Thu Trang 'né' Mùi phở ?

Sau một tuần ra rạp của bốn bộ phim Tết, cuộc đua nghìn tỷ mùa Tết Bính Ngọ bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt. Sau hơn hai tuần công chiếu, Mùi phở trở thành cái tên hụt hơi nhất so với Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho.

Theo số liệu phòng vé ngày 24/2, bộ phim chỉ còn 708 suất chiếu/12.606 vé bán ra, thu chưa đầy một tỷ đồng trong ngày. Tổng doanh thu dừng ở mức 32,6 tỷ đồng, con số gần như giậm chân tại chỗ nếu so với tốc độ tăng trưởng của các đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Thỏ ơi tiếp tục dẫn đầu khi bán 248.626 vé/4.305 suất chiếu, thu 18,89 tỷ đồng trong ngày. Báu vật trời cho bất ngờ bứt tốc, vượt qua Nhà ba tôi một phòng khi bán 56.260 vé/1.570 suất, trong khi đối thủ đạt 54.156 vé/1.811 suất, thu 4,1 tỷ đồng.

Thu Trang gần như vắng bóng khỏi các sự kiện quảng bá, cinetour Mùi phở trong dịp Tết.

Khoảng cách ngày càng bị nới rộng khiến Mùi phở rơi vào thế khó, đặc biệt khi mùa phim Tết vốn là “mùa vàng” quyết định phần lớn doanh thu năm của các nhà sản xuất.

Giữa lúc doanh thu Mùi phở chững lại, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là mức độ hiện diện của nữ chính Thu Trang trong các hoạt động quảng bá.

Theo ghi nhận của Tiền Phong , suốt chuỗi cinetour tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành, khán giả chỉ nhìn thấy NSƯT Xuân Hinh, diễn viên nhí Trần Bảo Nam hay Hà Hương, đạo diễn Minh Beta đến giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng người xem.

Riêng Thu Trang gần như vắng bóng trong phần lớn các hoạt động hậu công chiếu. Nữ diễn viên không xuất hiện tại các buổi cinetour ở hai đầu đất nước, cũng không góp mặt ở nhiều điểm giao lưu tỉnh lẻ, nơi ê-kíp kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền miệng.

Trên fanpage chính thức của phim từng đăng tải hình ảnh kèm thông tin cô tham gia cinetour vào mùng 3 Tết (19/2). Tuy nhiên, nữ diễn viên không có mặt cùng đoàn trong buổi giao lưu. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về lý do Thu Trang không xuất hiện giao lưu cùng khán giả.

Tại buổi premiere tối 5/2 ở TPHCM, Thu Trang có mặt trên thảm đỏ nhưng không tham gia phần giao lưu, chia sẻ ở suất chiếu sớm dành cho báo chí và khách mời truyền thông vào buổi chiều cùng ngày. Ở sự kiện ra mắt tại Hà Nội 9/2, nữ diễn viên cũng không xuất hiện.

Nếu đặt trong tương quan vai trò nữ chính của một dự án điện ảnh phát hành dịp Tết, thời điểm cạnh tranh gay gắt nhất năm, mức độ hiện diện của Thu Trang trong các hoạt động quảng bá được đánh giá là hạn chế.

Nhiều ý kiến cho rằng diễn viên có quyền lựa chọn phạm vi tham gia truyền thông tùy theo thỏa thuận hợp đồng hoặc lịch trình cá nhân. Tuy nhiên, cũng có quan điểm đặt vấn đề về trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt khi bộ phim đang ở thế bất lợi trên bảng xếp hạng doanh thu.

So với mặt bằng chung mùa phim Tết 2026, phần lớn các nữ chính của những tác phẩm còn lại đều xuất hiện dày đặc trong chuỗi cinetour xuyên Tết, không chỉ dừng ở showcase hay premiere. Dàn diễn viên của Thỏ ơi như Văn Mai Hương, Lyly, Pháo, hay Phương Anh Đào của Báu vật trời cho , Minh Anh của Nhà ba tôi một phòng … liên tục di chuyển giữa các cụm rạp để giao lưu, chụp ảnh và kêu gọi khán giả ủng hộ. Với thị trường phim Tết, Mùng 1 đến Mùng 6 thường được xem là “giai đoạn vàng” để đẩy mạnh truyền thông, kích hoạt thảo luận trên mạng xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa phòng vé.

Sau những phản ứng từ khán giả, Thu Trang đã lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô tham gia Mùi phở với vai trò diễn viên và luôn cố gắng thu xếp để đồng hành cùng ê-kíp trong khả năng có thể.

Theo chia sẻ, có thời điểm lịch làm việc chồng chéo, phải di chuyển liên tục, song cô vẫn ưu tiên sắp xếp để tham gia một số hoạt động chung của đoàn. Riêng các sự kiện tại Hà Nội, do vướng lịch công tác đã được xác nhận từ trước, phía quản lý của cô đã trao đổi sớm với nhà sản xuất để thống nhất phương án, với mong muốn không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của bộ phim.

