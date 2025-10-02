Nicole Kidman đã vượt qua cuộc ly hôn với Tom Cruise 24 năm trước như thế nào?

(Ảnh: Getty Images)

Thông tin Nicole và người chồng thứ 2 Keith quyết định chia tay sau gần 2 thập kỷ chung sống là tin tức gây sốc nhất vào đầu tuần này. Cuộc chia tay này diễn ra hơn 2 thập kỷ sau khi nữ diễn viên trải qua một cuộc ly hôn ồn ào khác liên quan đến con cái - cuộc chia tay năm 2001 với Tom Cruise sau 11 năm chung sống và có hai con nuôi cùng nhau.

Sự tương đồng

Nicole Kidman và Tom Cruise gặp nhau trên trường quay "Days of Thunder" và kết hôn 1 năm sau đó vào đêm Giáng sinh năm 1990. Tương tự như cuộc hôn nhân thứ 2, Nicole Kidman cũng nhanh chóng đính hôn sau khi gặp Urban vào năm 2005. Cả hai đã hẹn hò 1 năm trước khi kết hôn vào năm 2006.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Nicole Kidman và Tom Cruise nhận nuôi con gái Isabella vào năm 1992 và con trai Connor vào năm 1995. Trong khi đó, Nicole Kidman có 2 con gái với Urban: Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

Vào năm 2012, trong một cuộc phỏng vấn với DuJour, "thiên nga nước Úc" đã chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình với Tom Cruise. Trong cuộc phỏng vấn này, cô thừa nhận rằng cô "quá bốc đồng và ngây thơ" khi kết hôn ở tuổi 22.

"Tôi đã rất bối rối với Tom. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh ấy" - cô nói.

Theo các tài liệu của tòa án mà ABC News có được vào thời điểm đó, việc ngôi sao của "Nhiệm vụ bất khả thi" đệ đơn ly hôn và viện dẫn những khác biệt không thể hòa giải vào năm 2001 khiến ngay cả Nicole cũng bất ngờ, và cô đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ.

"Vào ngày 24/12, đôi bên đã vui vẻ kỷ niệm 10 năm ngày cưới với một nhóm bạn. Trong suốt tháng 12 và sau đó, các bữa tiệc diễn ra thân mật. Thực tế là Nicole Kidman đã mang thai với Tom Cruise nhưng đã sảy thai" - hồ sơ tòa án nêu rõ.

"Nicole Kidman phản đối ý định chấm dứt hôn nhân của Tom Cruise và xin anh ấy không rời đi mà hãy cùng cô tham gia tư vấn hôn nhân, hoặc thực hiện các bước khác để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể tồn tại trong cuộc hôn nhân của họ" - hồ sơ nêu tiếp về khủng hoảng hôn nhân của Nicole và Tom - "Nhưng Tom Cruise nói rằng quyết định của anh ấy là quyết định cuối cùng và anh ấy đã rời khỏi ngôi nhà chung của cả hai".

Sự nghiệp thăng tiến hậu ly hôn

Nicole Kidman đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp sau khi ly hôn với Tom Cruise, cô đạt được thành công vang dội với bộ phim được giới phê bình đánh giá cao là "Moulin Rouge!". Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, cô thừa nhận mình đã lao vào công việc sau giai đoạn sóng gió trong cuộc sống cá nhân.

"Tôi đã không thể đối mặt với thực tế cuộc sống của mình" - cô chia sẻ tại hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ Thế giới năm 2015 - "Và với tư cách là một diễn viên, bạn có một điều tuyệt vời là có thể lạc vào cuộc sống của người khác và trở thành một người khác trong một khoảng thời gian".

5 năm sau khi ly hôn, Nicole Kidman cho biết cô vẫn yêu Tom Cruise.

"Đó là một cú sốc lớn" - Nicole Kidman nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2006 với Ladies' Home Journal, khi nhớ lại cuộc chia tay của họ - "Anh ấy vĩ đại và vẫn vậy. Với tôi, anh ấy chỉ là Tom, nhưng với tất cả mọi người, anh ấy vĩ đại. Nhưng anh ấy rất đáng yêu với tôi. Và tôi yêu anh ấy. Tôi vẫn yêu anh ấy".

Nicole nói cũng thương tiếc "cái chết" của cuộc hôn nhân này dẫn đến sự sụp đổ gia đình của mình. "Tôi nghĩ rằng việc ly hôn, và sự suy tàn của gia đình bạn, tự nó đã là một cái chết nhỏ" - cô nói.

Sau hơn 2 thập kỷ chấm dứt hôn nhân, mối quan hệ giữa Nicole và Tom giờ đây dường như không còn khúc mắc nữa. Bằng chứng là Tom Cruise đã dành cho vợ cũ một lời khen hiếm hoi vào tháng 5 khi hồi tưởng lại bộ phim kinh dị khiêu dâm năm 1999 - "Eyes Wide Shut" - mà họ đóng cùng nhau.

"Tôi đã đề nghị Nicole đóng vai Alice vì rõ ràng cô ấy là một diễn viên tuyệt vời" - anh chia sẻ với tạp chí điện ảnh Sight and Sound trong một cuộc phỏng vấn.

Cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân thứ hai

Cũng giống như vụ ly hôn 24 năm trước, một nguồn tin nói với Page Six vào đầu tuần này rằng Nicole Kidman đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của cô với Keith Urban.

"Cô ấy không muốn ly thân và đang cố gắng cứu vãn mọi thứ nhưng đôi khi các mối quan hệ cứ thế mà đi đến hồi kết" - nguồn tin của Page Six cho biết.

Theo TMZ, Keith Urban được cho là đã "ở bên một người phụ nữ khác".

Các tài liệu tòa án được đệ trình tại Nashville hôm thứ Ba (30/9) và được Page Six thu thập cho thấy nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar đã yêu cầu cô là "người cha/mẹ chính" của hai cô con gái của cô và Urban.