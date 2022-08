Những ứng viên nổi bật của Vote For Five

Các nhóm nhạc đã có buổi trình diễn định vị tài năng ca hát.

Tập thứ 5 chương trình tìm kiếm nhóm nhạc cho showbiz Việt Vote For Five vừa lên sóng, thu hút khán giả yêu nhạc bởi những tiết mục biểu diễn thú vị của 6 nhóm hát. So với những tập trước chỉ thu hình ở trường quay, lần thí thố ở tập 5 của các thí sinh thu hút hơn khi biểu diễn ở sân khấu cùng ban nhạc. Đây cũng là cách nhìn rõ hơn thực lực của các thí sinh.



Theo nhận định của các huấn luyện viên, Live Band là một thử thách khó cho các tân binh. Ca sĩ Trúc Nhân sẽ đề cao yếu tố cảm nhịp và làm chủ giọng hát, Đông Nhi cho rằng các tân binh phải chú ý bè phối, hòa quyện cùng nhau và Isaac không quên dặn dò: "Solo của mình, mình phải là người sáng nhất vì đây là cuộc thi".

Trong 6 nhóm hát, không khó để khán giả tìm ra những giọng ca nổi bật. Nhóm nhạc Real gồm 5 thành viên: Nguyễn Đức Trung, Dino, Jayden, Jbin, VinT trình diễn ca khúc Như Là Mơ. Đông Nhi nhận định: "Nhi không thích tiết mục này vì bởi vì nó hay quá mức quy định". Các giám khảo đều đồng tình rằng nghe nhóm Real hát cực "sướng", âm thanh như xử lý tại phòng thu.

Với việc phải hát live band, các giọng ca sẽ để lộ ưu khuyết điểm của mình

Nhóm Joy có 5 thành viên: Dablo, Yang TD, Gusty, OleeAnh, Quân Lee với ca khúc "Ngồi hát đỡ buồn" - một bản hit của Trúc Nhân, cũng để lại nhiều dấu ấn. Mặc dù được các thành viên bình chọn làm trưởng nhóm nhưng Quân Lee bất ngờ bị bệnh và phải vắng mặt trong các buổi tập của nhóm. Sau khi trình diễn, Quân Lee không kìm được nước mắt khi chia sẻ cảm xúc. Tiết lộ nữ ca sĩ Orange rất thích Quân Lee, Trúc Nhân nhận xét: "Dù bệnh nhưng sao thần thái của em không mất đi tí nào. Nay anh vẫn giữ quan điểm với Phong, em là người có khả năng đi đến cuối chương trình này". Theo Isaac, anh luôn thích Gusty, muốn song ca với Gusty trong một sản phẩm mới dù trước đó Trúc Nhân là người bày tỏ mong muốn "feat" cùng Gusty.

Nhóm Next2U, gồm 5 thành viên: Long Hải, Bình Tẩng, Duy Cody, Young D, Nguyễn Thanh Tú, với ca khúc Đôi Lời chinh phục hoàn toàn ban giám khảo. Isaac tiết lộ, đoạn hát của Thanh Tú khiến mentor Trúc Nhân phải thốt lên: "Hay quá Tú ơi. Không phải ai cũng khiến Trúc Nhân khen như vậy". Đông Nhi cũng bị thu hút bởi Thanh Tú. Cô nhận định tân binh này thực sự hòa mình vào ca khúc khi cất giọng. Hay nhóm Infinity gồm 5 thành viên: Khun Lee, Alex Dương, Czee, Apollni, Kha với ca khúc "Hạnh Phúc Mới" - nhạc phim Chàng Trai Năm Ấy, khiến người dẫn Trịnh Thăng Bình "kính cẩn nghiêng mình" vì quá cảm xúc và mượt mà.

Sau tập 5, thêm 5 giọng ca nữa bị loại, ngày tìm ra nhóm nhạc với 5 thành viên đang gần kề

Sau tập 5, Vote For Five phải chia tay với 5 tân binh và tìm ra Top 25 để bước vào vòng tiếp theo. Màn chia tay với 5 tân binh sau tập 5 của Vote For Five cũng "lấy nước mắt" của nhiều người. Trúc Nhân chia sẻ: "Nhân nhận chương trình này vì sự ra đi hay ở lại của thí sinh không thuộc về tay mentor mà thuộc về khán giả nên Nhân rất thoải mái khi ngồi chương trình này. Khán giả loại thí sinh hay mình loại thí sinh cảm giác y chang nhau. Anh đã từng chỉ cho tụi em hát, nhả chữ, thả cảm xúc như thế nào. Tuy chỉ có vài tiếng đồng hồ nhưng anh nhìn được sự bỡ ngỡ, khát khao và nung nấu vươn tới thành công, đam mê của tụi em".