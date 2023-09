Những nút trên cần số mà lái xe hay bỏ qua

Nút OverDrive (OD)

Đây là một nút nhỏ thường xuất hiện trên các dòng xe số tự động ít cấp số và không hỗ trợ người lái tự chọn cấp số bán tự động như xe Mitsubishi Xpander, Kia Morning.

O/D là viết tắt của OverDrive (lái vượt giới hạn). Ở đây giới hạn là tỷ số truyền, ở mức 1,00:1. O/D On tức cho phép xe chạy ở chế độ hộp số có tỷ số truyền vượt qua giới hạn 1,00:1, O/D Off tức giới hạn ở 1,00:1.

Ví dụ một hộp số tự động 6 cấp có cấu tạo tỷ số truyền như sau:

Số 1: 2,97:1; Số 2: 2,07:1; Số 3: 1,43:1; Số 4: 1,00:1; Số 5: 0,84:1; Số 6: 0,56 :1

Như vậy trong trường hợp này, O/D On tức cho phép xe chạy lên đến số 5 và số 6, có tỷ số truyền qua mức giới hạn 1,00:1.

Khi nhấn O/D OFF, chúng ta kiểm soát hộp số không cho chuyển lên cấp số cao nhất, mà chỉ lên đến cấp nào có tỷ số truyền 1:1 là dừng. Trong ví dụ trên thì hộp số sẽ giới hạn ở số 4.

Lúc này, vòng tua máy cao hơn, xe khỏe hơn. Do đó, nếu di chuyển bình thường, O/D luôn ở chế độ On. Tài xế chủ động tắt O/D (về Off) thường trong những tình huống như: đi chậm đường kẹt xe, tăng tốc gấp để vượt, leo dốc không cao lắm, xuống dốc...để tận dụng lực kéo của số 4.

(Ảnh minh họa: VnExpress)

Nắp che Shift Lock

Shift Lock trên hầu hết các dòng xe đều không thật sự là một nút bấm. Nó là một nắp che cho lẫy ở phía dưới.

Lẫy này có tác dụng giúp người dùng chuyển số khi hộp số bị kẹt. Ví dụ khi người dùng đang ở vị trí số P. Tuy nhiên vì lý do nào đó xe không khởi động được, để sang vị trí số N. Lúc này để di chuyển chiếc xe, người lái cần dùng tới lẫy Shift Lock sau đó kéo cần số để xe chuyển số.

Shift Lock chỉ có trên các xe sử dụng cần số cơ. Các xe dùng cần số điện tử sẽ không có khả năng này.

Cấp số L và B

Cấp số này thường xuất hiện trên các mẫu xe không thể chọn số bán tự động. Số L sẽ giữ chiếc xe luôn vận hành ở số thấp, khi người lái đang chở tải nặng, cần lực kéo nhiều.

Một số mẫu xe còn có cả cấp số L1, L2 (1,2). Khi chọn cấp số này, hộp số tự động của xe sẽ chỉ hoạt động ở các số trên thay vì sang số tự động khi đủ vòng tua.

Tương tự cấp số này là số B. Khi đổ dốc, các lái xe thường được khuyến khích sử dụng hãm tốc bằng số thay vì phanh để đảm bảo an toàn.

Số S hoặc M

Đây thực tế là khả năng chọn cấp số bán tự động. Người dùng sử dụng hộp số này có thể chọn bất kỳ cấp số nào mình muốn. Trong trường hợp vòng tua máy không phù hợp hoặc không an toàn với cấp số đang hoạt động, bảng đồng hồ của xe sẽ hiện gợi ý cho lái xe sang số hoặc tự chuyển cấp số cao hơn để hạ vòng tua máy, đảm bảo an toàn cho động cơ.