Những vất vả của Trương Bá Chi khi kết hôn với Tạ Đình Phong: Sảy thai nhiều lần, gánh áp lực gia đình trong cô độc

Được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hong Kong, cuộc hôn nhân giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng phía sau những hình ảnh hào nhoáng của một gia đình nổi tiếng lại là quãng thời gian đầy áp lực mà Trương Bá Chi phải trải qua.

Theo những chia sẻ của đạo diễn Vương Tinh, Trương Bá Chi từng có giai đoạn phải đối mặt với nhiều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ trải qua những biến cố trong chuyện tình cảm, cô còn phải chịu đựng áp lực sinh nở, chăm sóc con cái và duy trì cuộc sống gia đình khi sự nghiệp của chồng ngày càng bận rộn.

Cuộc hôn nhân từng khiến cả showbiz ngưỡng mộ

Trong ký ức của nhiều khán giả, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng là một trong những cặp đôi đình đám nhất làng giải trí. Họ quen nhau khi đóng chung phim, nhanh chóng nảy sinh tình cảm nhờ ngoại hình tương xứng và danh tiếng ngang hàng. Thời điểm đó, chuyện tình của họ từng được xem là câu chuyện cổ tích giữa 2 ngôi sao trẻ.

Khi Tạ Đình Phong gặp chấn thương trong quá trình làm việc, Trương Bá Chi từng ở bên chăm sóc, tự tay lo liệu mọi việc. Sự quan tâm và hy sinh của cô khi ấy khiến nhiều người tin rằng đây là một cuộc hôn nhân được xây dựng từ tình yêu thật sự.

Năm 2006, cả 2 kết hôn và con trai đầu lòng Lucas ra đời. Hình ảnh gia đình 3 người từng xuất hiện dày đặc trên truyền thông, khiến nhiều người cho rằng Trương Bá Chi đã có được cuộc sống viên mãn với sự nghiệp, tình yêu và gia đình.

Những năm tháng cơ thể bị bào mòn vì chuyện sinh nở

Ít ai biết rằng sau khi sinh con đầu lòng, Trương Bá Chi từng trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ diễn viên nhiều lần mang thai nhưng không may gặp biến cố. Theo đạo diễn Vương Tinh tiết lộ, cô đã trải qua 5 lần mang thai trong 3 năm, trong đó có 4 lần không giữ được con.

Với bất kỳ người phụ nữ nào, việc liên tục trải qua quá trình mang thai, mất con rồi hồi phục là một tổn thương rất lớn. Không chỉ cơ thể bị ảnh hưởng, cảm giác mất mát và áp lực tinh thần cũng có thể trở thành gánh nặng kéo dài. Vậy mà trong thời gian đó, Trương Bá Chi vẫn phải tiếp tục làm việc để duy trì sự nghiệp.

Đạo diễn Vương Tinh từng kể rằng ông chứng kiến những lúc người đẹp sinh năm 1980 kiệt sức trên phim trường. Trước ống kính, cô vẫn cố gắng giữ hình ảnh chuyên nghiệp, nhưng phía sau máy quay lại là một người phụ nữ phải chịu đựng nhiều đau đớn.

Có thời điểm ông buộc phải dừng lịch quay vì sức khỏe của Trương Bá Chi quá yếu, để cô có thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục làm việc. Hình ảnh một Trương Bá Chi luôn rạng rỡ trên màn ảnh vì thế lại càng khiến nhiều người xót xa khi biết những khó khăn cô từng trải qua.

Một mình gánh vác gia đình khi chồng bận rộn sự nghiệp

Không chỉ đối mặt với vấn đề sức khỏe, Trương Bá Chi còn phải chịu áp lực từ cuộc sống hôn nhân.

Giai đoạn những năm 2007 - 2010 cũng là lúc sự nghiệp của Tạ Đình Phong phát triển mạnh mẽ. Nam diễn viên liên tục tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn, nhận được nhiều giải thưởng và thường xuyên phải làm việc xa nhà. Trong khi đó, Trương Bá Chi vừa chăm sóc con nhỏ, vừa quay phim, vừa cố gắng duy trì cuộc sống gia đình.

Theo những lời kể từ người thân và đồng nghiệp, ngôi sao Vua Hài Kịch từng có khoảng thời gian chịu nhiều áp lực nhưng vẫn cố gắng giữ mọi thứ ổn thỏa. Cô không chỉ là một người vợ mà còn phải đảm nhận vai trò của một người mẹ luôn đặt con cái lên hàng đầu.

Đạo diễn Vương Tinh đã nhìn thấy sự mệt mỏi của Trương Bá Chi trong quá trình làm việc. Có lúc cô vẫn ân cần chăm sóc các diễn viên nhí trên phim trường, nhưng chỉ ít phút sau lại bật khóc khi nhắc đến áp lực trong cuộc hôn nhân của mình. Nhiều người từng cho rằng Trương Bá Chi quá thẳng thắn, hay bộc lộ cảm xúc. Nhưng nhìn lại hành trình của cô, những lần yếu lòng có lẽ không phải sự thất thường, mà là kết quả của một thời gian dài chịu đựng quá nhiều mệt mỏi.

Sau tất cả, cô vẫn tự mình bước tiếp

Năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức ly hôn. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, cô lựa chọn tập trung chăm sóc các con và tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng.

Những năm sau đó, nàng mỹ nhân đình đám trở lại hoạt động nghệ thuật, tham gia chương trình truyền hình, đóng phim và tự mình xây dựng cuộc sống ổn định. Dù từng trải qua nhiều tranh luận và những giai đoạn khó khăn, Trương Bá Chi hiếm khi nhắc lại quá nhiều về những tổn thương trong quá khứ. Điều cô thường thể hiện trước công chúng là hình ảnh một người mẹ dành phần lớn thời gian cho các con.

Cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong không có cái kết như nhiều người mong đợi, nhưng những năm tháng ấy cũng cho thấy một khía cạnh khác của Trương Bá Chi - một người phụ nữ từng chịu nhiều áp lực nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao, cô cũng từng là một người phụ nữ phải đối mặt với những nỗi đau rất đời thường. Và có lẽ, điều khiến khán giả nhớ đến Trương Bá Chi không chỉ là nhan sắc từng làm rung động màn ảnh Hong Kong, mà còn là sự mạnh mẽ sau những biến cố mà cô đã trải qua.