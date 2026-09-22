Vừa qua, cầu thủ Hoàng Đức thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh không gian phòng khách trên mạng xã hội. Kèm theo đó, Hoàng Đức viết: “Cứ đăng nhạc kiểu này cho mọi người đoán mò. Vui”, trong khi đoạn nhạc được lựa chọn lại mang màu sắc khá “thất tình”.

Bức ảnh nhanh chóng khiến bạn bè, đồng nghiệp và dân mạng vào bình luận rôm rả. Bên cạnh những câu chuyện xoay quanh đời tư của Hoàng Đức, không ít người lại dành sự chú ý cho không gian sống phía sau nam cầu thủ. Chỉ qua một góc ảnh, căn phòng rộng rãi, hiện đại đã phần nào hé lộ cuộc sống của tiền vệ sinh năm 1998.

Hoàng Đức đăng tải một hình ảnh mới gây chú ý với không gian sống hiện đại

Được biết, căn hộ rộng gần 120m2 của Hoàng Đức nằm tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Không gian này từng được nam cầu thủ hé lộ trước đó, gây chú ý bởi thiết kế tối giản, nhiều ánh sáng và đặc biệt là tầm nhìn hướng ra sân vận động Mỹ Đình.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong căn hộ của Hoàng Đức là hệ cửa kính lớn tại phòng khách. Thiết kế này giúp không gian bên trong có nhiều ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đồng thời mở ra tầm nhìn khá rộng ra khu vực xung quanh. Khi thành phố lên đèn, từ căn hộ có thể quan sát một phần khung cảnh Mỹ Đình, trong đó có sân vận động quen thuộc với nam cầu thủ.

Khu vực bếp mở nối với không gian phòng khách

Phần kính lớn trong phòng khách khiến căn nhà luôn ngập ánh sáng tự nhiên

Từng góc trong nhà đều được bày trí theo đúng sở thích của nam cầu thủ

Không chọn cách bài trí quá cầu kỳ, Hoàng Đức giữ phòng khách theo hướng gọn gàng, hiện đại. Tuy nhiên, đây không phải một không gian hoàn toàn tối giản bởi nam cầu thủ vẫn dành chỗ cho những món đồ thể hiện sở thích cá nhân. Đáng chú ý nhất là chiếc tủ kính lớn được đặt tại phòng khách. Bên trong là bộ sưu tập Bearbrick cùng những kỷ vật, huy chương bóng đá gắn với sự nghiệp thi đấu của Hoàng Đức.

Không gian sống tại Hà Nội cũng là một phần trong khối tài sản mà Hoàng Đức tích lũy sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Trước đó, Hoàng Đức từng chia sẻ hình ảnh căn biệt thự tại quê nhà Hải Dương (nay là Hải Phòng) vào năm 2022. Căn nhà được cho là có giá trị không dưới 10 tỷ đồng. Như vậy, bên cạnh căn hộ phục vụ việc sinh hoạt và tập luyện tại Hà Nội, nam cầu thủ còn sở hữu bất động sản có giá trị lớn tại quê nhà.

Sau nhiều năm khoác áo Thể Công Viettel, Hoàng Đức chuyển sang CLB Ninh Bình từ tháng 10/2024. Tại đội bóng này, anh được cho là nhận mức lương khoảng 100 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng/năm. Đáng chú ý hơn, khoản tiền “lót tay” cho hợp đồng 3 năm được thông tin ở mức 26,8 tỷ đồng, tức trung bình gần 9 tỷ đồng/năm nếu chia theo thời hạn hợp đồng.

Hợp đồng hiện tại của Hoàng Đức với Ninh Bình vẫn còn thời hạn một năm, song đội bóng đã chủ động gia hạn với tiền vệ sinh năm 1998 bằng một thỏa thuận kéo dài đến năm 2030. Cùng với đó, Hoàng Đức tiếp tục giữ vai trò đội trưởng và là một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng.

Hoàng Đức sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 28

Thu nhập của nam cầu thủ không chỉ đến từ tiền lương. Sau những thành tích cùng đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức còn có các khoản thưởng từ đội bóng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhà tài trợ. Riêng sau ASEAN Cup 2026, anh được ông Nguyễn Đức Thụy thưởng nóng 1 tỷ đồng; trước đó, sau chức vô địch AFF Cup 2024, nam tiền vệ cũng nhận khoản thưởng tương tự.

Ngoài bóng đá, quảng cáo cũng là một nguồn thu nhập đáng kể của Hoàng Đức. Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền vệ này hiện có danh mục tài sản gồm bất động sản, ô tô và các món đồ giá trị. Trong đó, đáng chú ý nhất là bộ sưu tập xế hộp khủng hay thú chơi đồng hồ cao cấp có giá hàng tỷ đồng.

Về cuộc sống đời tư, ở tuổi 28 Hoàng Đức khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù có nhiều nghi vấn hẹn hò song anh chưa từng lên tiếng hay công khai mối quan hệ của mình.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV