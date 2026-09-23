Những quán ăn giá rẻ bất ngờ ngay trung tâm Thành phố Huế

Tiểu thương các chợ trung tâm Thành phố Huế chia sẻ bí quyết bán hàng ăn ‘ngon, bổ, rẻ’.

Sáng 22/9, giữa tiết trời mưa xối xả, tại các góc chợ ở khu vực trung tâm Thành phố Huế như Bến Ngự (phường Thuận Hóa), An Cựu (phường An Cựu) vẫn tấp nập thực khách. Điểm đến của họ chính là những gánh hàng ăn sáng bình dân với mức giá khó tin.

Với phương châm “lấy công làm lãi”, nhiều hàng quán tại một số khu chợ trung tâm ở Huế bán đồ ăn sáng giá rẻ bất ngờ.

Tại hàng bún mắm nêm của chị Võ Thị Kim Oanh (55 tuổi), một tô đầy đủ nem rán, chả lụa tươi rói kèm theo rau thơm chỉ có giá 10.000 - 20.000 đồng. Thấy khách có vẻ bất ngờ, chị Oanh nói: “ Tôi bán ở Bến Ngự này được hơn 15 năm rồi. Trước đó, tôi chỉ bán 10.000 - 15.000 đồng/bát. Bây giờ dù giá nguyên liệu liên tục tăng nhưng tôi vẫn cố giữ giá bán cũ, chỉ tăng thêm 5.000 đồng/tô đặc biệt. Tôi chủ yếu phục vụ sinh viên ở gần đây và bà con tiểu thương trong chợ vốn có mức thu nhập có hạn. Nhiều khách lạ muốn review ẩm thực Huế cũng tìm đến ăn và thường bất ngờ về giá cả mà tôi đang bán ”.

Một đĩa ngũ vị với đầy đủ các loại bánh đặc sản của Huế như bèo, nậm, lọc, ram ít mà bà Hồ Thị Diệu Huyền (tiểu thương chợ Bến Ngự, TP Huế) chỉ bán từ 10.000 - 20.000 đồng.

Cách đó không xa, hàng quán bánh bèo, nậm, lọc của bà Hồ Thị Diệu Huyền (60 tuổi) cũng tấp nập không kém. Một đĩa bánh đủ ngũ vị mang đậm bản sắc Huế được bà bán với mức thấp nhất chỉ 10.000 đồng, đĩa đặc biệt là 20.000 đồng. Dù giá rẻ nhưng bà Huyền khẳng định luôn đủ nguồn hàng để đáp ứng, ngay cả khi thực khách có nhu cầu đặt mua với số lượng lớn.

“Tôi bán giá này để ai cũng có thể tiếp cận và thưởng thức. Dù mang tiếng ở khu vực trung tâm nhưng cư dân quanh đây chủ yếu là sinh viên và người lao động phổ thông, túi tiền khá eo hẹp... ”, bà Huyền cho hay.

Giải thích làm cách nào để bán được mức giá này, cả bà Huyền, chị Oanh và nhiều tiểu thương ở khu chợ Bến Ngự đều có chung câu trả lời rằng, với khoản thuế, phí mặt bằng trong chợ chỉ hơn 150.000 đồng/tháng, họ chọn cách “lấy công làm lãi”. Họ thức dậy từ mờ sáng để mua nguyên liệu tươi ngon, sau đó tự tay sơ chế, chế biến và trực tiếp phục vụ khách hàng thay vì phải tốn chi phí thuê mướn nhân công.

Dù bán đồ ăn với giá rẻ nhưng bà Hồ Thị Diệu Huyền luôn chọn nguyên liệu kỹ càng để món ăn vừa đảm bảo chất lượng, vừa có giá thành hợp lý.

Tại khu chợ An Cựu (phường An Cựu) nhiều hàng quán cũng đang có mức giá bình dân , khiến khách rất hài lòng. Từ cháo gà, bún bò Huế đến bánh canh riêu cua, tất cả đều chỉ từ 10.000 - 25.000 đồng/tô.

