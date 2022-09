Những nữ diễn viên Hàn thường xuyên bị nhầm vì sở hữu nghệ danh quá giống nhau

Làng giải trí Hàn là nơi quy tụ rất nhiều ngôi sao xinh đẹp và nổi tiếng. Và tất nhiên, tên tuổi của họ thậm chí đã trở thành biểu tượng của showbiz Hàn như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee... Tuy nhiên có không ít trường hợp người hâm mộ bị nhầm lẫn các nghệ sĩ khi tên của họ thường khá giống nhau.

Lee Da Hee và Lee Da Hae

Lee Da Hee

Không ít lần mọi người phải bối rối trước tên của Lee Da Hee và Lee Dae Hae. Thậm chí đây cũng là 2 ngôi sao thường xuyên bị nhầm lẫn trên các phương tiện truyền thông.

Dù chỉ chênh nhau một tuổi nhưng Lee Da Hae đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ từ rất sớm trong khi Lee Da Hee chỉ mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi vào đầu những năm 2010.

Lee Da Hae

Lee Da Hae được biết đến qua các tác phẩm "My Girl", "Hotel King" và "The Slave Hunters". Mặt khác, Lee Da Hee đã thành công với nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình như "I Hear Your Voice", "Beauty Inside" và hơn thế nữa.

Song Hye Kyo và Song Ji Hyo

Song Hye Kyo

Đều là những ngôi sao thành công của showbiz Hàn nhưng Song Hye Kyo và Song Ji Hyo cũng nhiều lần khiến mọi người bị nhầm lẫn. Một điều thú vị hơn là Song Hye Kyo và Song Ji Hyo cũng sinh cùng năm.

Song Ji Hyo, tên thật là Cheon Soo Yeon, nghệ danh mà nữ diễn viên sử dụng cũng được lấy cảm hứng từ một diễn viên gạo cội khác.

Song Ji Hyo

Mặc dù vậy, con đường sự nghiệp của hai ngôi sao lại khá khác nhau. Song Hye Kyo phát triển mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực phim truyền hình và ghi dấu ấn với các bộ phim như "Hậu duệ mặt trời" và "Ngôi nhà hạnh phúc"...

Trong khi đó, Song Ji Hyo được biết đến với các bộ phim và sự xuất hiện của nhiều chương trình tạp kỹ, bao gồm "Sex Is Zero", "Intruder",...

Kim Tae Hee và Kim Tae Ri

Kim Tae Ri

Với khoảng cách 10 tuổi về tuổi tác, Kim Tae Hee và Kim Tae Ri vẫn khiến nhiều nhầm lẫn vì tên của mình. Kim Tae Hee đã trở thành một cái tên nổi tiếng trong ngành kể từ khi ra mắt vào đầu những năm 2000. Tính đến thời điểm hiện tại, cô là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất làng giải trí.

Kim Tae Hee

Dù ra mắt muộn hơn nhưng Kim Tae Ri đã chứng minh rằng cô ấy là một ngôi sao sở hữu tiềm năng không thua kém gì đàn chị.

Ngoài cái tên nghe giống nhau, của hai cũng sở hữu hình ảnh toát lên sự sang trọng và đẳng cấp. Chính vì vậy, không có gì bàn cãi khi nói rằng Kim Tae Hee và Kim Tae Ri đều là những gương mặt đình đám của nền công nghiệp Hàn Quốc.