Nick Carter phản đối những cáo buộc hiếp dâm, nhận là nạn nhân của hành vi tống tiền

Page Six đã nhận được một đơn kiện mà thành viên Backstreet Boys, 43 tuổi, đệ trình hôm thứ Năm chống lại Shannon Ruth và Melissa Schuman, cáo buộc hai người phụ nữ này đã dàn dựng một âm mưu thực hiện hành vi sai trái tình dục để kiếm tiền.

Tuy nhiên, luật sư của Ruth, Mark J. Boskovich, chỉ trả lời riêng cho Page Six rằng: "Tại sao phải tin Nick Carter với tiền sử lạm dụng phụ nữ lâu dài của anh ta? Bồi thẩm đoàn sẽ cân nhắc các bằng chứng và quyết định".

Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Ruth và các luật sư của cô đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó cô cáo buộc Carter đã cưỡng hiếp cô khi cô 17 tuổi trên một chiếc xe buýt du lịch vào năm 2001.

Schuman, thành viên ban nhạc của nhóm nhạc pop thời kỳ đầu Dream, cũng cáo buộc vào năm 2017 rằng ca sĩ "I Want It That Way" đã tấn công tình dục cô khi cô 18 tuổi.

Carter tuyên bố trong đơn kiện của mình rằng Ruth và Schuman đã tham gia vào một "âm mưu kéo dài 5 năm" nhằm "quấy rối, bôi nhọ và tống tiền" anh, bắt đầu bằng một bài blog "thô tục" được viết bởi ca sĩ "He Loves You Not" giữa lúc phong trào #MeToo lên cao.

Carter cáo buộc rằng Schuman và cha của cô, Jerome Schuman, sau đó đã "chải chuốt và huấn luyện" một Ruth "dễ bị tổn thương và rất dễ gây ấn tượng", người mắc chứng tự kỷ, để "thổi phồng" những tuyên bố ban đầu của cô ấy về việc bị một bên thứ ba lạm dụng và thay vào đó là nói về anh.

Nick lưu ý rằng anh không bị buộc tội hình sự cho một trong hai tội danh bị cáo buộc.

"Carter không đưa ra đề nghị dàn xếp và từ chối thương lượng bất cứ điều gì với Schuman hoặc Ruth, ngay cả khi họ đặc biệt yêu cầu một lời đề nghị" - luật sư của Nick cũng chỉ ra trong đơn kiện.

Sau đó, họ cáo buộc rằng "Schuman, Ruth và Jerome đã ném tuyết vào chiến dịch phỉ báng của họ để buộc tội Carter và những người khác tham gia vào việc "che đậy" và "bắt nạt nạn nhân"".

Carter cũng cáo buộc Schumans và Ruth săn lùng em trai của mình, Aaron Carter, người đã chết vì nghi ngờ sử dụng ma túy quá liều vào tháng 11 năm 2022.

"Schuman, Jerome và Ruth đã lợi dụng tình trạng mong manh của Aaron và những căng thẳng trong gia đình để che đậy chiến dịch phỉ báng của họ một cách đáng tin cậy, không ngừng và liên tục sử dụng Aaron để cố gắng hợp pháp hóa những câu chuyện phù phiếm của họ" - Nick nói trong cáo buộc.