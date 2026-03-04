Loạt ảnh thân mật của Á hậu 9x và bạn trai thiếu gia

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn hẹn hò với Chị đẹp Hà Kino. Một thời gian sau khi rộ tin cả hai rạn nứt, người đẹp sinh năm 1998 công khai tình cảm với doanh nhân Đức Phạm. Cặp đôi xác nhận mối quan hệ vào tháng 11/2025.

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Á hậu 9x hiện đã dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh thân mật của Vũ Thúy Quỳnh và bạn trai thiếu gia đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Cô viết: "Chẳng ai nói trước điều gì, cứ tận hưởng cuộc sống này theo cách nhẹ nhàng nhất".

Trong những khung hình được chia sẻ, nàng Á hậu diện đầm đỏ ôm sát, khoe vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút bên bó hoa lớn. Cô và bạn trai thoải mái nắm tay, trao nhau những cử chỉ tình cảm đầy ngọt ngào. Doanh nhân Đức Phạm không để lộ rõ mặt, hình ảnh chỉ được chụp từ góc phía sau.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh công khai hình ảnh tình tứ bên bạn trai doanh nhân Đức Phạm. Nguồn: FBNV

Người đẹp sinh năm 1998 hiện đã dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Ảnh: FBNV

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm không tránh khỏi những áp lực từ dư luận. Trước câu hỏi thẳng thắn của cư dân mạng: “Sao Đức Phạm có nhiều drama mà vẫn đồng ý hẹn hò?”, Á hậu sinh năm 1998 không né tránh mà đáp lại khá thoải mái: “Bây giờ quen rồi, biết sao giờ? Ông trời bắt phải quen rồi”.

Cô cho biết điều quan trọng nhất với mình là cách bạn trai đối xử chân thành, tử tế. Về những ồn ào xoay quanh Đức Phạm, người đẹp thừa nhận chỉ đọc lướt qua và không quá bận tâm. Bên cạnh đó, Vũ Thúy Quỳnh cũng tiết lộ đã ra mắt gia đình bạn trai. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi việc gặp gỡ phụ huynh thường được xem là dấu mốc nghiêm túc trong một mối quan hệ. Dù vậy, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, nàng hậu khẳng định hiện tại cả hai vẫn chưa tính đến chuyện cưới xin.

Vũ Thúy Quỳnh đã về ra mắt gia đình của bạn trai. Ảnh: Tổng hợp

Ngày đầu năm mới, Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tình tứ bên Đức Phạm trong chuyến nghỉ dưỡng tại biển. Vũ Thuý Quỳnh còn dành lời lẽ ngọt ngào để nói về mối quan hệ với bạn trai: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Thôi thì cả nước biết rồi, thì hôm nay ngày cuối năm, không mong gì hơn: Chúng ta mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an".

Trước khi đến với Á hậu 9x, Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân với Diệp Lâm Anh và có 2 con chung. Tuy nhiên sau 4 năm chung sống thì cả hai quyết định ly hôn.

Đức Phạm xác nhận mối quan hệ tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh vào tháng 11/2025. Ảnh: FBNV

Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uninverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.