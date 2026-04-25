Thành phần dinh dưỡng có trong bột sắn dây

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của bác sĩ Hoàng Đào Ngọc Lan cho biết, bột sắn dây (Kudzu root starch) được chiết xuất từ củ sắn dây, có màu trắng, mịn. Do thường được sản xuất thủ công, không lọc bỏ hết tạp chất, nên khi pha bột sắn dây nên sử dụng nước sôi để làm chín. Không nên pha với nước nguội để tránh nguy cơ đau bụng, tiêu chảy.

Trong bột sắn dây chứa khoảng 60% tinh bột, còn lại là các hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm isoflavones và triterpenoids như: puerarin, puerosid A, puerosid B và hợp chất nhóm olean triterpene. Cụ thể: 1 muỗng bột sắn dây (9g) chứa 30 calo, 8g carbohydrate. Bột sắn dây không chứa protein, chất béo, đường hay các vitamin, khoáng chất khác.

Sử dụng bột sắn dây mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Cải thiện sức khỏe đường ruột: nhờ thành phần giàu tinh bột kháng, có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, tinh bột kháng trong bột sắn dây còn giúp bảo vệ niêm mạc ruột và phòng ngừa tình trạng kháng insulin.

Hỗ trợ chữa đau đầu, ù tai, chống huyết khối: nhờ chứa hoạt chất puerarin.Chống oxy hóa, làm đẹp da: nhờ hoạt chất isoflavonoid làm tăng sắc tố da, trị nám.

Giảm mụn, rôm sảy: nhờ chứa hợp chất kháng viêm, kháng khuẩn daidzein.

Bột sắn dây tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được.

Những người nào không nên uống bột sắn dây?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Bs Nguyễn Thu cho biết, bột sắn dây tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Bất kể thứ gì cũng vậy, ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Những người dưới đây được khuyến cáo không nên dùng bột sắn dây:

- Người có cơ địa mệt mỏi, hay lạnh tay chân.

- Người đang sốt có cảm giác lạnh.

- Ở phụ nữ có thai cần được tham vấn bởi bác sĩ chuyên khoa.

- Người mắc bệnh phong hàn, cảm lạnh, huyết áp thấp không nên uống bột sắn dây.

- Đối với trẻ em, bột sắn dây nếu dùng sống sẽ dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Nếu cho trẻ ăn cần quấy chín bột sắn sẽ làm cho tính hàn giảm bớt, đồng thời vừa dễ tiêu và hấp thụ tốt hơn.

- Đối với phụ nữ trong thai kỳ, nếu cơ thể bạn đang nóng thì uống nước sắn dây là rất tốt, nhưng nếu bạn thấy người mình đang lạnh, cơ thể mệt mỏi có biểu hiện tụt huyết áp thì bạn không nên uống vì sắn dây sẽ làm tăng tính lạnh của cơ thể bạn làm bạn mệt mỏi hơn.

Trường hợp thai phụ có dấu hiệu bị động thai, mà do dạ con co bóp nhiều thì không được dùng bột sắn dây.