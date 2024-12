1. Chuyện ấy cuốn hút chị em kém nam giới

SAI TUYỆT ĐỐI. Đàn ông có thể xốc nổi, dễ hưng phấn hơn và thời gian lên đỉnh nhanh hơn, song điều đó không có nghĩa, chị em ít khao khát chuyện ấy.

Phụ nữ thường hứng tình, thậm chí không có biểu hiện thể chất trạng thái này, cũng không bắt buộc vươn tới cực khoái, để có cảm giác thoả mãn.

Thực tế thiếu những dấu hiệu y hệt mày râu ở chị em không đồng nghĩa trí tưởng tượng phái đẹp nghèo hơn! Chỉ dẫn mở hàng cho phái mạnh: Phụ nữ nghĩ về sex nhiều hơn bạn tưởng.

2. ‘Chuyện ấy’ không quan trọng với phụ nữ

NHẦM TO. Vẫn ngự trị quan niệm phổ biến, theo đó chị em không thích sex và đánh giá cao hơn sinh hoạt gia đình và đời sống tình cảm.

Thực tế một số chị em khoái sex y hệt nam giới, một số khác thậm chí mãnh liệt hơn. Chỉ cần xem vài tập phim truyền hình Chuyện ấy là chuyện nhỏ (phim Mỹ 2008), để tin rằng, các bóng hồng thời @ thật sự thường xuyên và nghĩ nhiều về sex, đồng thời đặc biệt thích thú với chuyện ấy .

Phái đẹp ‘buôn’ với nhau về chủ đề chuyện ấy rất nhiều và tiết lộ số lượng nhiều hơn tình tiết độc, lạ.

3. Phái đẹp hiếm khi hoặc hoàn toàn không có thói quen thực hành 'tự sướng'

KHÔNG ĐÚNG. Thật khó khẳng định, sự thật bao nhiêu chị em thực hành tự yêu, song nghiên cứu gần nhất cho thấy, khoảng 60% bóng hồng thường xuyên làm việc này.

Thực tế cùng thời gian, càng ngày chúng ta càng biết nhiều về chủ đề khoái cảm nữ giới và thị trường đồ chơi tình yêu đã thời gian dài trở thành địa chỉ bùng nổ khát vọng thầm kín phái đẹp. Ở đó tiêu thụ chủ yếu sản phẩm phục vụ trò giải trí solo.

4. Phụ nữ trao đổi với nhau về chủ đề yêu ít hơn nam giới

NHẦM TO. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, so với phái mạnh, chị em buôn dưa lê với nhau về chủ đề chuyện ấy rất nhiều và có thiên hướng tiết lộ số lượng nhiều hơn tình tiết “độc, lạ” từ sinh hoạt phòng the.

Nhìn chung về sinh hoạt thầm kín đàn ông mô tả với nhau một cách đại khái. Chủ yếu theo công thức: ‘Cũng tạm’ hoặc ‘dở hơi’ thiếu minh hoạ cụ thể.

5. Tất cả phụ nữ đều say đắm yêu bằng miệng

TRÁI LẠI! Những nghiên cứu tại Mỹ, quốc gia cởi mở nhất thế giới về lĩnh vực sinh hoạt thầm kín cho thấy, cho dù thực tế 75% người đẹp thực hành yêu bằng miệng, song có tới 45% không cảm thấy thoải mái hoặc không hề có cảm giác thú vị.

Vậy nên nếu người đẹp không hứng thú với trò giải trí này, nàng có lý do chính đáng- hoặc tự nhiên nàng không khoái, hoặc bạn hành sự vụng về, không đúng sách!

6. Nếu tự nhiên cô bé kém bôi trơn, có nghĩa chủ nhân không có hứng

CHƯA CHẮC. Có những lý do khô hạn khác. Cô bé tự bôi trơn không phải hiện tượng y hệt cương cứng ở đàn ông.

Cần phải lưu ý đến khả năng stress, những thay đổi hormone, thiếu tác động thầm kín và thậm chí tác dụng phụ thuốc tránh thai.

Đối tượng quan tâm cần đầu tư mua gel bôi trơn hoặc… thể hiện tình cảm với nàng. Nên nhớ, thiếu ướt át không có nghĩa, nàng không có hứng.

7. Cảm giác sung sướng từ gần gũi thầm kín của phụ nữ phụ thuộc vào size cậu nhỏ

VỚ VẨN. Theo y văn thế giới, cô bé có độ sâu hạn chế (trung bình 6-8 cm) trong khi điểm G- chìa khoá khoái cảm- toạ lạc ở quãng 4 cm từ cửa vào. Theo các phu nhân giàu trải nghiệm và chuyên gia, đơn giản mày râu cần biết, cách thức hiệu quả tiếp cận “chìa khoá”.

Thế nên, trừ ngoại lệ cậu nhỏ tí hon cực đoan hiếm gặp, chọn tư thế thích hợp và sự trao đổi thông tin cởi mở giữa cặp đôi trong cuộc, tất cả chị em đều có thể thụ hưởng thời khắc lên đỉnh như ý, không phụ thuộc vào size cậu nhỏ.

Theo 10 seksualnych mitów na temat kobiet