Trách nhiệm của diễn viên đến đâu?

Ở các thị trường điện ảnh lớn, quảng bá không chỉ là nhiệm vụ của nhà sản xuất hay đội ngũ marketing. Theo Variety , quảng bá không phải là phần việc hỗ trợ mà trở thành mắt xích bắt buộc trong chu trình phát hành phim chiếu rạp. Với các dự án thương mại, đặc biệt là phim chiếu rạp dịp cao điểm, sự xuất hiện của diễn viên chính trong các hoạt động truyền thông được xem như một phần cam kết đồng hành cùng tác phẩm.

Tại Hollywood, “press tour” là thông lệ gần như mặc định. Trước và sau ngày phát hành, dàn sao chính phải tham gia dày đặc các buổi phỏng vấn truyền hình, talk show, podcast, thảm đỏ, chiếu sớm và giao lưu người hâm mộ.

Khi Barbie ra rạp, Margot Robbie cùng ê-kíp thực hiện chiến dịch quảng bá toàn cầu kéo dài nhiều tuần, phủ sóng từ Mỹ, châu Âu đến châu Á. Song song đó, Oppenheimer với Cillian Murphy và đạo diễn Christopher Nolan cũng triển khai chuỗi phỏng vấn chuyên sâu, định vị phim là tác phẩm điện ảnh tầm vóc, sự hợp tác giữa "quái kiệt" Nolan và tài tử Murphy.

Hai chiến dịch truyền thông quy mô lớn được giới phân tích xem là một phần quan trọng trong hiện tượng “Barbenheimer”, góp phần đẩy tổng doanh thu toàn cầu của hai phim lên mức hàng tỷ USD, theo Independent.

Sự hiện diện của các ngôi sao ở các buổi ra mắt, đồng hành tại cinetour quyết định lớn cho số phận bộ phim chiếu rạp.

Không chỉ ở Mỹ, mô hình quảng bá gắn chặt với diễn viên còn được chuẩn hóa tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở Hàn Quốc, hoạt động “stage greeting” - diễn viên trực tiếp đến từng rạp chào khán giả - diễn ra liên tục trong những tuần đầu phát hành. Với các phim ăn khách như The Roundup, hai ngôi sao hạng A Ma Dong Seok và Son Suk Ku cùng dàn cast di chuyển dày đặc nhiều ngày liền để duy trì sức nóng phòng vé.

Tại Nhật Bản, các buổi “aisatsu” (chào sân khấu) cũng là nghi thức quen thuộc. Diễn viên xuất hiện trước và sau suất chiếu để cảm ơn người xem. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, sự hiện diện này không chỉ mang tính hình thức mà còn tạo ra hiệu ứng truyền miệng - yếu tố được xem là then chốt với doanh thu tuần đầu.

Ở chiều ngược lại, có những trường hợp diễn viên hạn chế hoặc từ chối quảng bá và gây ra tranh luận về tác động đối với chiến dịch phát hành. Looper từng đưa tin về việc Vince Vaughn gần như không tham gia quảng bá cho Four Christmases , thậm chí không xuất hiện tại buổi công chiếu. Sự thiếu vắng của nam diễn viên khiến chiến dịch truyền thông thiếu điểm nhấn, buộc bạn diễn phải gánh phần lớn hoạt động quảng bá.

Tương tự, Lindsay Lohan được cho là không tích cực tham gia truyền thông cho The Canyons . Đạo diễn Paul Schrader khi đó từng công khai bày tỏ sự thất vọng vì phim không nhận được đủ sự hỗ trợ quảng bá từ diễn viên chính, giữa lúc dự án vốn đã hạn chế về kinh phí marketing. Bộ phim sau đó có doanh thu khiêm tốn và nhanh chóng rời rạp, L ooper đưa tin.

Một trường hợp khác là Shia LaBeouf với bộ phim Nymphomaniac. Những ồn ào hậu trường và sự xuất hiện hạn chế của anh trong các hoạt động quảng bá từng khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận khán giả đại chúng của tác phẩm vốn đã kén người xem.

Ngôi sao không chỉ là người thể hiện vai diễn mà còn là kênh truyền thông có sẵn lượng người theo dõi, khán giả trung thành. Mỗi lần xuất hiện, mỗi bài đăng trên mạng xã hội hay mỗi buổi giao lưu trực tiếp đều góp phần kéo dài vòng đời truyền thông của bộ phim.

Khi chiến dịch quảng bá được triển khai đồng bộ giữa nhà sản xuất và diễn viên, hiệu ứng cộng hưởng có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong giai đoạn quyết định của phòng vé.