Chị Lê Thị Mỹ chia sẻ: “ Quanh đây đa phần là người lao động phổ thông, thu nhập không cao. Nếu bán một tô bún 40.000 - 50.000 đồng cho bữa sáng thì chắc chắn sẽ ế ẩm. Bán rẻ nhưng phải chất lượng, không thể qua loa, nếu không thì cũng không thể giữ chân khách ”.

Một tô bánh canh riêu như thế này chị Lê Thị Mỹ chỉ bán với giá 10.000 đồng nhưng có đầy đủ “topping” từ chả cua, huyết và da heo... đủ làm ấm bụng đến trưa.

Vì thế, chị Mỹ duy trì thực đơn với mức giá từ 10.000 - 25.000 đồng/tô. Đáng chú ý, chỉ với 10.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức một tô bánh canh riêu cua đầy đặn gồm 2 lạng sợi bột gạo, 4 viên chả cua, da heo chiên giòn, huyết và nước dùng.

Đối với giới sinh viên tại TP Huế, những gánh hàng bình dân quanh khu vực chợ An Cựu không chỉ là điểm hẹn bữa sáng quen thuộc mà còn là “cứu cánh” lý tưởng, nhất là vào những ngày cuối tháng.

“ Giữa thời điểm hàng hóa liên tục leo thang, tô bánh canh riêu cua đầy đủ topping chỉ có giá 10.000 - 20.000 đồng thực sự quá phù hợp với túi tiền sinh viên. Không chỉ rẻ, không khí trong quán còn mang lại cảm giác ấm cúng, bình dị như đang dùng bữa tại gia đình ”, bạn Trương Hồng Quân (sinh viên Đại học Huế) chia sẻ.

Trương Hồng Quân (sinh viên Đại học Huế) đang thưởng thức tô bánh canh cua giá 15.000 đồng ở chợ An Cựu.

Tô bánh canh có giá vỏn vẹn 15.000 đồng mà Quân gọi vẫn chất lượng với đầy đủ chả cua, da heo, huyết và trứng cút. Bên cạnh mức giá “mềm”, sự tỉ mỉ và chiều lòng khách của chủ quán cũng là điểm cộng lớn. Thực khách có thể chủ động nhờ chủ quán gia giảm mì chính, bột ớt theo khẩu vị cá nhân, hoặc xin thêm bánh nếu muốn một bữa sáng no nê hơn.

Theo bà Phan Thị Lợi, bí quyết giúp gánh hàng bánh canh riêu cua của bà duy trì mức giá ổn định suốt nhiều năm là tự tay gánh vác mọi khâu, không thuê nhân công.

Cách quán bún riêu cua của chị Lê Thị Mỹ không xa là quán của bà Phan Thị Lợi (65 tuổi), nhờ tiền mặt bằng vỏn vẹn 50.000 đồng/ngày cùng việc tự tay gánh vác mọi khâu mà không thuê nhân công nên Lợi tiết giảm đáng kể chi phí đầu vào. Theo bà, đây chính là bí quyết giúp gánh hàng của bà duy trì mức giá ổn định suốt nhiều năm qua, dù các hàng quán xung quanh nhiều lần điều chỉnh tăng giá.

“ Dù mỗi tô bánh canh riêu cua tôi chỉ bán từ 10.000 - 20.000 đồng nhưng tôi vẫn bám trụ với nghề được. Bằng chứng là tôi gắn bó với nghề này suốt 30 năm. Không biết chạy quảng cáo là gì, cũng chẳng có mặt tiền hút mắt, tôi chỉ biết lấy công làm lời, giữ giá bình dân để ai cũng có thể ghé ăn, vừa giúp bà con vừa giúp mình mưu sinh qua ngày ”, bà Lợi vui vẻ nói.