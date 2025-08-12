Hai nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy, những cụ sống thọ trăm tuổi không chỉ mắc ít bệnh hơn, tốc độ tích lũy bệnh cũng chậm hơn, thậm chí nhiều người hoàn toàn tránh được những căn bệnh nguy hiểm nhất của tuổi già. Điều đáng nói, họ vẫn duy trì sức khỏe ổn định dù sống lâu hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Nhóm nghiên cứu phân tích hồ sơ y tế hàng chục năm của hàng trăm nghìn người, so sánh nhóm sống thọ trăm tuổi với nhóm qua đời sớm hơn nhưng cùng thế hệ. Kết quả bất ngờ: ở tuổi 85, chỉ 4% những người sau này sống đến 100 từng bị đột quỵ, so với 10% ở nhóm qua đời ở tuổi 90-99. Ở tuổi 100, chỉ 12,5% từng bị nhồi máu cơ tim, trong khi nhóm mất ở tuổi 80 có tỷ lệ hơn 24%. Điều này cho thấy, họ không chỉ “sống sót” tốt hơn sau bệnh nặng, mà thực sự tránh được bệnh lâu hơn và đôi khi là hoàn toàn.

Nghiên cứu thứ hai theo dõi hơn 274.000 người từ tuổi 70 đến khi qua đời hoặc bước sang tuổi 100, mở rộng phạm vi sang cả các bệnh nhẹ hơn như cao huyết áp, tiểu đường, suy tim. Kết quả vẫn nhất quán: cụ trăm tuổi mắc ít bệnh hơn và quá trình tích lũy bệnh chậm hơn. Bệnh tim mạch, nguyên nhân tử vong hàng đầu, cũng xuất hiện ít hơn hẳn. Ở tuổi 80, chỉ 8% cụ trăm tuổi từng được chẩn đoán bệnh tim mạch, so với hơn 15% ở nhóm qua đời ở tuổi 85.

Đáng chú ý, các cụ trăm tuổi cũng bền bỉ hơn trước các bệnh về thần kinh - tâm thần như trầm cảm hay sa sút trí tuệ. Dù cuối cùng hầu hết cũng mắc nhiều bệnh, nhưng thời điểm bắt đầu thường muộn hơn gần 10 năm so với người khác, và sức khỏe suy giảm từ từ thay vì lao dốc ở những năm cuối đời.

Giáo sư Karin Modig, nhà dịch tễ học tại Viện Karolinska (Thụy Điển), cho biết: “Chúng tôi phát hiện những người sống tới 100 tuổi dường như có khả năng siêu nhiên trong việc tránh bệnh. Đây là tín hiệu tích cực, chứng minh rằng con người hoàn toàn có thể lão hóa chậm hơn bình thường và sống lâu hơn mà vẫn khỏe mạnh”.

Nguyên nhân của khả năng “kháng bệnh” này vẫn là bí ẩn, có thể là do gen, lối sống lành mạnh, môi trường sống hay sự kết hợp của cả ba yếu tố. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm ra yếu tố nào đóng vai trò then chốt.

Hiện, người sống thọ nhất thế giới được cho là sơ Inah Canabarro Lucas (Brazil), sinh ngày 8/6/1908, đã 116 tuổi. Nhiều nhân vật nổi tiếng từng sống qua tuổi 100 như tài tử Kirk Douglas (103 tuổi), nữ diễn viên Gloria Stewart (100 tuổi), hay Nữ hoàng Anh Elizabeth (101 tuổi). Ngay cả huyền thoại “Mary Poppins” Dick Van Dyke cũng sẽ tròn 100 tuổi vào tháng 12/2025.

Nếu đúng theo kết quả nghiên cứu này, “bí quyết sống thọ” không chỉ nằm ở việc điều trị bệnh tốt, mà còn ở khả năng tránh để bệnh xuất hiện ngay từ đầu, điều mà các cụ trăm tuổi dường như đã làm được.