Những pha vận chuyển cồng kềnh khiến người nhìn vừa hoang mang lo lắng vừa không nhịn nổi cười

Đã từ lâu, việc người dân tự ý vận chuyển hàng hóa trên những phương tiện không phù hợp, hay chở hàng hóa quá trọng tải cho phép đã không còn xa lạ gì trên đường phố nước ta.

Mặc dù lực lượng chức năng liên tục thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định về an toàn giao thông với những vụ vận chuyển như thế này, tuy nhiên vẫn có những trường hợp qua mắt được CSGT để ngang nhiên di chuyển trên nhiều tuyến đường.

Những chiếc bao tải hàng che khuất cả người lái xe.

Những màn ảo thuật chở hàng cao gấp nhiều lần so với người điều khiến phương tiện không chỉ khiến những người tham gia giao thông cùng thời điểm hoang mang lo lắng mà còn đặt an toàn của chính họ vào nguy cơ mất an toàn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bác tài phanh gấp?

Tuy nhiên, dường như các cảnh báo về an toàn giao thông đều bị họ lờ đi khi thật dễ dàng để chúng ta bắt gặp những pha chở hàng hóa cồng kềnh đến độ che khuất cả người lái xe lẫn phương tiện giao thông như thế này trên khắp các con đường.

Những túi bim bim biết đi?

Những chiếc xe gắn máy kéo theo sau số hàng hóa chất cao như núi hay những màn ảo thuật ngồi vắt vẻo trên đống hàng vốn đã cao ngất ngưởng thật sự khiến người nhìn không khỏi thắc mắc làm thế nào mà họ có thể di chuyển được trong tình huống khó hiểu như vậy.

Số hộp xốp này chiếm diện tích ngang bằng với 1 chiếc xe tải.

Rất nhiều người nếu chẳng may tham gia giao thông cùng thời điểm và địa điểm với những người vận chuyển như thế này có lẽ sẽ không khỏi hoang mang, lo lắng cho an toàn của của tất cả những người khác đang cùng đi chuyển.

Không rõ sức lực đâu người đàn ông này có thể đạp được xe để chở khối lượng hàng khổng lồ kia.

Thế nhưng, không thể phủ định, những màn trình diễn mất an toàn giao thông như thế này khiến người ta khi nhìn lại không khỏi dở khóc dở cười.

Một số màn vận chuyển hết sức cồng kềnh mà người lái xe quả đúng là "điếc không sợ súng" khi bất chấp an toàn để chở hàng sai quy định.

Để chất được các bọc hộp xốp này lên xe cũng không phải việc đơn giản.

Không cần ngồi, chỉ cần bám cho chắc.

Rốt cuộc thì bác tài đã nhìn đường bằng cách nào?

Ở trên đó chắc là sẽ chóng mặt lắm...

Chở gấu đi chơi!

Tư thế ngồi xe máy phức tạp.

Chỉ cần đừng phanh gấp thì cũng "an toàn" ghê gớm!

May mà có cái cọc nên bám cũng thấy chắc chắn hẳn lên!