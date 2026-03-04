Những “phù thủy âm nhạc” nào đứng sau phim điện ảnh Mùi Phở?

Sau một mùa phim Tết sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, Mùi Phở không đi theo hướng ồn ào hay tạo tranh cãi để thu hút chú ý. Bộ phim của đạo diễn Minh Beta chọn cách kể câu chuyện gia đình và văn hóa bằng nhịp điệu cảm xúc tương đối chậm rãi. Trong tổng thể đó, phần âm nhạc trở thành một trong những yếu tố được bàn luận nhiều nhất, bởi sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng.

Thay vì chỉ sử dụng nhạc nền như một lớp trang trí, ê-kíp xây dựng phần nghe dựa trên sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Bắc Bộ và tư duy sản xuất đương đại. Thang âm ngũ cung (Hò – Xự – Xang – Xê – Cống) được khai thác làm nền tảng, sau đó tiết chế và xử lý lại để phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay. Đây không phải hướng đi mới trong nhạc Việt, nhưng việc áp dụng xuyên suốt vào một phim điện ảnh Tết cho thấy sự tính toán tương đối đồng bộ.

Hứa Kim Tuyền

Đáng chú ý, dự án quy tụ nhiều tên tuổi sản xuất âm nhạc với phong cách khác nhau. Christian Dinh Gulino, nghệ sĩ gốc Việt hoạt động tại London, TP.HCM và Tokyo, tham gia với vai trò sản xuất. Anh từng làm Giám đốc âm nhạc và keyboard cho các tour diễn quốc tế của Sam Smith, Kylie Minogue và Bryan Ferry. Trong Mùi Phở, Christian sản xuất “Rap Phở”, ca khúc kết hợp rap hiện đại với phần xẩm do Xuân Hinh thể hiện. Sự pha trộn giữa chất liệu truyền thống và cấu trúc rap tạo ra màu sắc mới, dù vẫn giữ tính giải trí đại chúng.

Masew

Producer Masew đảm nhận sản xuất và hòa âm cho OST “Lão Ông Cưới Vợ”. Bản phối sử dụng đàn nguyệt, sáo, kết hợp beat điện tử vừa phải, hướng đến sự dung hòa giữa dân gian và pop. Ca khúc có sự góp giọng của Xuân Hinh cùng Hòa Minzy và Tuấn Cry, tạo nên không khí sôi nổi, phù hợp tinh thần phim Tết.

Hồ Hoài Anh

Ở một màu sắc khác, Hồ Hoài Anh phụ trách hòa âm cho “Em Bé Quê”, giữ cấu trúc truyền thống tương đối rõ ràng nhưng thêm các lớp phối khí hiện đại. Trong khi đó, Hứa Kim Tuyền sản xuất ca khúc chủ đề “Mùi Ký Ức” với giai điệu ngũ cung và phần thể hiện của chính đạo diễn Minh Beta. Bài hát đi theo hướng cảm xúc, tập trung vào thông điệp ký ức gia đình.

Christian Dinh Gulino

Ngoài ra, phần nhạc phim còn có sự tham gia của các producer trẻ như Dlight, Nguyễn Hoàng Anh…, góp phần tạo nên một bức tranh âm thanh đa dạng. Dù mỗi người một phong cách, các ca khúc nhìn chung đều xoay quanh trục truyền thống, hiện đại, bám sát chủ đề văn hóa và gia đình mà phim theo đuổi.

Mùi Phở xoay quanh ông Mùi, chủ một quán phở lâu năm, và những mâu thuẫn với các con trong câu chuyện truyền nghề. Phim quy tụ dàn diễn viên như Xuân Hinh, Thu Trang, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Quốc Tuấn, BB Trần, Hải Triều… và khởi chiếu từ mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.