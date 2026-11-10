Toàn cảnh vụ bé gái gốc Việt tử vong ở Đức sau 5 ngày mất tích: Biến mất khi đi học, thi thể được phát hiện trong căn nhà hoang

Rời nhà đi học rồi mất tích không dấu vết

Sáng 3/11, Lisa Tạ, 13 tuổi, rời nhà tại đường Golliner Straße, quận Marzahn, Berlin, như thường lệ để đến trường. Theo lịch trình dự kiến, cô bé sẽ bắt xe buýt tại bến Barnimplatz vào khoảng 7h30, sau đó di chuyển đến trường trên đường Sella-Hasse-Straße.

Thế nhưng, Lisa đã không xuất hiện tại lớp học. Gia đình cũng không thể liên lạc được với cô bé. Một buổi sáng tưởng như bình thường nhanh chóng trở thành khởi đầu của những ngày thấp thỏm, lo lắng khi không ai biết nữ sinh 13 tuổi đang ở đâu.

Cảnh sát Berlin sau đó phát thông báo tìm người mất tích, công bố hình ảnh nhận dạng và kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Những thông tin về thời điểm Lisa rời nhà, tuyến đường cô bé dự kiến di chuyển và trang phục trong ngày mất tích được chia sẻ rộng rãi nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

Nhiều thông tin tìm kiếm Lisa được gia đình đăng tải

Gia đình Lisa cũng liên tục kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Theo thông tin được báo chí Đức đăng tải, mẹ cô bé đã đăng video lên mạng xã hội Facebook, mong muốn những người có thông tin về con gái liên hệ với cơ quan chức năng. Chị gái Lisa cũng lên tiếng, bày tỏ lo ngại và cho rằng em gái không phải người tự ý bỏ nhà đi.

Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm. Các lực lượng rà soát khu dân cư, công viên và những địa điểm Lisa có thể từng đi qua hoặc lui tới. Chó nghiệp vụ, trực thăng cùng nhiều phương tiện hỗ trợ được huy động.

Đến ngày 5/11, đội điều tra án mạng thuộc Cục Hình sự bang Berlin (LKA) tham gia vụ việc khi cảnh sát chuyển hướng điều tra theo nghi vấn Lisa có thể là nạn nhân của một tội phạm nghiêm trọng.

Ngày 7/11, khoảng 220 cảnh sát được huy động tham gia tìm kiếm. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát nhiều khu vực, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video hoặc bất kỳ thông tin nào có thể giúp xác định hành trình cuối cùng của cô bé. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, tung tích Lisa vẫn là một dấu hỏi.

Phát hiện thi thể trong ngôi nhà bỏ hoang cách Berlin hơn 50 km

Trưa 8/11, một tình tiết bất ngờ xảy ra tại Altglietzen, khu vực thuộc thành phố Bad Freienwalde, bang Brandenburg, cách Berlin hơn 50 km về phía Đông Bắc.

Theo thông tin từ Viện Công tố Berlin và cảnh sát, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ đột nhập trái phép vào một ngôi nhà riêng đang bỏ trống. Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện thi thể một bé gái và một người đàn ông bị thương nặng bên trong.

Sau quá trình xác minh pháp y, cơ quan chức năng xác nhận thi thể được tìm thấy chính là Lisa Tạ.

Người đàn ông nằm cạnh thi thể cô bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và bị cảnh sát giám sát. Cơ quan điều tra nhận định người này có thể đã tự gây ra thương tích cho bản thân. Tại thời điểm đó, danh tính người đàn ông vẫn chưa được xác định.

Ngôi nhà nơi thi thể Lisa được tìm thấy (Ảnh: BILD)

Việc phát hiện thi thể Lisa cũng khiến cuộc điều tra chuyển sang một giai đoạn mới, tập trung làm rõ mối liên hệ giữa người đàn ông bị thương và cái chết của cô bé.

Theo thông tin B.Z. và WELT đăng tải, cảnh sát khi bước vào ngôi nhà được cho là đã nghe thấy một tiếng súng. Tuy nhiên, tình tiết này chưa được cơ quan chức năng xác nhận chính thức.

Những thông tin ban đầu từ nguồn tin điều tra do báo chí Đức dẫn lại cho biết thi thể Lisa có dấu hiệu bị trói. Các nhà điều tra được cho là đang xem xét khả năng cô bé được đưa vào khu đất từ phía sau, thông qua một khu rừng gần đó. Khả năng Lisa bị đánh thuốc mê trước khi được đưa đến đây cũng được đề cập.

Ngay trong đêm, cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ rà soát khu rừng phía sau khu nhà. Lực lượng cứu hỏa cũng chiếu sáng nhiều vị trí trên khu đất, kéo dài đến một con đường mòn trong rừng để tìm kiếm dấu vết liên quan.

Trong khi đó, ngôi nhà bỏ hoang và khu rừng phía sau được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nhân viên pháp y tiến hành đưa thi thể cô bé đi trong đêm tại bang Brandenburg.

Các tình tiết liên quan vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi phạm 22 tuổi sống cách nhà Lisa chưa đầy 800 mét

Ngày 9/11, Viện Công tố Berlin thông báo đã xác định được danh tính 1 nam giới bị tình nghi liên quan đến cái chết của Lisa. Người này là một thanh niên 22 tuổi, mang quốc tịch Đức và sinh sống tại Berlin.

Theo B.Z., nghi phạm sống cùng cha mẹ tại quận Marzahn, cách nhà Lisa trên đường Golliner Straße chưa đầy 800 mét đi bộ. Như vậy, người bị tình nghi trong vụ án được cho là sinh sống ngay trong khu vực mà cô bé và gia đình gắn bó.

Một chi tiết khác được tiết lộ là nghi phạm đã được xác định mất tích từ giữa tháng 10. Người này không sở hữu ô tô riêng.

Chiều 9/11, các điều tra viên án mạng tiến hành khám xét căn hộ của cha mẹ nghi phạm tại Marzahn-Hellersdorf và thu giữ một số vật chứng có thể phục vụ quá trình điều tra. Trong khi đó, tại Altglietzen, cảnh sát mang theo hình ảnh một nam thanh niên đi đến từng nhà để hỏi người dân liệu họ có nhận ra người trong ảnh hay không.

Theo WELT, cha mẹ của bạn gái cũ của nghi phạm sống ngay gần ngôi nhà bỏ hoang nơi thi thể Lisa được phát hiện. Chi tiết này khiến các nhà điều tra chú ý đến khả năng người đàn ông có sự thông thuộc nhất định với khu vực xảy ra vụ việc.

Một chiếc xe mang biển kiểm soát Berlin cũng được nhân chứng nhìn thấy trước ngôi nhà bỏ hoang vào ngày thứ Ba, nhưng đến thời điểm B.Z. đưa tin, phương tiện này vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan điều tra đang xem xét khả năng có người biết về vụ việc hoặc thậm chí có đồng phạm liên quan.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra sự việc

Theo thông tin chính thức từ Viện Công tố Berlin, nam thanh niên 22 tuổi không có tiền án. Hiện người này vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và chưa có thông tin chính thức về việc cơ quan điều tra đã có thể lấy lời khai hay chưa.

Trong khi đó, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cũng chưa xác định được nguyên nhân tử vong của Lisa. Các xét nghiệm bổ sung đã được yêu cầu để làm rõ điều gì thực sự xảy ra với cô bé. Theo thông tin WELT dẫn từ nguồn tin điều tra, Lisa không có vết thương do súng đạn trên cơ thể. Khả năng xảy ra hành vi xâm hại tình dục cũng chưa được xác định.

Khi nguyên nhân tử vong cũng như những tình tiết then chốt chưa được làm sáng tỏ, vụ án tiếp tục đặt ra những câu hỏi mà gia đình cô bé và dư luận đang chờ cơ quan điều tra Đức trả lời.