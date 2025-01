Năm ngoái, giải Quả cầu Vàng được đánh giá là dễ đoán vì bom tấn Oppenheimer gần như thống trị các hạng mục quan trọng ở mảng điện ảnh. Song, mùa giải năm nay kịch tính hơn hẳn khi có nhiều đối thủ mạnh cùng xuất hiện trên đường đua.

Trước đó, giải thưởng cũng gây ồn ào vì tiếp tục giữ hạng mục Thành tích điện ảnh và doanh thu phòng vé (Cinematic and Box Office Achievement) hay đề cử Squid Game 2 ngay khi phim còn chưa phát sóng.

Demi Moore được công nhận

Vượt nhiều đối thủ, Demi Moore giành giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp cho vai diễn trong The Substance, hạng mục Nữ chính phim hài/nhạc kịch.

Đây là một trong những phim kinh dị chiếm được thiện cảm của khán giả lẫn giới phê bình trong năm 2024. Diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1962 được đánh giá cao, giúp cô vực dậy sự nghiệp sau thời gian dài bị quên lãng.

Demi Moore thắng giải Quả cầu Vàng đầu tiên sau hơn 40 năm làm nghề.

Thành tích này chính là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Demi Moore suốt thời gian qua, phần nào khẳng định cô không chỉ là một biểu tượng nhan sắc mà còn là một diễn viên có thực lực.

Trước đó, Mikey Madison được xem là ứng viên sáng giá cho hạng mục này. Nữ diễn viên sinh năm 1999 nhận được nhiều tán dương với vai diễn cô gái bán dâm trong Anora (2024) của đạo diễn Sean Baker.

Việc Madison phải ngậm ngùi chịu thua trước Demi Moore gây tiếc nuối với nhiều người. Bởi lẽ màn trình diễn của cô cũng nổi bật và để lại nhiều cảm xúc, không hề kém cạnh so với đàn chị.

Một bất ngờ nữa là Fernanda Torres đã vượt mặt Nicole Kidman lẫn Angelina Jolie để thắng giải Nữ chính phim chính kịch với vai diễn trong I'm Still Here. Nữ diễn viên người Brazil được đánh giá cao với diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc trong vai người vợ tìm chồng bị mất tích.

Không chỉ thành công về giải thưởng, I'm Still Here cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt, hiện giữ kỷ lục là phim Brazil có doanh thu cao nhất kể từ thời Covid-19.

Chiến thắng của các diễn viên nam cũng khác với dự đoán của nhiều khán giả. Ở hạng mục Nam chính phim chính kịch , Adrien Brody được gọi tên cho vai diễn trong The Brutalist chứ không phải Timothée Chalamet, Daniel Craig hay Ralph Fiennes...

Adrien Brody cũng trở lại rực rỡ với chiến thắng cho vai diễn trong phim The Brutalist.

Sebastian Stan thắng Nam chính phim hài/nhạc kịch với phim A Different Man, trong khi Colin Farrell thắng Nam chính phim điện ảnh truyền hình với vai gã tội phạm khét tiếng trong The Penguin.

Đặc biệt, ngôi sao Ở nhà một mình Kieran Culkin cũng vượt nhiều đàn anh như Edward Norton, Denzel Washington, Guy Pearce… để thắng giải Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong A Real Pain, khiến người hâm mộ "nở mày nở mặt".

Emilia Pérez chiến thắng thuyết phục

Giải Quả cầu Vàng năm nay cũng gây chú ý với chiến thắng đầu tiên của Emilia Pérez ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài. Dự án đặc biệt vì do Pháp sản xuất nhưng diễn viên nói tiếng Tây Ban Nha, lại quy hai ngôi sao Hollywood là Zoe Saldaña và Selena Gomez.

Emilia Pérez đánh bại nhiều đối thủ nặng ký như The Girl with the Needle (Đan Mạch), I'm Still Here (Brazil), The Seed of the Sacred Fig (Đức)…Trước đó, tác phẩm cũng là “ngựa chiến” tại mùa giải năm nay với 10 đề cử, lập kỷ lục là phim hài/nhạc kịch đề cử nhiều nhất trong lịch sử Quả cầu Vàng.

Nội dung phim kể về một trùm tội phạm quyết định thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới, bắt đầu cuộc sống với danh tính mới. Diễn xuất của các ngôi sao được đánh giá cao, từng khiến LHP Cannes 2024 phá lệ trao giải Nữ chính xuất sắc cho bốn diễn viên Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz và Zoe Saldaña.

Hình ảnh trong phim Emilia Pérez.

Việc Emilia Pérez nhận nhiều đề cử phần nào cho thấy giải Quả cầu Vàng đã sớm đặt nhiều ưu ái cho tác phẩm này. Thế nên tác phẩm tiếp tục được gọi tên ở hạng mục quan trọng Phim hài/nhạc kịch hay nhất là điều nằm trong dự đoán.

Đáng tiếc, phim trượt giải Kịch bản hay nhất, chịu thua Conclave của biên kịch Peter Straughan . Tác phẩm có Ralph Fiennes đóng chính, có nội dung hấp dẫn, kể về những âm mưu quyền lực đằng sau một cuộc bầu cử giáo hoàng.

Ở hạng mục Thành tích điện ảnh và doanh thu phòng vé, phim nhạc kịch Wicked được gọi tên dù vẫn đang chiếu rạp. Tác phẩm gây tranh cãi vì vượt nhiều bom tấn như The Wild Robot, Alien: Romulus, Gladiator II… lẫn Deadpool & Wolverine – hiện là phim xếp hạng R (cấm khán giả dưới 18 tuổi) có doanh thu cao nhất mọi thời.

Phim hoạt hình độc lập Flow cũng đánh bại nhiều bom tấn như Inside Out 2, Moana 2 hay The Wild Robot. Chiến thắng này càng ý nghĩa hơn khi 2024 được đánh giá là năm dòng phim hoạt hình lên ngôi với nhiều dự án thắng lớn tại phòng vé.

Hạng mục quan trọng còn lại là Phim chính kịch hay nhất thuộc về The Brutalist của đạo diễn Brady Corbet. Tác phẩm kể về hành trình của một kiến trúc sư bỏ trốn khỏi châu Âu để đến Mỹ để xây dựng cuộc sống mới, đặt trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh (1947–1953).

Phim cũng được giới phê bình đánh giá cao trước đó, kết quả thắng 3/7 đề cử tại Quả cầu Vàng.

Nhìn chung, mùa giải Quả cầu vàng năm nay khá hấp dẫn và mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Các kết quả này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo trước những gương mặt sẽ được gọi tên tại đường đua Oscar sắp tới.