nguyễn Bình Dương tới thăm em bé Kim Ha Jun khi vừa mới chào đời

Rà soát lại toàn bộ quá trình, thay đổi phác đồ nhẹ nhàng, thân thiện với cơ thể hơn, đến lần chuyển phôi thứ 3, chị Huyền đón tin đậu thai, gia đình rộn ràng niềm vui khi nhận tin đậu thai, trải qua thai kỳ nhẹ nhàng, đón một em bé lại Hàn - Việt đáng yêu khỏe mạnh chào đời, nặng tròn 3.6kg.

IVF Hồng Ngọc ngày càng được nhiều cặp đôi trong và ngoài khu vực tin tưởng lựa chọn trên hành trình tìm con

Trải qua hơn 25 năm kể từ ca thành công thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên, ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc với khả năng thực hiện toàn diện các kỹ thuật cao, đem đến phác đồ điều trị tối ưu tỷ lệ thành công. Vì vậy, không chỉ các cặp đôi trong nước, nhiều cặp đôi người nước ngoài, cặp đôi có vợ/ chồng là người nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là "điểm đến tin cậy" trên hành trình tìm kiếm giấc mơ con.

Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, tối ưu tỷ lệ thành công

Và trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã và đang tiếp tục đồng hành cùng tất cả các cặp vợ chồng, đem đến giải pháp điều trị giúp gia đình đón con yêu khỏe mạnh về nhà. Mỗi cặp đôi đến thăm khám đều được hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ, thủ tục và giấy tờ cần thiết, hưởng đầy đủ quyền lợi khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Hy vọng rằng, với "Phác đồ điều trị cá nhân hóa hoa - Đội ngũ chuyên môn - Dịch vụ chăm sóc 1-1", các cặp đôi khi đến trung tâm sẽ có một trải nghiệm an tâm, đón trái ngọt ngay chu kỳ đầu tiên.

