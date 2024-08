Những trò giải trí ngoài trời hấp dẫn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày liên tục. Đây là thời gian lý tưởng để các bạn trẻ cùng gia đình, bạn bè có buổi hẹn hò, vui chơi hay khám phá các hoạt động giải trí ngoài trời thú vị mà ngày thường chưa có dịp thử. Dưới đây là một số hoạt động thú vị mà độc giả có thể trải nghiệm ngay trong đợt nghỉ sắp tới.

Bắn cung

Bắn cung là bộ môn thể thao được nhiều bạn trẻ Hà thành yêu thích và rủ nhau cùng đi chơi. Dịp nghỉ lễ này, đi trải nghiệm bắn cung là một trong những lựa chọn giải trí thú vị và hấp dẫn. Tất cả các bước của bộ môn này đều đòi hỏi sự tập trung cao độ để đưa mũi tên đến chính giữa hồng tâm. Mỗi lần giương cung, người chơi đều cần chuyên tâm trong suốt cả quá trình.

Lần chơi đầu tiên, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả các hành động phải được thực hiện đồng thời, nhưng với sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, người chơi sẽ nhanh chóng cảm thấy thích thú bộ môn này. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, X10 Archery vẫn mở cửa để phục vụ các bạn trẻ, nhóm khách muốn trải nghiệm. Các hướng dẫn viên cũng nhiệt tình hỗ trợ người mới.

Địa chỉ: X10 Archery | 12 Đồng Kỳ, quận Hoàng Mai.

Bắn cung là môn thể thao được nhiều bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: X10 Archery)

Đua xe F1 mini

Go Kart là loại xe đua bốn bánh có kích thước nhỏ. Trọng tâm thấp và khoảng sáng gầm trung bình dưới 1.000mm giúp cho xe vận hành ổn định, hạn chế lật khi vào cua nên cũng an toàn hơn cho người mới lái. Đua xe Go Kart (hay F1 Mini) là môn thể thao tốc độ đang được rất nhiều người trẻ yêu thích, thường xuyên rủ nhau đi chơi mỗi dịp cuối tuần.

Môn thể thao này đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe tốt và sử dụng đầy đủ đồ dùng bảo hộ mà đơn vị tổ chức cung cấp. Khi đua Go Kart, người chơi sẽ trải nghiệm hình thức đua theo vòng được áp dụng trong các trận đua trên thế giới. Họ không được có hành vi cản trở người ở phía sau vượt lên hoặc va vào đuôi xe người khác; nếu làm vậy thì xe bị phất cờ đen, tức là phải ra ngoài.

Đường đua xe Go Kart Hà Nội được rất nhiều người lựa chọn để tổ chức team building hoặc vui chơi cùng gia đình, bạn bè. Trong dịp lễ Quốc khánh, bạn có thể chọn trải nghiệm môn thể thao giải trí này. Hanoi Super Kart mở cửa tất cả các ngày nghỉ lễ để phục vụ khách có nhu cầu. Tuy nhiên, người chơi cần liên hệ trước để đặt chỗ.

Địa chỉ: Hanoi Super Karting | Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Đua xe Go Kart là môn thể thao mạo hiểm rất được các bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: Hanoi Super Karting)

Cắm trại ngoài trời

Đây chắc chắn là một trong những trò giải trí ngoài trời hấp dẫn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Thủ đô có nhiều điểm cắm trại lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông Hồng thơ mộng. Nhiều bãi cắm trại có không gian rộng rãi, thoáng mát với cỏ xanh dài mát rượi phù hợp cho trẻ em và các buổi gặp mặt gia đình, bạn bè. Các khu cắm trại cũng có nhiều hoạt động giải trí như ca nhạc, tiệc nướng, mô hình đồ chơi...

Sixdoong Cafe & Camping (Sixdoong Cafe & Camping, ngõ 264 Âu Cơ) là một trong điểm đến được ưa thích vì có vị trí nằm sát bên sông Hồng. Tuy nhiên, độc giả cũng cần lưu ý chú ý thời tiết những ngày mưa giông thì những khu cắm trại sẽ đóng cửa.

Cắm trại ngoài trời là hoạt động phù hợp để kết nối cho mẹ với con cái trong kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Sixdoong Cafe & Camping)

Cưỡi ngựa

Môn thể thao đòi hỏi thể lực và khéo léo này là một trong những trò giải trí ngoài trời hấp dẫn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Những bạn trẻ hiện đại đề cao cuộc sống giàu trải nghiệm thường sẵn sàng tham gia hoạt động có phần thử thách này. Bên cạnh yếu tố khó, bộ môn này còn giúp tăng cường sức khỏe, tâm lý và cải thiện phong thái, rèn luyện phẩm chất kiên trì, điềm tĩnh, khả năng kiểm soát tình huống.

Người tham gia hoạt động cưỡi ngựa cần tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của đơn vị tổ chức, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Nếu bạn muốn thử sức với môn thể thao này trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 hoặc chỉ đơn giản là chụp những bức ảnh độc lạ, cưỡi ngựa là hình thức giải trí phù hợp. Trong dịp nghỉ lễ, Vietgangz Horse Club Hanoi vẫn sẽ mở cửa.

Địa chỉ: Vietgangz Horse Club & Glamping, khu du lịch Đầm Trành, Long Biên.

Nhiều bạn trẻ yêu thích môn cưỡi ngựa vì muốn nâng cao sự khéo léo cùng tâm lý vững vàng. (Ảnh: Vietgangz Horse Club & Glamping)

Chèo SUP

Chèo SUP là môn thể thao chèo ván trên sông hồ, đòi hỏi phối hợp nhiều bộ phận cơ thể. Môn này giúp tăng cường sức mạnh, sự dẻo dai và cân bằng, đồng thời cũng giúp giải nhiệt trong những ngày oi ả. Động tác đứng vững trên ván chèo rèn luyện cho người chơi có hệ cơ xương khớp chắc khỏe. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nếu bạn chụp được bộ ảnh chèo SUP đón hoàng hôn trên hồ Tây thì còn gì tuyệt vời bằng.

Tại hồ Tây có nhiều đơn vị cho thuê thuyền SUP và áo phao. Nếu lần đầu trải nghiệm, bạn cần rủ thêm bạn bè có kinh nghiệm hoặc thuê hướng dẫn viên. Người chơi cũng cần chú ý thời gian để tránh mưa giông.

Người thích chèo SUP thường đến Paddle Station Cafe để thuê và nhờ hướng dẫn. Vị trí quán này ở ngay mặt hồ Tây cũng vô cùng dễ tìm.

Địa chỉ: Paddle Station Cafe, 29 Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ.